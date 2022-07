Djokovic không được dự US Open: Huyền thoại bênh vực, HLV giải oan

Nếu như không có điều gì bất thường xảy ra, Novak Djokovic gần như chắc chắn không được tham dự US Open 2022. Chính phủ Mỹ vẫn áp dụng lệnh cấm nhập cảnh với những người không tiêm vaccine phòng Covid-19 và Nole là một trong số đó.

Djokovic nhiều khả năng sẽ lỡ US Open vì không thể nhập cảnh vào Mỹ

Bởi vậy, tay vợt người Serbia sẽ lỡ 2 giải ATP 1000 và giải Grand Slam cuối cùng trong năm tại Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc Djokovic gần như không có cửa tham dự ATP Finals. Tuy nhiên, hy vọng đang được nhen nhóm lên với Djokovic khi huyền thoại quần vợt John McEnroe đang kêu gọi để biến Nole thành “trường hợp đặc biệt”.

“Chúng ta phải tìm cách để Djokovic được tham dự US Open. Một huyền thoại quần vợt và là cựu quán quân của giải đấu không được tham dự giải đấu này thực sự là điều khó chấp nhận được. Nên nhớ rằng, cậu ấy vừa vô địch Wimbledon.

Tôi không đồng ý với quyết định từ chối tiêm vaccine của cậu ấy nhưng thật tệ nếu như chúng ta dùng lựa chọn ấy làm lý do để loại Djokovic khỏi US Open. Cậu ấy từng bị từ chối tại Australian Open nhưng thời điểm bây giờ đã rất khác rồi. Đại dịch đã qua đi và tôi nghĩ chẳng có gì hợp lý khi cấm Nole chơi tại US Open".

Trong khi đó, HLV của Djokovic, Goran Ivanisevic cũng lên tiếng bảo vệ cậu học trò và cho rằng mọi người đang đối xử bất công với Nole. "Djokovic đã trải qua một năm đầy khó khăn và thiếu sự công bằng. Thật khó để cho Nole có thể tham dự US Open.

Họ không còn yêu cầu phải tiêm vaccine nữa nhưng vẫn cấm những người chưa tiêm nên Djokovic sẽ không được nhập cảnh vào Mỹ. Tôi rất tôn trọng cậu ấy vì Djokovic dám bảo lưu ý kiến của mình.

Mọi người thật sai lầm khi cho rằng quyết định không tiêm vaccine của cậu ấy sẽ gây ảnh hưởng lớn. Cậu ấy đúng là không muốn đưa vào cơ thể mình những thứ đó nhưng chưa bao giờ Nole nói rằng mọi người không nên tiêm vaccine. Đó là hai điều hoàn toàn khác nhau".

