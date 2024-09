Djokovic chơi cả ATP 500 để "cày" điểm dự cuộc đua 8 đại anh hào

Novak Djokovic, 24 lần vô địch Grand Slam, đã trải qua cú sốc khi bị loại sớm tại vòng ba US Open 2024. Trận thua đầy bất ngờ trước Alexei Popyrin khiến Djokovic lần đầu tiên trong hơn 7 năm không thể tiến sâu vào tuần thứ hai giải Grand Slam. Trận thua cũng đánh dấu mùa 2024 "không Grand Slam" của tay vợt 37 tuổi.

Djokovic chơi thêm giải ATP 500 để cạnh tranh vé ATP Finals 2024

Sau US Open, Djokovic đã thừa nhận rằng mình không đạt được phong độ tốt nhất tại giải đấu này. Anh chia sẻ: "Tôi cảm thấy mình không thực sự là chính mình trên sân ở New York. Tôi không chuẩn bị tốt, vì thế áp lực tăng cao trước mỗi trận, hơn cả so với trước trận chung kết Olympic".

Dù vậy, Djokovic đã giành được mục tiêu lớn nhất của mùa giải: giành huy chương vàng Olympic Paris 2024. Đó là khoảnh khắc tỏa sáng của tay vợt 37 tuổi, khi anh vượt qua Carlos Alcaraz trong trận tái đấu, sau thất bại tại chung kết Wimbledon.

Djokovic từng chịu đựng nhiều áp lực từ chính bản thân và người hâm mộ, nhưng tại Olympic Paris, tay vợt Serbia thực sự là phiên bản tốt nhất của chính mình.

Với thất bại tại US Open, Djokovic hiện đang đứng thứ 9 trong cuộc đua giành vé dự ATP Finals, giải đấu quy tụ 8 tay vợt xuất sắc nhất năm. Để có thể tham gia giải đấu quan trọng này, Djokovic buộc phải tham gia thêm các giải đấu cấp độ thấp để kiếm điểm.

Lịch trình sắp tới của Djokovic dự kiến sẽ bao gồm hai giải Masters 1000: Shanghai và Paris Masters. Bên cạnh đó, anh có thể tham gia thêm một giải ATP 500, có khả năng là Vienna hoặc Basel, nhằm tích lũy đủ điểm để lọt vào ATP Finals.

Djokovic hiểu rằng việc tham dự ATP Finals là mục tiêu quan trọng nhất còn lại mùa giải 2024, và anh sẵn sàng thi đấu nhiều hơn để đạt được điều đó.

Năm ngoái Djokovic không tham dự Thượng Hải Masters và vô địch Paris Masters. Do đó, anh chỉ có tối đa 1500 điểm nếu vô địch 2 sự kiện kể trên và 1 giải ATP 500 dự kiến.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]