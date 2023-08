Đua xe F1, Dutch GP: Zandvoort đã sẵn sàng mở tiệc ăn mừng cùng nhà vô địch

Thị trấn Zandvoort nằm trên bờ Biển Bắc của vùng Bắc Hà Lan, gần thủ đô Amsterdam. Nơi đây đã diễn ra một số cuộc đua nhỏ trên đường phố xung quanh thị trấn vào những năm 1930. Trong cuộc xâm lược của Đức vào Hà Lan, một con đường thẳng đã được xây dựng xuyên qua cồn cát để người Đức tổ chức các cuộc diễu hành mừng chiến thắng. Con đường này sau đó được nối với các cung đường khác để mở lối tiếp cận các vị trí phòng thủ ven biển.

F1 đã ghé thăm Zandvoort trong những mùa giải đầu tiên

Sau chiến tranh, một số con đường đã được mở rộng và kết nối với nhau để từ đó tạo ra đường đua nguyên bản với chiều dài khoảng 4,2km được thiết kế bởi một nhóm các quan chức từ Hiệp hội Môtô Hoàng gia Hà Lan, với sự cố vấn của Bentley Boy Sammy Davis. người đã vô địch cuộc đua Le Mans 24h năm 1927.

Giống như Silverstone, Zandvoort lần đầu tiên được sử dụng vào năm 1948, thuộc ‘làn sóng’ đam mê đua xe thể thao thời hậu chiến trải khắp "lục địa già" châu Âu. Cuộc đua đầu tiên diễn ra vào năm 1950, cùng với sự kiện năm 1951, được tổ chức dưới dạng cuộc đua F1 không tính điểm tranh chức vô địch. Tay đua người Pháp Louis Rosier giành chiến thắng cả hai cuộc đua trên.

Trường đua có vị trí cạnh bờ biển

F1 chính thức ghé thăm cồn cát Hà Lan này vào năm 1952, nơi chứng kiến sự thống trị của Alberto Ascari khi ông dẫn đầu trong chiến thắng 1-2-3 cho Ferrari cùng hai người đồng đội Giuseppe Farina và Luigi Villoresi. Ascari cũng là tay lái chiến thắng cuộc đua sau đó 12 tháng với một tay lái Ferrari khác, Nino Farina xếp thứ 2. Chặng đua tiếp tục được duy trì cho đến năm 1985 với 4 lần vắng bóng vì lý do chi phí cũng như cơ sở vật chất đường đua không đảm bảo.

36 năm sau, Zandvoort chính thức trở lại F1 năm 2021 với một diện mạo hoàn toàn mới và hiện đại hơn. Ban đầu, Dutch GP có hợp đồng kéo dài trong 3 năm, nhưng với thành công lớn trong 2 năm đầu tổ chức, F1 đã nhanh chóng gia hạn thêm 2 năm nữa, giúp Zandvoort được “giữ chỗ” trên lịch đua F1 thường niên ít nhất đến hết năm 2025.

Zandvoort có những góc cua nghiêng độc nhất

'Rất nhanh', 'khá điên rồ', và 'cổ điển' là một vài tính từ mà thế hệ tay đua hiện tại sử dụng khi mô tả về đường đua Zandvoort. Đây không phải là một điểm đến quá lạ lẫm khi nhiều tay đua đã được trải nghiệm trong thời gian thi đấu ở các thể thức thấp hơn.

Đường đua Zandvoort uốn lượn và đi qua các cồn cát, tạo cảm giác giống như đi tàu lượn siêu tốc qua từng vòng. Và mặc dù đường đua đã được hiện đại hóa để phù hợp với sự trở lại gần nhất của F1 - bao gồm cả việc tăng góc nghiêng ở cua Tarzan lên 18 độ giống như đường đua Indianapolis nổi tiếng - Zandvoort vẫn là một đường đua đầy thách thức cho tất cả các tay đua.

Nhà cung cấp lốp Pirelli sẽ mang đến Zandvoort năm nay các loại lốp giống như năm 2022, ít nhất là về tên gọi: C1 Hard (viền trắng), C2 Medium (viền vàng) và C3 Soft (viền đỏ). Tuy nhiên, C1 hiện tại bản chất là một loại lốp mới cho năm nay, nằm giữa C2 và C1 cũ, hiện được gọi là C0.

Thông số kỹ thuật lốp tại Zandvoort (Ảnh: Pirelli)

Việc vượt xe rất khó khăn do đường đua hẹp với các góc cua liên tục. Điều này khiến vòng phân hạng trở nên quan trọng hơn trong việc quyết định kết quả cuối cùng. Cuộc đua năm ngoái hầu hết các tay đua đều vào pit 3 lần. Trên lý thuyết chiến thuật nhanh nhất là 2 pit-stop, nhưng vẫn có thể pit đúng 1 lần nếu có khả năng giữ lốp tốt.

Ngoài ra, theo dự báo mưa sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến các lượt chạy tại Zandvoort cuối tuần này. Mưa đã trở thành một yếu tố quan trọng trong mùa giải 2023 tính đến nay. Lần cuối cùng các đội và tay đua tận hưởng một cuối tuần mà không có mưa tại bất kỳ phiên chạy nào là chặng Miami GP hồi giữa tháng 5 vừa qua. Mặc dù chưa từng có một lượt chạy ẩm ướt tại đường đua Zandvoort trong vòng 2 năm qua, điều đó có thể thay đổi trong vài ngày tới.

Verstappen hướng tới hat-trick chiến thắng trên sân nhà

Hệ thống dự báo khả năng có mưa trung bình khoảng 40% đối với ngày thứ 6 và Chủ nhật, trong khi thứ 7 có thể có mưa nhỏ vào buổi sáng. Ngoài khả năng có mưa, do vị trí địa lý ở ven biển, dự báo khu vực Zandvoort sẽ có gió lớn với cường độ tăng dần theo thời gian trong ngày. Gió giật có thể lên tới 35km/h trong cuộc đua, điều này có thể ảnh hưởng đến các tay đua do cấu trúc đường đua hẹp, ngoằn ngoèo. Nhiệt độ không khí cũng sẽ thấp hơn năm ngoái khi dự kiến chỉ có lượt chạy FP2 ngày thứ 6 vượt ngưỡng 20 độ C (so với trung bình 23 độ C năm 2022).

Liệu Max Verstappen có thể giành được hat-trick chiến thắng tại Zandvoort và kéo dài mạch chiến thắng của mình hay một tay đua khác sẽ lên ngôi? Hãy đón xem Dutch GP 2023 bắt đầu từ 17h30 ngày 25/08, lượt chạy phân hạng và cuộc đua chính lần lượt diễn ra vào 20h00 ngày 26 và 27/08 tới.

