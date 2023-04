Đội tuyển bơi Việt Nam tham dự SEA Games giảm số lượng lẫn chỉ tiêu

Theo dự kiến ban đầu, danh sách sơ bộ của đội tuyển bơi Việt Nam tham dự SEA Games 32 có 24 vận động viên (VĐV). Tuy nhiên, sau khi ban huấn luyện rà soát kĩ lưỡng chuyên môn, đội tuyển bơi Việt Nam chỉ còn 21 tuyển thủ đăng kí cạnh tranh huy chương tại Campuchia vào tháng 5 tới đây.

Theo chia sẻ từ lãnh đạo ngành thể thao, những gương mặt không được dự SEA Games 32 không đồng nghĩa mất đi các cơ hội góp mặt giải quốc tế. Trong năm nay, đội tuyển bơi Việt Nam còn tham dự nhiều Đại hội và các giải quốc tế khác như giải vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2023, giải vô địch nhóm tuổi châu Á 2023, ASIAD…

Môn bơi tại SEA Games 32 được Liên đoàn Bơi lội Thế giới công nhận thành tích để xét chuẩn Olympic 2024, bởi vậy đội tuyển bơi Việt Nam đã có sự chuẩn bị kĩ lưỡng về mọi mặt. Từ ngày 20/2, một nhóm gồm những gương mặt chủ chốt của đội tuyển bơi Việt Nam đã sang Hungary tập huấn.

Các tuyển thủ trong chuyến đi tập huấn này gồm Nguyễn Huy Hoàng, Trần Hưng Nguyên, Nguyễn Hữu Kim Sơn, Phạm Thanh Bảo, Hoàng Quý Phước, Nguyễn Quang Thuấn, Nguyễn Thúy Hiền, Lê Quỳnh Như. Nhóm VĐV này dự kiến sẽ về nước vào ngày 24/4, hội quân cùng các đồng đội đang tập huấn trong nước. Ngày 4/5, toàn đội sẽ di chuyển sang Campuchia dự SEA Games 32.

Trước đó, kỳ SEA Games 31 trên sân nhà, đội tuyển bơi Việt Nam giành được 11 HCV trong tổng số 40 nội dung thi đấu. Thành tích này vượt chỉ tiêu đề ra ban đầu. Đáng nói, 11 HCV đều đến từ các nội dung thi đấu của các kình ngư nam. Nguyễn Huy Hoàng giành HCV 400m tự do tự do, 800m, 1.500m tự do và 200m bướm. Trần Hưng Nguyên đứng đầu 3 nội dung gồm 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp và 200m ngửa. Trong khi đó, Phạm Thanh Bảo chiến thắng ở cự ly 50m ếch và 100m ếch. Bên cạnh đó, đội còn giành HCV hai nội dung đồng đội 4x100m và 4x200m tự do.

Trong khi các VĐV nam thi đấu thành công thì các VĐV nữ đã không thể mang về HCV nào. Bơi Việt Nam hiện vẫn đang đi tìm một nữ tuyển thủ triển vọng đủ sức thay thế Ánh Viên, sau khi kình ngư sinh năm 1996 chia tay đội tuyển quốc gia. Đến nay, Ánh Viên là kình ngư nữ Việt Nam duy nhất giành HCV bơi, đồng thời là VĐV Việt Nam giàu thành tích nhất SEA Games với 25 HCV, 8 HCB và 2 HCB.

Tại SEA Games 32, nước chủ nhà Campuchia đã bỏ đi nội dung thế mạnh, thêm vào đó các nước trong khu vực chuẩn bị lực lượng rất tốt sau dịch COVID-19. Vì thế, đội tuyển bơi Việt Nam dự báo đối mặt với một kỳ Đại hội đầy khó khăn. Mục tiêu của toàn đội là nỗ lực bảo vệ thành quả ở kỳ SEA Games trước, phấn đấu giành từ 8-10 HCV.

Nguồn: https://tienphong.vn/doi-tuyen-boi-viet-nam-tham-du-sea-games-giam-so-luong-lan-chi-tieu-post1524126.tpo