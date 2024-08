Djokovic vỡ mộng US Open, thừa nhận “trận đấu tệ nhất sự nghiệp”

Djokovic thừa nhận thất bại xứng đáng

Ở vòng 3 US Open 2024, Novak Djokovic đối đầu với Alexei Popyrin. Trong năm 2024, “Nole” đánh bại đàn em người Australia ở 2 giải đấu lớn trước đó gồm Australian Open và Wimbledon. Thế nhưng tại giải Grand Slam trên đất Mỹ, người thua cuộc lại là Djokovic sau 4 set đấu căng thẳng.

Djokovic chia tay US Open 2024 ngay sau vòng 3

Sau trận, Djokovic gửi lời chúc mừng đến tay vợt vừa đánh bại mình: “Xin chúc mừng Alexei Popyrin và đội của cậu ấy. Hôm nay Popyrin chắc chắn đã chơi tốt hơn và xứng đáng giành chiến thắng”.

Sau đó, Djokovic nói về bản thân: “Thành thật mà nói, cách tôi cảm nhận về giải đấu và thứ tennis tôi đã chơi kể từ đầu giải, vào đến vòng 3 đã thành công. Tôi đang chơi một số trận đấu với cảm giác tệ nhất. Cách tôi giao bóng, phải thừa nhận là tệ nhất từ trước đến nay”.

“Đây là một mặt sân khác so với Olympic. Tôi đã dành rất nhiều năng lượng để giành huy chương vàng Olympic. Tôi đến New York nhưng không cảm thấy ổn cả về mặt tinh thần và thể chất. Nhưng vì đây là US Open nên tôi đã nỗ lực và cố gắng hết sức. Tôi thực sự cảm thấy đuối sức và bạn có thể nhìn thấy điều đó qua cách tôi đã thi đấu”, Djokovic thừa nhận.

Những cú giao bóng tệ hại

Theo thống kê, Djokovic đã phạm 32 lỗi giao bóng trong 3 trận đấu tại US Open. Chỉ riêng trận đấu với Popyrin, tay vợt từng 24 lần đoạt Grand Slam đã mắc đến 14 lỗi giao bóng, kỷ lục tệ nhất của “Nole” trong 1 trận đấu thuộc các giải Grand Slam.

Djokovic giao bóng tệ ở US Open

Djokovic nói thêm: “Chơi trên một mặt sân nhanh như thế này mà không giao bóng tốt, tỷ lệ giao bóng 1 rất thấp, mắc nhiều lỗi giao bóng kép, thì chiến thắng là bất khả thi. Và đương nhiên, tôi sẽ không thể giành chiến thắng, đặc biệt là trước các tay vợt đang có phong độ cao như Popyrin. Cậu ấy có những cú giao bóng tốt, tạo ra áp lực rất lớn lên từng game đấu”.

Thất bại trước Popyrin khép lại tháng 8 nhiều điểm nhấn của Novak Djokovic. Mới đây, anh chinh phục tấm huy chương vàng Olympic để hoàn thành bộ sưu tập đồ sộ của mình. Thế nhưng, với thất bại ở vòng 3 US Open, Djokovic lần đầu tiên không đạt được Grand Slam nào trong năm kể từ năm 2017.

“Ngay từ đầu giải US Open năm nay, ngay từ trận đấu đầu tiên, tôi đã không thấy mình thực sự ở trên sân đấu này. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói. Cuộc sống vẫn tiếp diễn. Tôi cố gắng điều chỉnh lại và tìm kiếm những danh hiệu tiếp theo”, Djokovic kết thúc cuộc họp báo với một thừa nhận đáng buồn.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]