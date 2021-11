Đua xe F1, Qatar GP: Cách biệt dẫn đầu xuống 1 chữ số, podium chào đón ‘gương mặt cũ’

Giành pole với cách biệt lớn và hưởng lợi từ án phạt từ đối thủ trực tiếp, Lewis Hamilton đã có một cuộc đua hoàn toàn làm chủ. Nhờ đó tay lái #44 tiếp tục rút ngắn khoảng cách với #33 trên BXH. Nhưng có lẽ tâm điểm tại Qatar chính là sự trở lại của “lão tướng” Alonso với màn trình diễn đáng nhớ.

Tin “dữ” đến với Red Bull ở thời điểm chỉ hơn một tiếng trước khi cuộc đua chính bắt đầu, Max Verstappen bị phạt 5 bậc xuất phát do không chấp hành hiệu lệnh cờ vàng kép tại Q3 lượt chạy phân hạng. Nhưng họ được an ủi phần nào khi Valtteri Bottas cũng bị phạt 3 bậc với lý do tương tự, không chấp hành tín hiệu cờ vàng đơn. Điều đó khiến Bottas và Verstappen lần lượt bắt đầu từ vị trí thứ 6 và 7.

Verstappen gặp bất lợi những vẫn về thứ 2 cùng fastest lap

Ở cú depart, hai tay đua thể hiện trái ngược nhau, Verstappen xuất sắc vươn lên P4 sau 2 cua đầu tiên trong khi Bottas lại rơi ra khỏi top 10. Lewis Hamilton từ vị trí pole không có đối thủ cùng đẳng cấp phía sau và dễ dàng bảo vệ lợi thế của mình. Phía sau, Max không mất quá nhiều thời gian để đánh bại Pierre Gasly và Fernando Alonso và trở lại P2, còn Bottas cũng dần cải thiện thứ hạng của mình.

Dù vậy, mọi cơ hội gây áp lực lên Red Bull và giành podium chặng này của tay lái Phần Lan đã biến mất khi lốp Medium đến giới hạn ở vòng 33 dẫn đến nổ lốp. Điều đó khiến anh phải vào pit thay lốp và cánh gió trước, rơi xuống P13 rồi sau đó bỏ cuộc sớm vòng 51. Những vòng cuối chứng kiến liên tục những sự cố nổ lốp trước bên trái của bộ đôi Williams và Lando Norris (McLaren), cũng như cuộc đối đấu giành fastest lap giữa Mercedes và Red Bull.

Sự cố lốp liên tục trong những vòng cuối

Xe an toàn ảo xuất hiện trong 3 vòng cuối khiến kết quả được định đoạt sớm. Chung cuộc Hamilton giành chiến thắng thứ 102 sự nghiệp, theo sau là Verstappen với thêm 1 điểm thưởng nhờ vòng chạy nhanh nhất. Alonso cán đích P3 và đã có podium đầu tiên sau hơn 7 năm chờ đợi cùng Alpine hay đội đua cũ Renault trước đây. Sergio Perez cũng có cuộc đua tốt để về thứ 4, giúp Red Bull rút ngắn cách biệt với đối thủ trên BXH đội đua.

Esteban Ocon xuất sắc đứng hạng 5 và mang lại chặng đua thành công cho Alpine, theo sau là Lance Stroll (Aston Martin). Carlos Sainz và Charles Leclerc xếp hai vị trí tiếp theo và Ferrari gia tăng khoảng cách với McLaren khi chỉ có Norris ghi điểm (P9). Sebastian Vettel ghi điểm cuối cùng với vị trí thứ 10.

Kết quả chi tiết Qatar GP 2021:

