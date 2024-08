Đua xe F1, Dutch GP: Giai đoạn 2 khởi tranh trên "thánh địa" của nhà vô địch

F1 2024 trở lại trên một đường đua có độ thử thách cao của mùa giải. Chặng Grand Prix Hà Lan diễn ra tại đường đua Zandvoort cổ điển, nằm giữa những cồn cát trên bờ biển Bắc Hải, đã được nâng cấp cách đây vài năm trong kế hoạch trở lại giải đua xe F1 vào năm 2021 sau 36 năm vắng bóng.

Zandvoort nằm gần bờ biển Bắc châu Âu

Đường đua vẫn giữ nguyên những đặc tính nổi bật trước đây, gồm cấu trúc quanh co với 14 góc cua: bốn cua trái và mười cua phải, xuyên suốt quãng đường dài 4,259 km. Nhưng điều khiến đường đua này thực sự độc đáo là các khúc cua số 3 và 14 có độ dốc/nghiêng lần lượt 19 và 18 độ (dốc hơn so với đường đua ở Indianapolis, Mỹ).

Các góc cua có độ dốc thường không phổ biến trong F1 nên đây là một thử thách đối với cả xe và tay đua. Nó cũng ảnh hưởng đến lốp xe, do tốc độ cao hơn khi đi qua các khúc cua này so với khúc cua thông thường khác khiến lốp xe phải chịu lực lớn hơn. Điều đó giải thích lý do Pirelli lựa chọn 3 hợp chất lốp trơn cứng nhất cho Zandvoort, bao gồm: C1 Hard (trắng), C2 Medium (vàng) và C3 Soft (đỏ).

Trên lý thuyết, sự giảm nhiệt là một yếu tố rất quan trọng, nhưng sẽ phụ thuộc vào thời tiết vào cuối tháng 8, thời điểm diễn ra chặng đua. Hà Lan giáp với Bỉ và chúng ta đều đã thấy điều kiện thời tiết ở chặng đua cuối cùng của giai đoạn 1 tại Spa có thể thay đổi đáng kể từ ngày này sang ngày khác hoặc thậm chí thay đổi ngay trong ngày.

Góc cua dốc nổi bật ở Zandvoort

Thời điểm mùa hè không đồng nghĩa với nhiệt độ ấm áp với ánh nắng mặt trời. Nhiệt độ trung bình ở Zandvoort vào cuối tháng 8 dao động từ 14°C đến 20°C, điều này có thể giúp các tay đua quản lý cả những hợp chất lốp mềm nhất, như trong cuộc đua năm ngoái khi Tsunoda chạy 50 vòng trên bộ lốp Soft.

Một biến số khác là do đường đua gần bờ biển, chỉ cách một dải cồn cát và một con phố, vì vậy cơn gió thường mang cát phủ lên mặt đường đua, từ đó làm giảm độ bám của lốp xe.

Điều kiện thay đổi đáng kể trong cuộc đua năm ngoái khiến cả năm loại lốp cung cấp đều được sử dụng. Loại lốp trơn phổ biến nhất là Soft, được 19 trong số 20 tay đua lựa chọn xuất phát, Hamilton là người duy nhất chọn Medium. Trời mưa ngay sau khi bắt đầu khiến lốp Intermediate (trung gian) được sử dụng ở cả phần đầu và cuối cuộc đua (sau thời gian chạy lốp trơn ở giữa chặng). Ngoài ra có 3 tay đua, bộ đôi Red Bull và Esteban Ocon, thậm chí đã chạy lốp Wet. Chặng đua có rất nhiều pha vượt xe và đạt kỷ lục 82 lần vào pit của các tay đua.

Thông số kỹ thuật lốp tại Hà Lan (Nguồn: Pirelli)

Trong điều kiện hoàn toàn khô ráo, mô phỏng trước chặng xác định chiến thuật dừng pit một lần là phương án nhanh nhất. Về lý thuyết, rất khó để vượt xe trên đường đua Zandvoort chật hẹp và ít đoạn thẳng. Nếu trời nóng, thì hợp chất cứng hơn sẽ được tin dùng, nhưng thời tiết mát mẻ hơn sẽ giúp ích cho việc sử dụng lốp Soft.

Đường đua Zandvoort đã tổ chức tất cả 33 chặng Hà Lan GP (được tính vào Giải vô địch thế giới Formula 1 từ năm 1952). Tay đua người Scotland Jim Clark đã giành chiến thắng tại đây bốn lần, một kỷ lục có thể được san bằng năm nay bởi Max Verstappen, tay đua chủ nhà đã giành chiến thắng trong cả ba chặng đua gần nhất kể từ khi F1 trở lại Hà Lan năm 2021.

Cuộc đua năm 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết khó lường

Trong lượt chạy phân hạng thứ Bảy, tay đua Red Bull cũng có thể vươn lên dẫn đầu bảng thành tích pole, vì hiện anh đang bằng với René Arnoux với ba lần. Đối với số lần về đích trên podium, kỷ lục này đang được Jim Clark và Niki Lauda chia sẻ với sáu lần. Trong số các đội đua, Ferrari dẫn đầu về số lần chiến thắng (8) và về đích podium (25) trong khi Lotus có nhiều pole nhất (8).

Tuy nhiên, với sự vươn lên mạnh mẽ của McLaren hay Mercedes, không dễ để nhà đương kim vô địch có một chặng đua dễ dàng, bất chấp sự cuồng nhiệt của người hâm mộ Hà Lan.

Hãy đón xem chặng đua Dutch GP 2024 vào cuối tuần này, với lịch trình cụ thể như sau:

FP1: 17h30 thứ 6, ngày 23/8

FP2: 21h00 thứ 6, ngày 23/8

FP3: 16h30 thứ 7, ngày 24/8

Lượt chạy phân hạng: 20h00 thứ 7, ngày 24/8

Cuộc đua chính: 20h00 Chủ nhật, ngày 25/8

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]