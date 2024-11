Đua xe F1, Sao Paulo GP: Verstappen nhận án phạt, McLaren tận dụng thời cơ

FP1: Norris và Russell dẫn đầu, Bearman bất ngờ vào top 3

Tay đua của Haas năm 2025, Oliver Bearman tiếp tục được trao cơ hội tham dự chặng đua tại Interlagos khi Kevin Magnussen không đạt được thể trạng tốt nhất. Tay lái trẻ người Anh nhiều khả năng sẽ chạy ít nhất đến hết cuộc đua Sprint vào trưa thứ 7. Bearman là người đầu tiên rời khỏi pit-lane khi FP1 bắt đầu, với 60 phút luyện tập duy nhất trước khi bước vào phân hạng Sprint.

Bearman thay thế Magnussen tại Haas

Mặt đường đua mới khiến nhiều tay đua còn “bỡ ngỡ” ở những phút đầu, với nhiều cú trượt đến từ Franco Colapinto, người nhận được sự cổ vũ lớn tại chặng đua gần quê nhà Argentina nhất trên lịch trình F1, hay Yuki Tsunoda (RB). Sau 20 phút đầu tiên, Max Verstappen là người có thành tích tốt nhất trên lốp Medium, thành tích 1 phút 11,712s. Anh sẽ thay động cơ đốt trong (ICE) thứ 6 năm nay và bị phạt 5 bậc, áp dụng trong cuộc đua chính.

Sau đó, Lewis Hamilton là người cải thiện thành tích để lên P2, nhưng vẫn phàn nàn về chiếc xe Mercedes của mình và đồng thời có tình huống suýt va chạm với Carlos Sainz và Lando Norris ở cua Juncao. Lốp Soft xuất hiện ở những phút cuối, khiến vòng chạy nhanh nhất liên tục thay đổi. Cuối cùng, Norris là người xếp hạng 1 với kết quả 1 phút 10,610s, nhanh hơn người xếp thứ 2 (Russell) 0,181s.

Kết quả lượt chạy FP1

Bearman xuất sắc đứng thứ 3 cho Haas, chỉ kém hơn tay lái Mercedes 0,014s. Tiếp đến là Oscar Piastri, giúp McLaren có 2 tay đua trong top 4, cùng Alex Albon (Williams) và bộ đôi Ferrari – Charles Leclerc và Sainz. Tay lái thứ 2 của Haas, Nico Hulkenberg; Fernando Alonso (Aston Martin) và Pierre Gasly (Alpine) là những cái tên còn lại trong top 10. Hai tay lái của RB (Liam Lawson và Tsunoda) xếp hạng 11 và 12 nhưng chỉ sử dụng lốp Medium.

Max Verstappen đứng hạng 15 sau khi hủy vòng chạy lốp Soft của mình và trở lại pit. Tương tự là Hamilton với thành tích tốt nhất trên lốp Medium và vị trí P16. Lance Stroll (Aston Martin), Esteban Ocon (Alpine), tay lái thứ 2 của Red Bull – Sergio Perez và Chu Quan Vũ xếp ở cuối bảng xếp hạng của FP1 này.

Phân hạng Sprint: McLaren ở một đẳng cấp khác

Mây bao trùm Interlagos trong lượt chạy phân hạng Sprint

Mây ùn ùn kéo đến khu vực trương đua Interlagos trước khi bắt đầu SQ1. Nhiệt độ không khí chỉ 21 độ C với gió to, kết hợp với mặt đường mới sẽ mang đến không ít “phiền toái” cho các tay đua. Hai chiếc xe Ferrari là những người đầu tiên rời khỏi pit-lane và thiết lập cột mốc thời gian. Tuy nhiên, kết quả của cả Leclerc và Sainz không tốt do xe chở đủ nhiên liệu để hai tay đua hoàn thành hết thời gian SQ1.

Russell và Mercedes là những người vươn lên P1 sau đó với vòng chạy dưới 1 phút 11 giây, trước khi để Piastri chiếm vị trí số 1. Độ bám đường được cải thiện qua từng vòng, kéo theo thành tích của các tay đua thay đổi liên tục. Norris ở vòng chạy cuối SQ1 đã phá sâu kỷ lục và xếp P1 với thành tích ấn tượng – 1 phút 09,477s.

Alonso dừng bước ở SQ1

Hai tay đua Ferrari cùng nhiều tay đua khác đều cải thiện ở những phút quyết định, trong đó có Colapinto, khiến các khán đài của cổ động viên Argentina trở nên sôi động hơn. Đáng tiếc thay, bộ đôi của Aston Martin, Alonso và Lance Stroll cùng Tsunoda, Esteban Ocon và Quan Vũ là những cái tên bị loại ở SQ1. Bottas và Kick Sauber bất ngờ “thoát nạn” ở vị trí P15.

15 tay đua còn lại muốn khẩn trương bắt đầu SQ2 càng sớm càng tốt khi những đám mây dày tiếp tục kéo đến Interlagos. Russell tiếp tục là người vươn lên P1 sớm nhất, với vòng chạy không quá tệ - 1 phút 09,683s. Tuy nhiên, Norris một lần nữa cho thấy sự tự tin của mình tại lượt chạy này và đạt kỷ lục mới – 1 phút 09,063s. Piastri lái chiếc xe tương tự nhưng chỉ xếp hạng 3 với cách biệt lên tới 0,6s, xen giữa bộ đôi McLaren là Sainz, sau đó là Verstappen.

Hamilton chỉ xếp thứ 11

Một số tay đua chỉ có một vòng chạy duy nhất ở SQ2, bao gồm 2 tay lái Haas và Lawson. Ngoại trừ 3 tay đua nhanh nhất, tất cả đều cố gắng cải thiện kết quả để lọt vào SQ3. Hai tân binh Bearman và Lawson xuất săc lọt vào top 10, Albon giành vé vớt vào vòng phân hạng kế tiếp, gián tiếp đẩy Hamilton bị loại ở vị trí P11. Perez cũng không kịp thực hiện vòng chạy của mình và chỉ xếp thứ 13 thất vọng. 3 người còn lại dừng bước ở SQ2 bao gồm Hulkenberg, Colapinto và Bottas.

Tại SQ3, chỉ có McLaren quyết định chạy 2 vòng, trong khi 8 tay đua còn lại chỉ có 1 lượt duy nhất để xác định thứ hạng xuất phát cuộc đua Sprint của mình. Norris như thường lệ “hủy diệt” Interlagos với vòng chạy đầu tiên dưới 1 phút 09 giây – 1 phút 08,928s; còn Piastri chậm hơn 0,3s phía sau. Tuy nhiên đến vòng chạy thứ 2, Piastri bất ngờ chạy nhanh hơn đồng đội và xuất sắc đoạt pole với thành tích 1 phút 08,899s.

Norris không thể cải thiện và chấp nhận vị trí thứ 2 cho cuộc đua Sprint. Leclerc và Verstappen sẽ xuất phát ở hàng 2, tiếp đến là Sainz và Russell lần lượt xếp thứ 5 và 6. Gasly và Alpine có thể hài lòng với vị trí thứ 7, sau đó là Lawson, Albon và Bearman (vòng chạy duy nhất bị hủy do chạy quá giới hạn đường đua).

Đón xem cuộc đua Sprint vào lúc 21h00 tối nay, và lượt chạy phân hạng cuộc đua chính vào lúc 01h00 sáng Chủ nhật, ngày 03/11.

Kết quả chi tiết phân hạng Sprint chặng Sao Paulo GP 2024:

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]