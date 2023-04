Cú sốc "vải thưa che mắt thánh": Nam mặc đồ nữ thi đấu tại giải thể thao nữ

Với công nghệ hiện ngày nay rất khó cho hành vi gian lận "nam giả nữ" để tranh tài với nữ giới, tuy nhiên một số người vẫn "ngây thơ" thực hiện.

Hành vi gian lận của người đàn ông (áo đen, bên phải) đã bị phát hiện

Một giải đấu cờ vua tại Kenya bỗng được chú ý tới bởi một người đàn ông cải trang thành phụ nữ tham dự giải cờ vua dành cho nữ. Người dùng mạng xã hội mô tả cuộc thi này tạo ra những tranh cãi "vui nhộn" xen lẫn sự "lố bịch".

Một người đàn ông xuất hiện với bộ niqab, trang phục toàn thân được nhiều phụ nữ Hồi giáo mặc. Anh này đăng ký dưới tên Millicent Awuor, từ chối nói chuyện với bất kỳ ai tại sự kiện, thay vào đó sử dụng các cử chỉ như lắc và gật đầu để giao tiếp.

Vốn đã làm dấy lên nghi ngờ, "vỏ bọc" của nhân vật bí hiểm mau chóng bại lộ sau khi anh này thắng cả cựu vô địch quốc gia Gloria Jumba. Lực lượng an ninh của giải đấu, những người ban đầu do dự trong việc can thiệp, đã mời kẻ mạo danh vào một phòng riêng và yêu cầu người này cung cấp giấy tờ tùy thân.

Cuối cùng người đàn ông thú nhận khai là một sinh viên đại học cần tiền mặt nên cải trang tham dự giải với hy vọng giành được chức vô địch để được nhận 33.000 bảng (tương đương 961 triệu đồng).

"Vải thưa" không che được "mắt thánh", chàng sinh viên bị đuổi khỏi giải đấu, số điểm anh tích lũy đã được trao cho đối thủ.

