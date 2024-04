"Công chúa" của tỷ phú Mỹ bị loại ở "vòng gửi xe" tại giải tennis đặc biệt

Người ta theo đuổi thể thao để mong 1 ngày nào đó trở thành tỷ phú, còn Emma Navarro sống trong gia đình tỷ phú, tới với thể thao đơn giản vì đam mê.

Emma là con gái tỷ phú Mỹ

Emma Navarro, 22 tuổi, hạng 21 thế giới có mối liên kết đặc biệt với giải Charleston Open, vì giải đấu này thuộc sở hữu của cha cô. Sự kiện được tài trợ bởi Credit One Bank, một doanh nghiệp khác thuộc sở hữu của tỷ phú Ben Navarro (cha của Emma).

Tuy nhiên, tay vợt thế giới số 21 chỉ nhận được 8.800 bảng Anh (11.190 USD) tiền thưởng cho hành trình của mình. Dù là hạt giống số 10, được kỳ vọng có thể tiến sâu hoặc bước lên ngôi vô địch sự kiện Charleston Open 2024, nhưng Emma để thua Jaqueline Cristian tại vòng 3 (3-6, 7-5, 1-6).

Cha của Emma, ông Ben, là người sáng lập và chủ sở hữu của Sherman Financial Group, tập đoàn sở hữu Credit One Bank. Ông cũng đã mua Charleston Tennis LLC thông qua công ty Beemok Sports của mình vào năm 2018 và đổi tên cả giải đấu lẫn SVĐ vào năm 2021 khi Credit One Bank trở thành nhà tài trợ chính.

Mặc dù giải đấu được cha cô tài trợ rất nhiều tài chính, Navarro chỉ nhận được 8.800 bảng tiền thưởng cho thành tích lọt vào vòng 3.

Ông Ben Navarro cổ vũ cho con gái thi đấu ở giải do mình tổ chức

Đây chỉ là một phần nhỏ so với tổng số tiền thưởng trong sự nghiệp của cô 22 tuổi, cô kiếm được tổng 1,1 triệu bảng (1,4 triệu USD).

Navarro đã kiếm 508.000 bảng (640.000 USD) vào năm 2024. Khởi đầu năm bằng việc vào bán kết ở Auckland trước khi vô địch Hobart International (WTA 250). Sau đó, tay vợt 22 tuổi vào bán kết tại San Diego, Emma còn gây xôn xao khi đánh bại hạt giống số 2 Aryna Sabalenka ở Indian Wells.

Câu chuyện về Emma khá giống với tay vợt số 3 thế giới, Jessica Pegula, tay vợt này cũng có người cha giàu có. Jessica và Emma hiện tại được coi là 2 nữ tay vợt tỷ phú, bởi họ sẽ được thừa hưởng số tiền khổng lồ mà 2 người cha giàu có để lại.

