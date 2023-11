Đua xe F1, phân hạng Sao Paulo GP: Mưa đến sai thời điểm, nhà vô địch giành pole thứ 11

FP1: Ferrari và Mercedes góp mặt trong top 3

Cuộc đua Sprint cuối cùng trong mùa giải 2023 sẽ diễn ra vào chiều thứ 7 tại trường đua Interlagos. Chính vì thế, FP1 là lượt chạy duy nhất để các đội và tay đua thử nghiệm và thống nhất gói cài đặt xe phù hợp nhất cho chặng đua này. Điều kiện thời tiết lý tưởng và khô ráo khiến đường đua trở nên bận rộn ngay từ những phút đầu tiên của FP1.

Điều kiện lý tưởng bắt đầu chặng đua

Tất cả các chiếc xe đều bắt đầu bằng lốp Hard với nhà vô địch Max Verstappen là người sớm thiết lập thành tích để tạm vươn lên số 1. Anh có đôi lời phàn nàn với kỹ sư Gianpiero Lambiase về ghế ngồi trong buồng lái, nhưng đó không phải vấn đề quá lớn với Red Bull. Sergio Perez cũng sớm vươn lên ngay sau Verstappen, theo sau là bộ đôi Mercedes, trong khi Ferrari tập trung chạy long-run thu thập dữ liệu để giải quyết vấn đề bào mòn lốp nhanh.

Fernando Alonso hy vọng trở lại sau 2 DNF (không hoàn thành cuộc đua) liên tiếp, nhưng anh tiếp tục kém may mắn khi bị thủng lốp và phải trở lại pit thay bộ Hard mới. Ngay sau đó, Yuki Tsunoda (AlphaTauri) là người đầu tiên chuyển sang lốp Medium và đạt thành tích nhanh nhất. Dù vậy, chỉ vài phút sau, George Russell vươn lên chiếm vị trí P1 cùng trên lốp Medium.

Tình huống giữa Hulkenberg và Norris

Ở một diễn biến khác, Nico Hulkenberg và Lando Norris có tình huống va chạm trên đường khi Norris cố gắng vượt qua chiếc xe Haas đang chạy chậm phía trước. Tuy nhiên điều đó không làm cản bước tiến của bộ đôi Haas khi cả Hulkenberg và Kevin Magnussen chuyển sang lốp Soft và vươn lên top đầu của lượt chạy.

Gió to hơn trong những phút cuối, cũng là lúc Ferrari thực hiện luyện tập cho lượt chạy phân hạng kế tiếp. Và một lần nữa cả Charles Leclerc và Carlos Sainz xếp hạng 1-2, đẩy Russell và Hulkenberg lần lượt xuống thứ 3 và 4. Alex Albon và Lance Stroll cũng có kết quả khả quan khi đứng thứ 5 và 6. Aston Martin ở chặng này thử nghiệm kết hợp các bản nâng cấp với nhau để tìm ra nguyên nhân cho sự sa sút ở nửa sau mùa giải.

Kết quả FP1

Pierre Gasly (Alpine), Chu Quan Vũ (Alfa Romeo, Logan Sargeant (Williams) và Magnussen là những cái tên còn lại trong top 10. Alonso và Hamilton lần lượt đứng thứ 11 và 12, theo sau là bộ đôi của AlphaTauri còn hai tay lái Red Bull chỉ xếp thứ 16 và 18 do chỉ sử dụng lốp Hard. Hai chiếc xe McLaren “đội sổ” ở lượt chạy này.

Lượt chạy phân hạng: Mưa bão làm Q3 kết thúc sớm, Aston Martin hưởng niềm vui

Q1 bắt đầu muộn hơn 15 phút so với dự kiến do các nhân viên đường đua phải dọn dẹp mảnh vỡ trên đường do một lượt chạy trước đó vừa diễn ra. Thời tiết lúc này âm u hơn, trời tối, với nhiều mây đen cùng khả năng 60% có mưa. Điều đó khiến các tay đua nhập cuộc vô cùng khẩn trương. Dù vậy, do có đến 20 tay đua cùng xuất hiện trên đường nên không tránh khỏi những tình huống cản trở ở cuối đoạn đường ra khỏi pit-lane.

Q1 bắt đầu trễ 15 phút

Nhiệt độ giảm giúp cho độ bám của lốp Soft được cải thiện, và các tay đua liên tục thiết lập thành tích cá nhân tốt nhất. McLaren, Red Bull thay nhau dẫn đầu qua từng vòng trong khi Ferrari và Mercedes bám sát ngay sau. Aston Martin cũng cho thấy dấu hiệu tích cực khi góp mặt trong top 10. Cuối cùng, Russell là người nhanh nhất Q1 với thành tích 1 phút 10,340s, theo sau là Verstappen và Leclerc.

Haas cũng thể hiện ấn tượng khi Hulkenberg và Magnussen đều xuất hiện trong top 8. Alpine thoát “cửa tử” khi Esteban Ocon và Gasly xếp 2 vị trí an toàn cuối cùng (P14 và P15). Đồng thời họ gián tiếp để bộ đôi AlphaTauri dừng bước ở Q1, với Tsunoda đứng hạng 16 còn Ricciardo hạng 17, kết quả trái ngược so với chặng đua tại Mexico. Valtteri Bottas, Sargeant và Quan Vũ là những cái tên còn lại phải dừng bước sớm ở lượt chạy này.

Những sự cố chạy chậm trong pit-lane vẫn tiếp diễn

Những cơn mưa vẫn lẩn tránh đường đua Interlagos tại Q2 dù trời vẫn rất tối. Kịch bản không có nhiều biến động khi Verstappen và Red Bull sớm vươn lên đạt thành tích tốt nhất trước khi Norris và McLaren lấy lại P1 với vòng chạy 1 phút 10,021s. Perez cũng đặt quyết tâm cao khi đứng ngay sau Verstappen cho vị trí P3. Ferrari và Mercedes vất vả hơi đôi chút nhưng cũng có điều mình cần là vị trí an toàn trong top 10, tương tư là hai tay lái Aston Martin, Alonso (P4) và Stroll (P10).

Alpine và Haas cùng bị loại với cả 2 chiếc xe tại Q2, thứ tự lần lượt là Hulkenberg, Ocon, Gasly và Magnussen. Albon đã có cơ hội tạo nên bất ngờ nhưng pha chạy quá giới hạn đường đua đã khiến anh chỉ có được vị trí thứ 15 chung cuộc.

Tình trạng đường đua tại Q3 khiến phiên chạy không thể kết thúc trọn vẹn

Điều kiện tiếp tục trở xấu đi ở đầu Q3, nhưng vẫn đủ thời gian để các tay đua hoàn thành được vòng tính giờ đầu tiên. Verstappen vượt qua “giông tố” và nhanh nhất, dù chỉ có thành tích 1 phút 10,727s; Leclerc xếp thứ 2 chậm hơn 0,294s, theo sau là Stroll và Alonso, đem lại bất ngờ cho Aston Martin. Bộ đôi của Mercedes xếp hai vị trí kế tiếp, trong khi Norris, Sainz, Perez và Piastri xếp 4 vị trí cuối cùng.

Tân binh Piastri cũng là người duy nhất không có thành tích do anh chạy cuối cùng khi mà gió nổi lên và trời bắt đầu mưa, khiến anh không thể làm gì khác. Cơn mưa như trút nước như bị dồn nén trong vài giờ đồng hồ vừa qua khiến lượt chạy phân hạng không thể tiếp diễn. Từ đó giám sát FIA đã cho hủy thời gian còn lại và khép lại sớm ngày thứ 6.

Như vậy Verstappen và Leclerc sẽ là hai tay đua xuất phát hàng đầu trong khi Aston Martin được hưởng niềm vui trở lại với thành tích top 4.

Kết quả chi tiết lượt chạy phân hạng Sao Paulo GP 2023

