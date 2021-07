Đua xe F1, British GP: Verstappen gặp tai nạn, "nhà vua" giành cúp cho người Anh

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 00:19 AM (GMT+7)

(Tin đua xe F1) Người hâm mộ chờ đợi thêm một cuộc đối đầu căng thẳng nữa giữa Hamilton và Verstappen tại British GP năm nay. Ấy vậy, cuộc chiến đó chỉ kéo dài ngắn ngủi sau một nửa vòng đua với một cái tên phải bỏ cuộc. Người còn lại dù gặp nhiều khó khăn, nhưng cuối cùng vẫn nếm 'trái ngọt' ngay trên sân nhà của mình.

Cả Lewis Hamilton lẫn Max Verstappen đều hiểu rằng người dẫn đầu vòng đầu tiên có cơ hội lớn giành chiến thắng chung cuộc. Vì vậy, sự cạnh tranh quyết liệt bắt đầu từ cú depart qua từng khúc cua mà không ai chịu nhường người còn lại. Họ thậm chí đã có hai lần gần như đã chạm nhau ở cua 1 và trên đoạn thẳng đầu tiên trước khi thảm hoạ ập tới tại Copse (cua 9), khúc cua có thể thay đổi cục diện cuộc đua vô địch mùa này.

Hai ứng viên vô địch va chạm ngay ở vòng 1

Hamilton đi vào làn trong ở một trong những khúc cua tốc độ cao nhất của F1 hiện tại, nhằm có thể lấy được vị trí của đối thủ từ Red Bull. Tuy nhiên, Max vẫn giữ racing line như thường lệ khi qua cua, và điều đó khiến hai chiếc xe va chạm với nhau ở tốc độ rất cao với người phải trả giá đắt hơn là tay lái đang dẫn đầu BXH cá nhân hiện tại.

Chiếc Red Bull va chạm rất mạnh vào tường lốp chắn nhưng may mắn Verstappen vẫn an toàn rời khỏi xe. Hamilton sau đó chỉ hư hại nhẹ cánh gió trước và để Charles Leclerc vượt qua chiếm vị trí số 1. Vụ tai nạn này được trọng tài FIA điều tra và sau nhiều đánh giá phân tích, quyết định đã được đưa ra và Hamilton bị phạt 10s do gây ra vụ tai nạn này.

Cuộc đua cũng được phất cờ đỏ tạm dừng để dọn dẹp, sửa lại rào chắn và trở lại sau 30 phút. Lần xuất phát thứ 2, Hamilton không còn quyết liệt như trước đó và để Leclerc dễ dàng duy trì hạng 1. Xuyên suốt giai đoạn đầu cuộc đua, Hamilton bám sát Leclerc nhưng không thể vượt qua để có thể tìm phương án giành chiến thắng chặng này với án phạt 10 giây "treo trên đầu".

Leclerc dẫn đầu 50 vòng, nhưng không thể làm gì trước Hamilton

Tuy nhiên sau khi thực hiện án phạt và vào pit thay bộ lốp mới, bản năng "sát thủ" của nhà vô địch đã trở lại. Rơi xuống vị trí thứ 4, anh lần lượt vượt qua Lando Norris và đồng đội Bottas để hướng đến mục tiêu cuối cùng là chiếc Ferrari của tay lái Monaco. Anh rút ngắn cách biệt 1s mỗi vòng và điều gì đến cũng phải đến. Tay lái chủ nhà vượt qua chướng ngại vật cuối cùng khi cuộc đua còn 3 vòng nữa là kết thúc để từ đó đi đến chiến thắng sân nhà British GP thứ 8 trong sự nghiệp. Quan trọng hơn, khoảng cách giữa anh và Max trên BXH giờ chỉ còn chưa đầy 10 điểm trước chặng đua cuối cùng của giai đoạn 1 mùa giải 2021.

Leclerc chấp nhận vị trí thứ 2 tiếc nuối nhưng vẫn là một thành công lớn bởi đây là podium đầu tiên năm nay cho cá nhân anh. Bottas giành vị trí podium cuối cùng, cũng là lần thứ 3 liên tiếp năm nay. McLaren có cuộc đua thành công khi Norris và Daniel Ricciardo lần lượt xếp thứ 4 và 5, theo sau là tay lái Ferrari còn lại, Carlos Sainz. Alpine có cả 2 chiếc xe ghi điểm khi Fernando Alonso và Esteban Ocon lần lượt về thứ 7 và 9. Lance Stroll và Yuki Tsunoda là hai cái tên còn lại trong top 10 chặng này.

Kết quả chi tiết British GP 2021:

