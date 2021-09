Đua xe F1, chạy thử Russian GP: Mercedes không có đối thủ, Red Bull - Ferrari còn nhiều khó khăn

Thứ Bảy, ngày 25/09/2021 10:03 AM (GMT+7)

(Tin thể thao, tin đua xe F1) Sochi luôn là một trường đua thế mạnh của Mercedes khi họ đã bất bại tại đây kể từ khi F1 ghé thăm nơi đây năm 2014. “Mũi tên bạc” một lần nữa thể hiện đẳng cấp trong ngày đầu tiên tại Russian GP 2021 với màn trình diễn xuất sắc của Valtteri Bottas. Trong khi đó, Red Bull và Ferrari chuẩn bị cho cuộc đua khó khăn chiều Chủ nhật tới.

FP1: Bottas “mở hàng”, Mercedes xếp vị trí 1-2 dễ dàng

Max Verstappen trước thềm án phạt 3 bậc xuất phát trong cuộc đua chính đã bắt đầu lượt chạy FP1 đầu tiên bằng bộ lốp Soft để sớm thiết lập mốc thời gian nhanh nhất. Nhưng Valtteri Bottas nhanh chóng xô đổ thành tích đó khi chuyển từ lốp Hard sang Soft trong 30 phút cuối. Tay lái Phần Lan đạt thời gian tốt nhất 1 phút 34,427s, hơn đồng đội Lewis Hamilton 0,211s ở vị trí thứ 2 còn Verstappen đứng thứ 3.

Ferrari ra mắt PU nâng cấp mới cho phần còn lại mùa giải 2021

Như đã thông tin từ nhiều tuần trước, Ferrari sẽ đưa ra bản cập nhật động cơ mới sau chặng đua sân nhà tại Monza. Chính vì thế, Charles Leclerc sẽ thay power unit mới tại Sochi và phải xuất phát cuối đoàn đua do đây là PU thứ 4 trong mùa giải 2021 của tay lái Monaco. Anh đứng hạng 4 tại FP1, ngay trên người đồng đội cũ Sebastian Vettel, xếp P5 cho Aston Martin. Pierre Gasly (AlphaTauri) và Carlos Sainz (Ferrari) lần lượt xếp thứ 6 và 7, trong khi Lando Norris – gặp tai nạn hy hữu trên đường trở lại pit khi chiếc McLaren đâm vào tường – xếp hạng 8.

Sergio Perez chậm hơn Verstappen tới 1,5s ở vị trí thứ 9, đứng trước bộ đôi của Alpine với Esteban Ocon đứng trên Fernando Alonso. Kimi Raikkonen, có sự trở lại sau 2 chặng vắng bóng tại Zandvoort và Monza do dương tính với COVID-19, xếp thứ 15 trong lượt chạy đầu tiên.

FP2: Mercedes giành ‘chiến thắng’ sớm Russian GP?!

Red Bull “hy sinh” chặng đua tại Sochi để thay PU mới cho Max

Sau khi Leclerc thay động cơ thứ 4, đến lượt Red Bull và Max Verstappen quyết định cũng sẽ nhận phạt với động cơ thứ 4 thay mới sau khi xem xét khả năng ở chặng đua này. Kết hợp với án phạt 3 bậc xuất phát anh phải nhận sau tai nạn với Hamilton ở chặng trước, Max chắc chắn sẽ xuất phát cuối đoàn đua. Tay lái đang dẫn đầu BXH cá nhân thực hiện một chương trình chạy FP2 rất khác. Anh tập trung chạy những bộ lốp Soft do không cần phải sử dụng quá nhiều trong lượt chạy phân hạng ‘vô nghĩa’ ngày thứ 7.

Verstappen tập trung thu thập dữ liệu để có được một chiếc xe nhanh và mạnh để vượt các đối thủ trong cuộc đua. Trong khi đó, Hamilton có một buổi chiếu tương đối bình thường, ngoại trừ tình huống mắc lỗi trong pit khiến anh không thể phanh kịp và đâm vào nhân viên jackman đứng phía trước pitbox (để bẩy xe lên khi thay lốp). Rất may nhân viên này không gặp chấn thương quá nặng và Hamilton cũng đã nói lời xin lỗi trên radio của đội.

Gasly mất cánh gió khi chạy qua gờ kerb

Nhà ĐKVĐ tiếp tục xếp thứ 2 ở FP2 khi chỉ thua đồng đội Bottas 0,044s. Tay lái #77 tiếp tục có phong độ cao mỗi khi đến Sochi thi đấu, và anh đạt được thành tích 1 phút 33,593s để dẫn đầu sau ngày thứ 6. Gasly bất ngờ là tay lái nhanh thứ 3, chậm hơn Bottas 0,252s trên lốp Medium, giống loại lốp Bottas đạt được vòng chạy cá nhân tốt nhất. Dù vậy tay lái người Pháp phải kết thúc sớm FP2 do đi qua gờ kerb và gãy phần cánh gió trước trên chiếc AlphaTauri.

Norris đứng thứ 4 với thành tích nhanh nhất trên lốp Soft nhưng kém P1 tới hơn 0,5s. Có tới 4 đội đua nằm trong top 5 khi Ocon tiếp tục có phong độ ổn định cùng Alpine. Verstappen chỉ đứng thứ 6 nhưng vẫn hơn Perez 0,3s và 5 bậc trên bảng thành tích. Các đội đua tất bật với chương trình của riêng mình do dự báo sẽ có mưa trong FP3 sáng thứ 7, vì thế tất cả đều muốn có được nhiều dữ liệu đua nhất có thể.

Tình huống va chạm của Giovinazzi tại cua 8

Ấy vậy sự không may mắn đã đến với Daniel Ricciardo và Antonio Giovinazzi với những lý do khác nhau. Ricciardo mất hơn 30 phút chạy thực tế do McLaren thay thế lại động cơ cũ vào chiếc xe do phát hiện vấn đề với động cơ trước đó. Anh chỉ có vị trí P17 nhưng đội đua xác nhận họ có thể sửa động cơ trong buổi tối cùng ngày. Còn Giovinazzi mắc sai lầm khiến anh có thể mất vị trí chính thức tại Alfa Romeo khi gặp tai nạn ở cua 8, đâm gãy phần cánh gió sau xe. Vụ va chạm khiến tay lái Italia không thể tiếp tục thi đấu và khiến cờ đỏ xuất hiện trong vài phút.

Sainz đứng hạng 7 trong khi đồng đội Leclerc đứng thứ 10, xen giữa họ là hai cựu tay đua của Ferrari, Alonso và Vettel. George Russell đứng hạng 13 đầy hứa hẹn cho Williams trong khi Nicholas Latifi xếp vị trí P16. Ba vị trí cuối cùng thuộc về 3 tân binh Yuki Tsunoda, cùng bộ đôi của Haas, Mick Schumacher và tay lái chủ nhà Nikita Mazepin, những người đã chính thức được xác nhận cho mùa giải 2022 tại đội đua của Mỹ.

Mercedes tỏ ra quá mạnh trong ngày đầu tiên, tuy nhiên ngày thứ 2 với những biến động về thời tiết sẽ là cơ hội cho các đối thủ phía sau vươn lên tạo bất ngờ.

Kết quả chi tiết hai lượt chạy đầu tiên Russian GP 2021:

FP1

FP2

