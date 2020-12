Đua xe F1, đợt test hậu mùa giải: Alonso “nóng máy” trước khi trở lại

Thứ Ba, ngày 22/12/2020 00:19 AM (GMT+7)

Đợt test “Young Driver” được tổ chức để trao cơ hội cho những tay lái trẻ, cùng những cái tên ngoài thế giới F1 được thử nghiệm trên những chiếc xe F1 thế hệ mới nhất.

Như thường lệ sau khi kết thúc 1 mùa giải, đợt test “Young Driver” được tổ chức để trao cơ hội cho những tay lái trẻ, cùng những cái tên ngoài thế giới F1 được thử nghiệm trên những chiếc xe F1 thế hệ mới nhất. 8/10 đội đua đã hoàn thành đợt test sau mùa giải tại Abu Dhabi vào ngày 15/12 vừa qua, ngày làm việc cuối cùng trong năm 2020 bận rộn này.

Mick tích lũy thêm kiến thức về lốp Pirelli sau 125 vòng chạy

Ngoài McLaren và Racing Point không tham dự (do FIA từ chối sự tham gia của 2 tay lái hiện tại, Daniel Ricciardo và Sebastian Vettel sẽ chuyển đến 2 đội đua mới tương ứng trong năm 2021) thì 8 đội đua còn lại góp mặt tại ngày kiểm tra chính thức cuối cùng của năm tại trường đua Yas Marina.

Đây là cơ hội cho nhiều tay lái trẻ tích lũy những kinh nghiệm chạy trên chiếc xe F1 phiên bản 2020 mới nhất. Hai tay lái Formula 2 và thuộc học viện đào tạo trẻ của Ferrari (FDA), Robert Shwartzman và Callum Ilott lần lượt chạy trên 2 chiếc xe của Ferrari và Alfa Romeo.

Nhà vô địch F2, Mick Schumacher chạy cho đội đua mới năm 2021 của mình, Haas F1, trong khi Yuki Tsunoda, người vừa mới được xác nhận sẽ trở thành tân binh của AlphaTauri năm 2021 cùng đồng đội Pierre Gasly, ra mắt đội đua mới.

Một tay lái F2 khác, Guanyu Zhou chạy thử cho Renault, cùng với nhà VĐTG Fernando Alonso, khi anh có sự chuẩn bị cho sự trở lại F1 sau 2 năm vắng bóng.

Việc Alonso tham dự đợt test cho tay lái “trẻ” là một vấn đề gây tranh cãi, do anh đã có quá nhiều kinh nghiệm tại giải đấu này so với các gương mặt khác. Lý do khiến FIA cho phép anh tham dự đợt test này là bởi anh không tham dự hai mùa giải gần nhất và chưa từng được chính thức thử nghiệm chiếc xe năm 2020 (trong khi Ricciardo và Vettel đã tham dự mùa giải 2020 nên không được tham dự).

Tsunoda làm quen với đội đua mới AlphaTauri

Cả anh và Renault đều nhanh chóng bắt đầu chương trình thử nghiệm của mình do Alonso không có nhiều thời gian làm quen và chạy chiếc R.S.20 năm nay ngoại trừ ngày quay phim tại Barcelona cách đây vài tháng.

Dù vậy cuối cùng, sau 105 vòng chạy, nhà vô địch năm 2005 và 2006 đã thiết lập được mốc thành tích 1 phút 36,333s, nhanh hơn những gì bộ đôi Esteban Ocon và Daniel Ricciardo làm được trong lượt chạy phân hạng Abu Dhabi GP 2020.

Bộ đôi test cho Mercedes là những tay lái của đội Mercedes Formula E hiện tại, Nyck de Vries (nhà vô địch F2 2019) và Stoffel Vandoorne (cựu tay lái McLaren F1) lần lượt xếp thứ 2 và 3 chậm hơn lần lượt 0,262s và 0,507s so với Alonso và hoàn thành tổng cộng (cả 2 tay đua) 192 vòng.

Tay lái dự bị của Alfa Romeo, Robert Kubica xếp thứ 4. Tân binh của AlphaTauri mùa tới, Yuki Tsunoda hoàn thành được 123 vòng và xếp hạng 5 chung cuộc (+1,224s so với Alonso) trong nỗ lực làm quen với chiếc AT01 để chuẩn bị cho năm 2021.

Shwartzman góp mặt trong ngày test cho Ferrari

Tay lái trẻ của Red Bull, Juri Vips (sẽ vươn lên F2 năm 2021) đứng thứ 6, trong khi tay lái còn lại của “Bò húc”, Sebastian Buemi mất thời gian chạy do gặp tai nạn từ sớm. Cựu tay lái của Toro Rosso đã làm hư hại phần sau chiếc RB16 và chỉ xếp thứ 12 chung cuộc sau 77 vòng. Á quân F2 2020 Callum Ilott đã có một ngày tích cực cho Alfa Romeo và đứng thứ 8 chung cuộc, ngay phía sau Antonio Fuoco, tay lái phát triển của Ferrari.

Và ngay sau ngày test này, “ngựa chiến” nước Ý đã chính thức công bố Ilott trở thành tay lái test mới của đội trong năm 2021. Trước đó anh đã từng test trên chiếc xe phiên bản 2018 của Ferrari tại Fiorano vào đầu tháng 10 vừa qua. Ilott cũng từng được đồn đoán sẽ tiếp quản vị trí mới tại Alfa Romeo và Haas, dù cuối cùng mọi chuyện không được như anh kỳ vọng.

Chiếc Ferrari còn lại trong ngày test được lái bởi Robert Shwartzman, người có lần đầu tiên lái thử chiếc xe hiện tại của F1 và chạy được nhiều vòng nhất trong số các tay đua (129 vòng).

Mick Schumacher, người đã cầm lái chiếc VF-20 của Haas trong FP1 ngày thứ 6 chặng Abu Dhabi đã hoàn thành trọn vẹn ngày test cho đội đua của Mỹ để hiểu rõ về khả năng của chiếc xe cũng như bộ lốp Pirelli. Con trai của huyền thoại Michael Schumacher có thành tích chậm nhất trong số 15 tay đua góp mặt nhưng là 1 trong 4 tay đua hoàn thành được trên 125 vòng.

Alonso đạt kết quả khả quan trước thềm trở lại vào năm sau

Những cái tên còn lại bao gồm, Jack Aitken (Williams), người đã có màn ra mắt tại Sakhir GP, xếp thứ 10; Marino Sato, tay lái F2 đua cho AlphaTauri và hoàn thành được 127 vòng và Roy Nissany được trao thêm một cơ hội tại Williams.

Sau khi kết thúc ngày test với vị trí số 1 trong số 15 tay đua, Alonso cho biết thành tích này đã “đốt cháy lại ngọn lửa nhiệt huyết và tính cạnh tranh của anh” trước thềm sự trở lại.

“Thật là một cảm giác tuyệt vời khi trở lại chiếc xe quen thuộc, đặc biệt là “đoàn tụ” với đội đua cũ. Tôi đã có cơ hội chạy thử chiếc xe 2018 để chuẩn bị nhưng trong ngày test này mọi chuyện trở nên nghiêm túc hơn và nó khơi dậy tinh thần cạnh tranh trong tôi.

Thật tuyệt vời khi được trải nghiệm những chiếc xe tân tiến nhất và hiểu được khả năng của nó mang lại. Tôi đã theo sát những tiến triển của đội đua qua từng chặng và tôi rất vui khi mang những kiến thức từ bên ngoài đó vào trong khoang lái và trực tiếp trải nghiệm trên chiếc xe…”

Arthur (phải) sẽ cùng Charles Leclerc góp mặt trong một số chặng đua F1 2021

Một thông tin bên lề khác liên quan đến học viện đào tạo trẻ của Ferrari (FDA) và tay lái chính Charles Leclerc. Em trai của Charles, Arthur Leclerc sẽ chính thức tham dự giải F3 năm sau, thuộc hệ thống F1 cùng đội đua đương kim vô địch, Prema Racing.

Arthur là thành viên của FDA và bắt đầu sự nghiệp đua xe single-seater của mình tại giải F4 Pháp năm 2018 trước khi chuyển sang hệ thống giải của Đức năm 2019 và xếp thứ 3 chung cuộc.

Đến năm 2020, anh có được 6 chiến thắng, 8 poles để giành ngôi á quân giải cấp khu vực. Nhờ đó, anh có cơ hội trải nghiệm chiếc xe F3 lần đầu tiên trong đợt test sau mùa giải tại Barcelona hồi tháng 10 và giờ chính thức trở thành tay lái chính cho Prema mùa giải 2021.

Hai vị trí còn lại tại Prema vẫn chưa được xác định. Hy vọng người hâm mộ sẽ được chứng kiến cả hai anh em nhà Leclerc cùng tham dự F1 trong một tương lai không xa.

Kết quả chi tiết đợt test sau mùa giải tại Abu Dhabi:

