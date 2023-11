Đua xe F1, Mexico City GP: “Sweet 16” cho nhà vô địch, thành tích tốt nhất cho “bò con” & Ricciardo

Lượt chạy phân hạng: Alfa Romeo bất ngờ có cả hai xe trong top 10

Lần cuối cùng Ferrari giành 2 vị trí xuất phát đầu tiên (trước Mexico 2023) là tại Monaco 2022, sân nhà của Charles Leclerc. “Ngựa chiến” cũng phân hạng 1-2 tại Red Bull Ring năm ngoái trước khi Leclerc phải nhận án phạt.

Đây là lần đầu tiên tay lái Monaco xuất phát hàng đầu mùa này mà không phải trong chặng đua có Sprint. Anh cũng cân bằng thành tích pole với Fernando Alonso – 22 lần và chính thức chiến thắng cuộc đua phân hạng nội bộ với chặng thứ 12 xếp trên Carlos Sainz trong năm 2023.

Chiến thắng thứ 16 trong 19 chặng mùa này của Verstappen

Đây là lần thứ 6 mà 1 đội đua chiếm trọn hàng xuất phát đầu tiên trong 8 chặng đua gần nhất ở Mexico: Mercedes vào các năm 2015, 2016 và 2021; Red Bull làm điều tương tự năm 2018 còn Ferrari vào năm 2019 và 2023. Max Verstappen xếp thứ 3, anh đã từng chiến thắng cuộc đua năm 2021 từ P3.

Phía sau là Daniel Ricciardo (P4), lần cuối AlphaTauri xuất phát top 4 là Pierre Gasly tại Qatar năm 2021. Đây là thành tích Q3 tốt nhất của tay lái Australia kể từ Spa năm 2021. Sergio Perez xuất phát P5, thành tích thấp nhất tại Mexico từ 2019. Kế tiếp là Lewis Hamilton, năm đầu tiên nằm ngoài top 3 ở Mexico nhưng anh vươn lên dẫn trước George Russell 10-9 trong cuộc đua phân hạng tại Mercedes.

Hamilton giành podium thứ 197 sự nghiệp

Oscar Piastri xếp hạng 7, khiến McLaren có lần thứ 2 trong 11 chặng gần nhất vắng mặt trong top 6. Russell (P8) xuất phát top 2 tại đây cách đây 12 tháng. Tại Alfa Romeo, Valtteri Bottas (P9) duy trì thành tích vào Q3 ở tất cả các chặng đua tại Mexico anh từng tham dự, giúp anh dẫn 12-7 trước Chu Quan Vũ và chính thức chiến thắng cuộc đối đầu năm 2023. Quan Vũ cũng có lần thứ 2 vào Q3 mùa này với vị trí P10 (sau P5 tại Hungary).

Gasly xếp thứ 11, cũng là một tay đua đã chiến thắng cuộc đua thứ 7 với đồng đội Esteban Ocon dù Alpine vắng bóng trong top 10 sau 2 chặng liên tiếp xuất hiện tại Qatar và Austin. Ocon có lần thứ 3 bị loại từ Q1 trong 7 chặng gần nhất, sau Zandvoort và Monza. Fernando Alonso (P13) có chặng thứ 2 liên tiếp không vào được Q3.

Leclerc có lần thứ 11 liên tiếp không thể chuyển pole thành chiến thắng

Lando Norris cũng có lần thứ 3 không thể vào Q2 mùa này, sau Jeddah và Miami. Kevin Magnussen và Logan Sargeant lần lượt có chặng thứ 11 và 14 bị loại Q1 trong khi Lance Stroll có năm thứ 5 liên tiếp bị loại sớm tại trường đua Hermanos Rodriguez.

Cuộc đua chính: Kỷ lục cá nhân tiếp theo của Verstappen

Tay lái Hà Lan giành chiến thắng thứ 16 trong mùa giải, kỷ lục mới cho 1 mùa giải; anh có cơ hội tiếp tục phá kỷ lục podium khi đã cân bằng thành tích 18 podiums trong mùa giải. Verstappen đã có 31 chiến thắng kể từ đầu năm 2022, cân bằng tổng số chiến thắng sự nghiệp của Nigel Mansell.

Norris có màn trình diễn ấn tượng tại Mexico City

Verstappen vượt qua Alain Prost để xếp hạng 5 trên BXH mọi thời đại về số vòng đua dẫn đầu – 2.684 vòng. Mexico City là địa điểm thứ 2 sau Red Bull Ring mà Verstappen có 5 chiến thắng chặng. Bộ đôi Verstappen-Hamilton về đích 1-2 (bất kể thứ tự) lần thứ 36 trong lịch sử, tiếp tục nâng cao kỷ lục này. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp hai vị trí dẫn đầu không thay đổi.

Hamilton có podium thứ 2 trong 9 chặng gần nhất và đạt thành tích vòng chạy nhanh nhất ở vòng cuối, giúp anh hiện chỉ còn kém Perez 20 điểm trong cuộc đua cho vị trí P2. Đây là lần thứ 65 sự nghiệp anh có được fastest lap, chỉ còn kém kỷ lục của Michael Schumacher 12 lần.

Leclerc (P3) có podium đầu tiên mùa này trong một chặng đua truyền thống (không có Sprint) đúng dịp chặng xuất phát thứ 100 của anh cho Ferrari. Dù vậy, tay lái Monaco đã không thể chuyển hóa 11 poles gần nhất thành chiến thắng, chuỗi dài thứ 2 trong lịch sử (chỉ kém Rene Arnoux với 13 lần từ năm 1979 đến 1982). Sainz đã về đích lần lượt P6, P5 và P4 trong 3 chặng đua tại Mexico gần nhất.

Ricciardo giúp AlphaTauri vươn lên thứ 8 trên BXH đội đua

Norris về thứ 5 từ vị trí xuất phát P17, là cuộc đua anh cải thiện nhiều thứ hạng nhất trong sự nghiệp (thành tích tốt nhất trước đó là 9 bậc tại Bahrain 2020). McLaren đã có 4 chặng liên tiếp giành danh hiệu Driver of the Day do người hâm mộ bình chọn. Russell về thứ 6, có chặng thứ 15 ghi điểm mùa này dù chỉ có 1 podium duy nhất.

Ricciardo (P7) mang về thành tích tốt nhất cho AlphaTauri trong năm 2023, kết quả đó giúp đội đua thoát khỏi vị trí ‘đội sổ” để vươn lên hạng 8, bằng điểm với Alfa Romeo. Anh hoàn thành nhiều vòng trong top 5 cuộc đua này hơn tất cả các cuộc đua khác năm 2023 của AlphaTauri cộng lại.

Tại Williams, Alex Albon về thứ 9 tương tự như Austin và có lần thứ 7 ghi điểm năm 2023. Ocon cũng có chặng thứ 10 ghi điểm cho Alpine với vị trí P10. Tay lái chủ nhà Perez gây thất vọng với lần thứ 2 DNF trong 4 chặng gần nhất.

Chặng đua cuối cùng trong chuỗi tripleheader châu Mỹ sẽ diễn ra tại trường đua Interlagos, Brazil vào cuối tuần này, từ ngày 03 đến 05/11 tới.

