Cuộc chiến của các vị vua boxing: Muhammad Ali đấu Foreman "long trời lở đất"

"Lão tướng" Ali đấu sức trẻ bất bại của Foreman

Đã tròn 50 năm kể từ sự kiện “Rumble in the Jungle”, một trong những trận boxing nổi tiếng nhất trong lịch sử. Ngày 30/10/1974, tại Kinshasa, Zaire (nay là Cộng hòa Dân chủ Congo), Muhammad Ali và George Foreman đã mang đến một trận đấu đáng nhớ về mọi mặt, từ chiến thuật thi đấu, đoạn kết, cho đến ảnh hưởng văn hóa mà trận đấu để lại.

Cho tới nay, trận đấu này được nhắc đến với cái tên "The Rumble in the Jungle" (Âm vang trong rừng xanh) và là một trong những trận quyền Anh vĩ đại nhất mọi thời đại.

Ali - Foreman, "cuộc thư hùng trong rừng già", 30/10/1974

Ali đã trở nên lừng danh trong làng boxing từ những năm 1960, nhưng những biến động trong cuộc sống và lệnh cấm thi đấu khiến ông bước vào thập niên 1970 với phong độ suy giảm. Ông không còn nhanh như trước và phải dựa vào kinh nghiệm khi thi đấu với những võ sỹ trẻ trung và mạnh mẽ hơn.

Foreman là một trong những đối thủ như vậy. Foreman mới 25 tuổi vào năm 1974 và đã toàn thắng cả 40 trận đấu boxing chuyên nghiệp sau khi đoạt HCV tại Olympic 1968. Một trong những chiến thắng của Foreman là trước Joe Frazier, người trước trận vẫn còn bất bại và từng thắng được Ali.

Foreman uy hiếp mọi đối thủ bằng sức mạnh vượt trội, những cú đấm của ông có lực đáng sợ, và lúc đó tay đấm nào "sống sót" được sau 3 hiệp với Foreman được xem là điều bất ngờ. Frazier, khi đó là nhà vô địch thế giới, nhưng chỉ trụ được 2 hiệp trước khi bị Foreman hạ knock-out. Mọi người đều tin rằng Ali sẽ chung số phận.

Ali được người dân Congo đón chào nồng nhiệt

Trận đấu diễn ra tại Cộng hòa Dân chủ Congo, và như thường lệ, Ali khiêu khích Foreman trước trận, nói rằng Foreman đấm yếu như con nít và ông mới là người vĩ đại nhất. Dù cả hai tay đấm đều là người gốc Phi, sức hút của Ali khiến khán giả địa phương nhiệt tình ủng hộ ông, từ trẻ nhỏ đến người già, từ đàn ông tới phụ nữ.

Chiến thuật thông minh

Sức mạnh của Foreman là điều Ali hiểu rõ, nhưng không ai đoán được rằng Ali sẽ tấn công phủ đầu với vài cú đấm nhắm thẳng vào đầu của Foreman. Dù Foreman bị bất ngờ, nhưng những cú đấm đó không hiệu quả và Foreman bắt đầu phản công ở cuối hiệp 1. Tuy nhiên, Ali đã có chiến thuật của mình khi làm vậy.

Trước trận đấu, Ali đã nói với huấn luyện viên của mình rằng ông có chiến thuật đối phó với Foreman. Bắt đầu từ hiệp 2, Ali thường xuyên ở thế thủ và tựa vào dây võ đài, che chắn đầu và chỉ để Foreman đấm vào tay hoặc thân người. Điều đó khiến Foreman tiêu hao sức lực với những cú đấm hoặc trượt, hoặc không tính điểm.

Ali dựa vào dây đài và cho Foreman tự làm mình tốn sức với những cú đấm không hiệu quả

Khi trận đấu kéo dài, Foreman dần mệt mỏi, trong khi Ali nhờ có dây đài bật thân người lại nên không cảm thấy mệt. Ali chờ bất cứ khi nào Foreman để hở phần đầu là đấm ngay, trước khi quay lại thế thủ. Khi có cơ hội, Ali còn nói vài câu khiêu khích để Foreman thêm tức giận, tiếp tục tung ra những cú đấm vô ích.

Đến hiệp 8, khuôn mặt của Foreman lộ rõ nhiều vết thương từ các cú đấm của Ali. Khi Foreman có ý định dồn Ali vào dây đài, Ali chớp thời cơ tung liên tục những cú móc. Một cú đấm tay phải rất mạnh khiến Foreman ngã ra sàn, và dù cố đứng dậy, Foreman chỉ đứng được bằng một chân, trước khi trọng tài chấm dứt trận đấu và xử Ali thắng.

Foreman đổ gục sau một cú đấm thẳng vào đầu của Ali

Sau trận, Foreman tức tối cho rằng ông bị ai đó bỏ thuốc vào nước uống, rằng dây võ đài bị phía Ali nới lỏng để Ali thực hiện chiến thuật của mình, và cho rằng trọng tài đã đếm quá nhanh. Tuy nhiên, những cáo buộc này không được chứng minh, thậm chí người xem đều thấy Foreman đã nằm sàn trong khoảng 11-12 giây trước khi bị xử thua.

Tiếng vang còn mãi

Ali trở lại với vị thế nhà vô địch hạng nặng thế giới và tiếp tục thống trị cho tới năm 1978, trước khi giải nghệ vào năm 1981. Trước khi sự nghiệp kết thúc, Ali đã bắt đầu mắc bệnh Parkinson và ông chống chọi với căn bệnh này trong 3 thập kỷ tiếp theo, trước khi qua đời vào năm 2016.

Foreman tìm cách đòi lại đai nhưng đột ngột giải nghệ năm 1977 do sức khỏe yếu, cải đạo và đi tìm chân lý tôn giáo. Mười năm sau, Foreman trở lại boxing và trở thành nhà vô địch hạng nặng già nhất trong lịch sử boxing ở tuổi 46, trước khi treo găng năm 1997 khi đã 48 tuổi. Trong trận đấu cuối cùng, Foreman thua nhưng đã trụ đủ 12 hiệp, thậm chí dư luận cho rằng ông xứng đáng thắng bằng tính điểm trước đối thủ 26 tuổi.

Ali và Foreman trong lễ trao giải Oscar 1996

Trận đấu giữa Ali và Foreman đã được gần 1 tỷ người theo dõi qua các kênh truyền hình trên toàn thế giới, một sự kiện chưa từng có trong lịch sử. Trận đấu này còn là cảm hứng cho bộ phim tài liệu “Khi chúng ta là những vị vua” phát hành năm 1996. Bộ phim này đoạt giải Oscar, và trong lễ trao giải, chính Foreman đã dìu Ali lên nhận tượng vàng do ông bị mắc bệnh Parkinson.

