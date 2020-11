Dominic Thiem "bẻ lái", muốn vô địch giải đấu Federer - Djokovic thèm khát

(Tin thể thao, tin tennis) Dominic Thiem đã công bố những giải đấu mà anh nhắm tới chức vô địch trong năm 2021.

Dominic Thiem đã có một mùa giải 2020 rất thành công, anh lần đầu tiên vô địch US Open sau khi đánh bại Alexander Zverev trong 5 set cũng như lọt vào chung kết Australian Open hồi đầu năm. Giờ đây tay vợt số 3 thế giới tập trung vào mục tiêu phía trước và trong đó có một mục tiêu mà cả hành tinh phải 4 năm mới lại có 1 cơ hội.

Dominic Thiem đã vô địch US Open trong năm 2020

Mới đây tay vợt người Áo đã thổ lộ kế hoạch của mình trong năm 2021 và anh hy vọng mình sẽ tiếp tục duy trì hoặc nâng cao phong độ ở các giải đấu quan trọng. Tuy nhiên có 2 giải đấu mới mà anh nhấn mạnh sẽ cực kỳ quyết tâm để giành chức vô địch, trong đó có một giải mà anh đã bỏ lỡ cơ hội tham dự lần trước nên quyết không bỏ lần này.

“Tôi sẽ tham dự Thế vận hội mùa hè Tokyo bắt đầu từ ngày 23/7 trong năm tới. Tôi đã nghĩ về sự kiện này một thời gian dài và may mắn thay năm tới nó sẽ diễn ra mà không xáo trộn lịch thi đấu của tôi. Giành vinh quang cho quốc gia là một niềm tự hào, và tôi sẽ không chỉ thi đấu với mọi sự nỗ lực mà còn quyết mang về huy chương”, Thiem nói.

Do dịch Covid-19 mà Olympic 2020 đã được hoãn sang tổ chức vào năm sau. Ở kỳ Olympic trước vào năm 2016 tại Brazil, Thiem đã không tham dự và từ chối cung cấp lý do của mình, dù lý do có vẻ là vì lịch thi đấu quá dày ở thời điểm đó. Thậm chí vào năm 2019 Thiem đã suýt định bỏ tiếp Olympic Tokyo, với lý do không thích dành cả tuần ở Nhật Bản, kèm theo lời hứa hẹn chắc chắn thi đấu ở Olympic Paris năm 2024.

Thiem tuyên bố không dự Olympic Tokyo năm ngoái nhưng giờ thay đổi quyết định

“Tôi sẽ hướng tới mục tiêu huy chương. HLV của tôi, Nicolas Massu đã đoạt 2 HCV tại Athens 2004 và ông ấy nói cho tôi biết cảm xúc tuyệt diệu trong giây phút nhận huy chương là thế nào. Tôi cũng muốn được tận hưởng cảm xúc đó. Với một VĐV thì không khí tại Olympic là rất đặc biệt và tôi muốn đón nhận một cách trọn vẹn không khí ấy”, Thiem bình luận.

Olympic là giải đấu mà Andy Murray đã 2 lần đoạt HCV liên tiếp trong khi Rafael Nadal đăng quang ở kỳ năm 2008. Những Novak Djokovic và Roger Federer đều chưa một lần giành huy chương vàng Olympic đơn nam, đặc biệt là Federer đã sắp đến lúc giải nghệ, do đó Thiem sẽ có những đối thủ hết sức đáng gờm đón chờ mình tại giải.

Ngoài ra, Thiem cho biết anh sẽ nhắm tới một cú hat-trick vô địch ở Laver Cup 2021, giải đấu mà anh sẽ cùng đội tuyển châu Âu tham dự. “Tôi cũng sẽ thi đấu tại Laver Cup từ 24 đến 26/9, tôi đã vô địch 2 lần cùng đội tuyển châu Âu và tôi muốn nâng chiếc cúp đó lần thứ ba”, Thiem khẳng định.

