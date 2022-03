Medvedev lộ bí quyết soán ngôi Djokovic, mơ hạ Nadal ở bán kết Indian Wells

Video Daniil Medvedev đối đầu Rafael Nadal ở bán kết Mexican Open vừa qua:

Quần vợt nam thế giới vừa chứng kiến một bước ngoặt lớn khi Daniil Medvedev chiếm lấy vị trí dẫn đầu trên bảng xếp hạng ATP mới công bố hôm 7/3 từ tay Novak Djokovic. Để có được kỳ tích đó, tay vợt 26 tuổi người Nga đã trải qua quá trình khổ luyện đáng nể và thể hiện năng lực “tài không đợi tuổi” khi có được những bước thăng tiến cực nhanh trong 1 năm qua.

Novak Djokovic vừa bị Daniil Medvedev chiếm ngôi tay vợt nam số 1 thế giới

Mới đây, trang chủ của Hiệp hội Quần vợt Nhà nghề nam (ATP) đã có bài viết chỉ ra 3 “chìa khóa thành công” giúp cho Daniil Medvedev hạ bệ được tượng đài Novak Djokovic để trở thành tay vợt nam người Nga thứ 3 leo lên vị trí đỉnh bảng của làng banh nỉ thế giới (sau Yevgeny Kafelnikov và Marat Safin).

Thứ nhất, Medvedev thực sự là “Vua sân cứng” trong 1 năm qua. Theo thống kê của trang chủ ATP, tay vợt sinh ra ở Moscow (Nga) đã giành được 12 trong 13 danh hiệu ATP Tour trong sự nghiệp của mình là trên mặt sân cứng. Trong 52 tuần qua, Medvedev đã thắng đến 53 trận và chỉ thua 10 trận trong 63 lần ra sân trên mặt sân sở trường này.

Medvedev chính là tay vợt dẫn đầu về số trận thắng (53 trận) và tỷ lệ thắng (84,1%) trên mặt sân cứng trong 52 tuần qua. Hai người xếp ngay sau anh là Alexander Zverev (45 trận thắng, tỷ lệ thắng 83,3%) và Novak Djokovic (23 trận thắng, tỷ lệ thắng 82,1%).

3 danh hiệu sân cứng của Medvedev năm 2021 tại các giải The Open 13 Provence ở Marseille (Pháp), Canadian Open (Toronto, Canada) và đặc biệt là US Open (New York, Mỹ) chính là những tiền đề quan trọng để “Sao Mai” này thăng tiến mạnh mẽ trên BXH ATP, trước khi anh vừa soán ngôi số 1 thế giới của Djokovic năm nay.

Theo ATP, lý do thứ 2 giúp Daniil Medvedev lên ngôi số 1 thế giới chính là nhờ khả năng “chuyển bại thành thắng” rất đáng nể. Thống kê cho thấy, tay vợt này đã thắng 9 và thua 9 trong 18 trận anh thua ở set đầu tiên trong các trận đấu từ tháng 3 năm 2021 đến nay.

Nghĩa là, Medvedev có tỷ lệ giành chiến thắng chung cuộc chiếm đến một nửa các trận đấu mà anh thất bại trong set 1 trong 1 năm trở lại đây. Thành tích này của tay vợt sinh năm 1996 người Nga chỉ kém Novak Djokovic, người thắng 12 trong 19 trận khi thua set đầu tiên, đạt tỷ lệ 63,2%.

Tay vợt sinh năm 1996 người Nga có khả năng lội ngược dòng rất đáng nể sau khi thua set 1 ở các trận đấu trong 1 năm qua

Màn lội ngược dòng đáng nhớ để hạ gục đối thủ người Ba Lan Hubert Hurkacz tại tứ kết Canadian Open năm ngoái với tỷ số 2-6, 7-6 (6), 7-6 (5) là một trong những minh chứng cho thấy tinh thần thép và đẳng cấp vượt khó của Medvedev đáng nể ra sao.

Lý do thứ 3 được ATP chỉ ra giúp Medvedev vừa leo lên ngôi số 1 thế giới là việc anh có phong độ khá tốt khi tham dự các giải ATP Masters 1000 trong 1 năm vừa qua.

Trong số đó, tay vợt sinh ra ở xứ sở bạch dương đã thắng đến 18 trận và chỉ thua 6 lần, đạt tỷ lệ chiến thắng 75% khi tham dự các giải đấu thuộc cấp độ danh giá này.

Với việc Novak Djokovic không được tham dự Indian Wells Masters (7-20/3) và có thể là cả Miami Masters (21/3 - 3/4), cơ hội vô địch đang mở ra với cả Medvedev, Nadal hay những tay vợt khác như Alexander Zverev và Stefanos Tsitsipas.

Medvedev đang rất muốn “đòi nợ” Nadal khi anh đã thua tay vợt người Tây Ban Nha ở cả chung kết Australian Open lẫn bán kết Mexican Open vừa qua.

Tại Indian Wells Masters sắp tới, hạt giống số 1 Medvedev sẽ ra quân từ vòng 2 (được miễn vòng 1) gặp một tay vợt vượt qua vòng loại hoặc đối thủ người Australia Alexei Poryrin.

Nếu đi tiếp, những đối thủ đáng gờm chờ đợi tân số 1 thế giới sẽ là hạt giống số 26 Gael Monfils (vòng 3), hạt giống số 19 Carlos Alcaraz hoặc hạt giống số 15 Roberto Bautista Agut (vòng 4), hạt giống số 5 Stefanos Tsitsipas (tứ kết) và đặc biệt là hạt giống số 4 Rafael Nadal (bán kết).

Trong trường hợp tiến vào chung kết giải này, Medvedev có thể đụng độ hạt giống số 3 Alexander Zverev ở nhánh đấu còn lại.

Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/medvedev-lo-bi-quyet-soan-ngoi-djokovic-mo-ha-nadal-o-ban-ket-...Nguồn: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/medvedev-lo-bi-quyet-soan-ngoi-djokovic-mo-ha-nadal-o-ban-ket-indian-wells-c28a27184.html