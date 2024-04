Đại chiến bóng chuyền nữ VN: Khánh Đang ghi điểm xuất thần, Long An thắng Đức Giang

Tối ngày 12/4, Hóa chất Đức Giang (HCĐG) Lào Cai đối đầu VTV Bình Điền Long An ở trận bán kết 2 giải bóng chuyền Cúp Hùng Vương 2024 diễn ra ở Phú Thọ. HCĐG Lào Cai xuất phát với đội hình mạnh gồm Tú Linh, Bích Thủy, Lý Thị Luyến, Nguyễn Thị Thủy, ngoại binh Sasipaporn và bản hợp đồng cho mượn là đối chuyền Đoàn Thị Xuân, dưới sự chỉ đạo của tân HLV Phạm Văn Long.

Libero Khánh Đang có tình huống ghi điểm mãn nhãn

Trong khi đó, VTV Bình Điền Long An vẫn ra sân với những gương mặt quen thuộc là Trà My, Khánh Vy, Kim Thoa, Khánh Đang, Như Anh và ngoại binh Chen Peiyan. Khởi đầu trận đấu, ngoại binh tiền tỷ Sasipaporn dứt điểm hiệu quả giúp đội nhà dẫn trước. Liền sau đó, Long An chơi hay, trong đó có pha ghi điểm ấn tượng của chuyền hai Kim Thoa để dẫn ngược lại 15-8.

Cuối trận, những sai lầm ở khâu bước 1 khiến Long An trả giá khi HCĐG Lào Cai san hòa tỉ số 23-23 trước khi có liền 2 điểm để thắng 25-23 trong set đầu. Đây là set đấu đáng tiếc cho các cô gái Long An khi đã có lúc đội bóng này dẫn trước với khoảng cách 7 điểm.

Các cô gái Long An giành quyền vào chung kết

Set 2 tiếp tục diễn ra hấp dẫn với các pha tấn công ăn miếng trả miếng của hai đội. Hàng công của Long An tiếp tục cho thấy hiệu quả, đặc biệt là đối chuyền trẻ Trà My, để vượt lên dẫn với khoảng cách 5 điểm.

Lúc này, HLV Phạm Văn Long trổ tài thay người, đưa chuyền hai Tichaya Boonlert vào sân thay Sasipaporn. HCĐG Lào Cai vùng lên san hòa cách biệt 18-18. Cuối set, Khánh Vy với những pha phát bóng tốt giúp đội nhà vượt lên thắng 25-20, cân bằng tỉ số 1-1.

Set 3 tiếp tục diễn ra giằng co. Đáng chú ý, Khánh Đang có tình huống xử lý xuất thần để đưa bóng về cuối sân ghi điểm. Liền sau đó, chuyền hai Kim Thoa tiếp tục có pha bỏ nhỏ tinh tế như đang "nhảy múa" đưa đội nhà vươt lên dẫn 14-11. Thi đấu với tâm lý thoải mái, Long An thắng tiếp 25-16.

Hóa chất Đức Giang Lào Cai tiếp tục nhận trận thua trước các cô gái trẻ của Long An

Đội bóng miền Tây càng chơi càng lấn lướt đối thủ để dẫn sâu 20-12 trước khi thắng 25-19 trong set 4, qua đó thắng chung cuộc 3-1 để giành quyền vào chung kết. Đối thủ của VTV Bình Điền Long An ở chung kết sẽ là nhà đương kim vô địch quốc gia LPBank Ninh Bình. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 21h ngày 13/4.

