Đua xe MotoGP, Australian GP: "Nhà vua" Marquez giành chiến thắng không tưởng

Moto3: David Alonso sánh ngang Valentino Rossi

Ivan Ortola tiếp tục phong độ ấn tượng ngày thứ 7 với pole thứ 3 liên tiếp (thứ 6 trong năm 2024), sau khi đánh bại Collin Veijer và Adrian Fernandez. Tuy nhiên Ortola nhanh chóng đánh mất lợi thế ngay sau cú xuất phát khi để David Munoz vượt qua tại cua 2. Như thường lệ, vị trí dẫn đầu liên tục được trao tay trong những vòng kế tiếp với những pha cạnh tranh quyết liệt, nhưng cuối cùng đẳng cấp của nhà vô địch đã lên tiếng.

Alonso sánh ngang với Rossi năm 1997

David Alonso xuất phát thứ 10 và tiếp tục thể hiện kinh nghiệm để vươn lên ở thời điểm quyết định. Anh vươn lên dẫn đầu ở vòng 8, mất vị trí ở vòng 13 nhưng sớm trở lại tại vòng 17. Từ đó anh cán đích đầu tiên với cách biệt gần 3s với người xếp sau, và có chiến thắng thứ 11 mùa này, cân bằng thành tích của huyền thoại Valentino Rossi tại mùa giải 1997 (thể thức 125cc).

Daniel Holgado đánh bại A. Fernandez (podium thứ 3 liên tiếp) để xếp thứ 2 và có 20 điểm quan trọng trong ngày cả Veijer và Ortola trắng tay.

Moto2: Cuối tuần hoàn hảo của Aldeguer, Ogura đến gần chức vô địch

Fermin Aldeguer giành pole đầu tiên sau 9 chặng với Aron Canet và Alonso Lopez trên hàng xuất phát đầu tiên. Cuộc đua Moto2 tại Phillip Island sớm trở thành cuộc chiến song mã giữa Aldeguer và Canet cho chiến thắng.

Cả hai "ăn miếng trả miếng" qua từng vòng, với Canet có lợi thế ở vòng quyết định. Tuy nhiên Aldeguer đã vươn lên đúng lúc để cán đích nhanh hơn Canet 0,194s và giành chiến thắng thứ 3 năm nay, nuôi cơ hội cạnh tranh ngôi á quân mùa giải này.

Podium Moto2 tại Phillip Island

Vị trí thứ 3 thuộc về tay đua chủ nhà Senna Agius, tân binh Moto2 có podium đầu tiên sự nghiệp. Xếp thứ 4 là Ai Ogura, với lợi thế 65 điểm sau chặng đua tại Australia, anh có cơ hội lên ngôi vô địch vào cuối tuần này tại Thái Lan.

MotoGP: Marquez giành chiến thắng không tưởng

Một ngày thứ 6 nhiều thử thách với các tay đua khi FP1 bị huỷ do thời tiết xấu, khiến Enea Bastianini phải bắt đầu phân hạng từ Q1. Tay lái #23 ‘thoát nạn’ khi xếp thứ 2 tại lượt chạy này, sau Raul Fernandez để tham dự Q2. Lúc này, đường đua đang trong tình trạng khô ráo dần sau cơn mưa, điều kiện không dễ dàng cho các tay đua. Chính vì thế, chúng ta mới được chứng kiến sự áp đảo của Jorge Martin khi anh tự tin bỏ xa phần còn lại.

Tay lái của Pramac Racing đoạt pole thứ 7 mùa này với thành tích 1 phút 27,296s; bỏ xa người xếp thứ 2, Marc Marquez tới 0,594s và các tay đua ngoài top 3 tới hơn 1 giây. Francesco Bagnaia và Bastianini lần lượt xuất phát thứ 5 và 10 trong hai cuộc đua phía trước.

Podium Sprint cùng cựu tay đua F1 Mark Webber

Martin có khởi đầu tốt ở cuộc đua Sprint để bảo vệ lợi thế pole, theo sau là Marco Bezzecchi và Bagnaia, người cũng xuất phát tốt từ P5. Trong khi đó, Marc Marquez lại chạy ra ngoài cua 1 và rơi xuống hạng 8.

Tuy nhiên tay lái #93 sớm tìm đường trở lại top đầu và bắt đầu tấn công các đối thủ xếp trên. Anh lần lượt vượt qua Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Bastianini và Brad Binder để lấy lại vị trí thứ 4 ngay ở vòng 3.

Martin sớm tạo khoảng cách với nhóm bám đuổi trong khi Bezzecchi để Bagnaia vượt qua ở vòng 4. Nhà vô địch không duy trì vị trí này quá lâu khi thất bại trước M.Marquez rất nhanh cùng quyết tâm cao ở vòng 8.

Bastianini cũng theo chân M.Marquez vượt qua đồng đội để lọt vào top giành podium. Dù vậy, không ai có thể đuổi kịp tốc độ của Martin trong những vòng cuối và kết quả coi như an bài.

Pha ăn mừng ‘shoey’ đậm chất Australia của Bagnaia

Martin giành chiến thắng Sprint thứ 6 mùa này và gia tăng khoảng cách với Bagnaia (về thứ 4) lên 16 điểm. Marquez và Bastianini lần lượt về hạng 2 và 3, và cả hai tay đua cùng có 320 điểm sau cuộc đua này. Franco Morbidelli có lần thứ 3 liên tiếp về thứ 5 tại Sprint, còn Raul Fernandez cũng có kết quả Sprint tốt nhất sự nghiệp (thứ 6).

Kịch bản tương tự xảy ra trong cuộc đua chính khi Martin xuất phát tốt để giữ vị trí số 1, theo sau là Bezzecchi và Bagnaia. Marc Marquez gặp phải sự cố hy hữu khi anh chạy qua miếng dán bảo vệ kính mũ bảo hiểm chính anh vừa xé ra khi xuất phát và rơi khỏi top 10. Nhưng anh đã sớm trở lại thứ 6 khi kết thúc vòng 1.

Bagnaia vượt qua Bezzecchi ở vòng 4, tiếp đến là M.Marquez vươn lên hạng 3 ở vòng 6, mang đến cuộc đua 'tam mã' đáng chờ đợi giữa Martin, Bagnaia và Marquez.

Marquez (số 93) đánh bại Martin để giành chiến thắng chung cuộc

Martin giữ cách biệt an toàn cho đến vòng 12, khi anh mắc sai lầm và để cho đối thủ rút ngắn. Bagnaia có cơ hội vượt lên nhưng Martin đáp trả và ép tay lái #1 cua rộng, tạo điều kiện cho Marquez chiếm vị trí thứ 2. Kể từ đây, Bagnaia dần bị bỏ lại do không theo kịp top 2 và gần như an bài với vị trí thứ 3 chung cuộc.

Trong khi đó, Martin phải đối mặt với sức ép từ Marquez, anh phòng thủ tốt, nhưng chỉ có thể chống đỡ đến vòng 24, thời điểm Marquez tăng tốc và có pha tấn công quyết định để hạ gục Martin.

Chung cuộc, Marquez có chiến thắng thứ 3 trong 6 chặng gần nhất và củng cố vị trí thứ 3 trên BXH cá nhân.

Martin có lần thứ 8 về nhì trong 12 chặng gần nhất và gia tăng khoảng cách với Bagnaia lên thành 20 điểm. Fabio Di Giannantonio xếp thứ 4, còn Enea Bastianini đang bị bỏ lại trong cuộc đua vào top 3 do hiện đã kém Marquez 16 điểm.

Chặng đua thứ 18 sẽ diễn ra cuối tuần này tại trường đua Buriram, Thái Lan, từ ngày 25 đến 27/10.

