Dậy sóng làng bơi VN: "Đàn em" 14 tuổi phá vỡ kỷ lục Ánh Viên sau 9 năm

Thứ Ba, ngày 23/06/2020 13:41 PM (GMT+7)

(Tin thể thao) Tài năng trẻ đến từ Long An – Võ Thị Mỹ Tiên đã gây sốc khi phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 9 năm của đàn chị Nguyễn Thị Ánh Viên ở giải bơi – lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2020.

Giải bơi – lặn vô địch các nhóm tuổi quốc gia 2020 diễn ra từ ngày 15-23/6 tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) thu hút rất nhiều sự chú ý với những cú sốc được tạo nên bởi các kình ngư trẻ.

Kỷ lục của Ánh Viên bị đàn em phá vỡ

Nổi bật trong số này là chiếc HCV của Võ Thị Mỹ Tiên ở nội dung 400m nữ độ tuổi 14-15. Đặc biệt với thành tích 5 phút 0 giây 60, nữ VĐV trẻ đến từ Long An đã phá vỡ kỷ lục tồn tại suốt 9 năm của Nguyễn Thị Ánh Viên lập hồi tháng 5 năm 2011 là 5 phút 1 giây 45.

Mỹ Tiên nổi lên là một trong những tài năng trẻ sáng giá không chỉ của Long An mà còn của quốc gia. Cô từng giành 2 HCB và 3 HCĐ tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á 2019. Có thể thấy chỉ sau 1 năm, Mỹ Tiên đã có sự tiến bộ rõ rệt.

Một nữ kình ngư khác cũng có màn thể hiện rất ấn tượng ở giải quốc gia tại Quảng Ninh năm nay là Phạm Thị Vân. Thi đấu ở độ tuổi 14-15, kình ngư quê Thanh Hóa giành đến 6 HCV. Trong đó, cô liên tiếp phá 2 kỷ lục của “Tiểu Ánh Viên” Nguyễn Diệp Phương Trâm xác lập ở các nội dung 50m bướm (27 giây 85 so với 28 giây 83) và 50m ngửa (30 giây 06 so với 30 giây 67).

Trần Hưng Nguyên thi đấu nổi bật với 5 chiếc HCV và 1 kỷ lục

Nam VĐV trẻ Hồ Nguyễn Duy Khoa (Trung tâm TDTT Quốc phòng 5) với thành tích 56 giây 01 đã gây chú ý khi phá kỷ lục ở nội dung 50m bướm độ tuổi 14-15 của nhà vô địch SEA Games Trần Hưng Nguyên trước đó là 57 giây 38.

Bên cạnh các tài năng trẻ, hai gương mặt nổi bật ở đội tuyển quốc gia vừa thi đấu thành công tại SEA Games 30 là Trần Hưng Nguyên (Trung tâm TDTT Quốc phòng 5) và Nguyễn Hữu Kim Sơn (Đà Nẵng) đã tạo nên những màn so kè quyết liệt ở các nội dung thuộc độ tuổi 16-18.

“Thần đồng 17 tuổi” Trần Hưng Nguyên giành 6 HCV ở các nội dung 50m tự do, 100m tự do, 200m tự do, 50m ngửa và 200m tiêu chuẩn nam; 4 HCB ở 400m nam, 50m bướm, 400m ếch, 1500m tự do và 1 HCĐ ở 100m ếch.

Nguyễn Hữu Kim Sơn có màn đua tài hấp dẫn với Hưng Nguyên

Đặc biệt ở nội dung 50m tự do, Trần Hưng Nguyên với thành tích 24 giây 04 đã phá kỷ lục của đàn anh Hoàng Quý Phước lập hồi năm 2011 và Ngô Đình Chuyền lập năm 2019 với cùng chỉ số 24 giây 16.

Trong khi đó, Nguyễn Hữu Kim Sơn giành HCV và tự phá kỷ lục của chính mình ở 400m nam với thành tích 4 phút 21 giây 76. Ngoài ra, Kim Sơn còn giành thêm 6 HCV ở các nội dung 100m ếch, 200m ếch, 400m ếch, 1500m tự do; 2 HCB ở 100m tự do và 200m tự do.

Việc những kỷ lục liên tiếp bị các kình ngư trẻ tuổi phá vỡ là tín hiệu rất vui đối với những nhà chuyên môn, hứa hẹn bơi lội Việt Nam tiếp tục “chào sân” dàn VĐV trẻ tuổi, tài năng trong tương lai gần.

