Đả nữ "siêu vòng 1", được trả tiền hậu hĩnh liền vạch trần góc khuất UFC

Rachael Ostovich, nữ võ sĩ 30 tuổi người Mỹ với vóc dáng đẫy đà, bốc lửa, từng là võ sĩ MMA và được thi đấu tại đấu trường UFC. Trong 10 năm thi đấu MMA chuyên nghiệp, đả nữ có đai đen Judo thua nhiều hơn thắng, chỉ thắng 4 và thua 6.

Ostovich chuyển sang thi đấu Boxing tay trần

Chơi không thành công, đả nữ người Mỹ chuyển sang chơi Boxing tay trần. Trong buổi ra mắt sự kiện này vào ngày 23/7/2021, nữ võ 30 tuổi đánh bại Paige VanZant, đồng hương nổi tiếng người Mỹ cũng từng chơi MMA.

Họ từng đụng độ tại UF vào năm 2019 và Ostovich để thua. Trận thắng bằng tính điểm sau 5 hiệp (mỗi hiệp 2 phút) vừa qua là màn "đòi nợ" ngọt ngào của đả nữ 30 tuổi.

Không chỉ được hưởng niềm vui thắng lợi đầu tiên khi chuyển sang Boxing tay trần, nữ võ sĩ có "vòng 1" ngoại cỡ còn nhận được thù lao hậu hĩnh, điều này càng khiến cô hài lòng hơn.

Nữ võ sĩ Ostovich nói với MMA Junkie: "MMA rất khốc liệt, nhiều lúc tôi cảm thấy kiệt quệ sức mạnh, vì vậy Boxing tay trần (BKFC) là nơi tôi đang thi đấu và hy vọng có thể đi đến cùng tại đây".

“Tôi đã thi đấu MMA mười năm. Hai tay của tôi bị bẹp: Tôi thậm chí không thể sử dụng nắm đấm lại trong hai tháng sau trận chiến. Tôi không chắc biết các đả nữ khác ra sao. Tôi thi đấu, cống hiến hết mình. Đó là phong cách thi đấu của tôi, tôi không nghĩ sự an toàn của bản thân. Tôi đã bị thương ở nhiều khu vực nhạy cảm", Ostovich tiếp tục nói về MMA.

"Tôi luôn coi trọng tiền bạc, tôi đã chứng kiến nhiều người gặp nguy hiểm thậm chí mất mạng, vì vậy cần phải kiếm nhiều tiền. Tôi có một đứa con, tôi sống ở Hawaii, đó là một trong những nơi đắt đỏ nhất để sống. Tôi được BKFC trả lương cao hơn so với MMA. Tôi sẽ quay trở lại MMA, chỉ là hiện tại BKFC đang thu hút và họ trả cho tôi rất hậu hĩnh, vì vậy tôi sẽ ở đây", Ostovich so sánh BKFC hấp dẫn hơn so với MMA.

Một số hình ảnh về tay đấm bốc lửa Ostovich:

