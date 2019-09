Đua xe F1, chặng 19 SingaporeGP: Hattrick sẽ thuộc về ai?

Chủ Nhật, ngày 22/09/2019 00:15 AM (GMT+7)

Chặng đua thứ 15 của mùa giải 2019 sẽ chính thức diễn ra tại đường đua Marina Bay Circuit ở Singapore.

Sau 2 tuần nghỉ ngơi, các cuộc đua F1 sẽ trở lại với người hâm mộ. Chặng đua thứ 15 của mùa giải trên “đường đua ánh sáng” ở Singapore sẽ là chặng đua rất đặc biệt khi các tay đua sẽ phải thi đấu ngay trên các con phố ở trung tâm đất nước Singapore và là cuộc đua duy nhất của mùa giải được tổ chức vào buổi tối.

Các lãnh đội trong cuộc họp báo ở Singapore GP 2019

Sau 2 cuộc đua có thể coi là sở trường của Ferrari ở Bỉ và Ý, tuy nhiên đội đua áo đỏ vẫn phải rất vất vã mới có được chiến thắng trước Mercedes, điều đó cho thấy Mercedes vẫn là đội đua mạnh nhất trong thời điểm hiện tại và trở lại Singapore, Ferrari có lẽ sẽ không còn có được sức mạnh như 2 chiến thắng mà họ đã giành được ở Châu Âu.

Leclerc đã có 2 chiến thắng liên tiếp cho Ferrari và đó cũng là 2 chiến thắng tính tới thời điểm hiện tại trong sự nghiệp F1 của tay lái trẻ người Monaco. Marina Bay Circuit là đường đua không phù hợp lắm với chiếc xe của đội đua nước Ý khi họ luôn tỏ ra chậm hơn so với Mercedes và Red Bull. Tuy nhiên với 2 chiến thắng vừa kể trên cùng với sự quyết tâm của tay lái trẻ, hy vọng Leclerc sẽ một lần nữa làm nên chuyện ở Singapore.

Trái ngược với hình ảnh của Leclerc, người đồng đội Vettel lại tỏ ra không còn động lực trong mùa giải này khi anh đã phạm sai lầm trong cuộc đua ở nước Ý và đã để cho bộ đôi của Mercedes liên tục tạo áp lực cho người đồng đội Leclerc. Ở Singapore nơi Vettel đã từng có 4 chiến thắng trong quá khứ, lần trở lại này, nếu anh có thể hứng khởi cùng với Leclerc, hy vọng thành tích tốt sẽ đến một lần nữa với Ferrari.

Leclerc liệu tiếp tục có chiến thắng ở Singapore GP 2019

Red bull với hệ thống khí động học của mình rất thích hợp trên đường đua ở Singapore, nơi mà sức mạnh động cơ không là yều tố quyết định thay vào đó là sự cân bằng của chiếc xe củng với chiến thuật của đội đua sẽ được đề cao hơn. Verstappen sau 2 cuộc đua không thành công anh rất quyết tâm trong lần trở lại này và điều đó được thể hiện trong các buổi chạy thử Verstappen có thành tích khá tốt.

Mercedes sau 2 thất bại có thể nói là không thể nuốt trôi với Ferrari khi mà Hamilton và Bottas gần như có thể đánh bại được LecLerc trong 2 cuộc đua trước đó, tuy nhiên thực tế họ chỉ đạt được vị trí cao nhất là chỉ về phía sau tay lái của Ferrari, ở Singapoe, nơi mà Hamilton cũng đã có đến 4 lần giành chiến thắng, cùng với sự trỗi dậy của Ferrari và Leclerc, rõ ràng anh biết cần phải làm gì để khẳng định đẳng cấp của tay lái 5 lần vô địch thế giới và sức mạnh của Mercedes trong những năm gần đây.

Trong tốp các tay đua tầm trung, một vị trí trên Podium rõ ràng là quá khó khi phải đương đầu với Mercedes, Red Bull và Ferrari. Tuy nhiên điều bất ngờ vẫn có thể xảy ra khi mà Singapore GP là đường đua thường xuyên có mặt của xe an toàn do những tai nạn trên đường đua. Một chút may mắn, một chiến thuật hợp lý, một trong số họ sẽ vẫn có được cơ hội đứng trên podium ở Marina Bay Circuilt.

Có một sự tiếc nuối dành cho những người hâm mộ tay lái người Đức là Nico Hulkenberg khi mùa giải sau anh hết hợp đồng với đội đua Renault và hiện tại anh vẫn chưa tìm được đội đua mới khi mà trước khi cuộc đua ở Singapore diễn ra, lần lượt Haas và Red Bull khẳng định Hulkenberg không nằm trong kế hoạch của họ ở mùa giải sau.

Hulkenberg gian nan tìm bến đỗ mới trong mùa giải 2020

Pirelli sẽ cung cấp combo lốp C3-C4-C5 cho các đội ở Singapore GP. Hamilton là người chiến thắng trong cuộc đua năm 2017 và 2018, liệu rằng anh sẽ có được chiến thắng lần thứ 3 liên tiếp ở Đảo quốc Sư Tử. Hay Leclerc sẽ có cú hattrick đầu tiên trong sự nghiệp F1 của mình. Mercedes đang rất cần khẳng định lại vị thế và cả Red Bull và Ferrari cũng muốn chứng tỏ giá trị của mình.

Tất cả sẽ có sau khi cuộc đua ở Singapore kết thúc. Các con đường ở Maria sẽ phát sang tối đa để phục vụ cho những chiếc xe thi đấu trong những ngày cuối tuần. Mọi sự tập trung của người hâm mộ đang đổ dồn về những diễn biến ở Singapore GP. Hamilton sẽ lại có chiế thắng hay Leclerc sẽ tiếp tục chứng minh tài năng của mình?

Đón xem ngày đua theo giờ Việt Nam, ngày đua phân hạng (qualifying): 20g00 Thứ Bảy 21/9, ngày đua xếp hạng (race): 19g10 Chủ Nhật 22/9.

Dự đoán 5 tay đua có khả năng giành pole:

1. Hamilton

2. Verstappen

3. Leclerc

4. Bottas

5. Vettel

Dự đoán 5 tay đua có khả năng thắng chặng:

1. Hamilton

2. Leclerc

3. Verstappen

4. Vettel

5. Bottas