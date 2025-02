Tất tần tật về "Nữ hoàng" quần vợt mới Andreeva, kỳ tích Sharapova cũng thua

Trong lịch sử quần vợt, không nhiều tay vợt có thể lọt vào top 10 WTA 1000 ở tuổi 17. Maria Sharapova từng làm điều đó vào năm 2004 khi vô địch Wimbledon, mở ra kỷ nguyên huy hoàng của một "Nữ hoàng" mới. Hai thập kỷ sau, một thiếu nữ khác đang tái hiện lịch sử, Mirra Andreeva.

Andreeva là ngôi sao trẻ nhất vô địch WTA 1000, và giờ cô lọt vào top 10 thế giới

Tại Dubai Duty Free Tennis Championships 2025, Andreeva viết nên trang sử mới khi trở thành nhà vô địch trẻ nhất từng đăng quang một danh hiệu WTA 1000. Cô đánh bại Clara Tauson 7-6(1), 6-1, chinh phục khán giả bằng lối chơi bản lĩnh và thần thái lạnh lùng đến đáng sợ.

Andreeva đạt thành công vang dội

Mirra Andreeva không còn là một tài năng "triển vọng". Cô chính thức bước lên sân khấu lớn với tư cách một ngôi sao thực thụ.

Hành trình lên ngôi của Andreeva tại Dubai không hề dễ dàng. Tay vợt người Nga lần lượt vượt qua ba nhà vô địch Grand Slam, gồm Iga Swiatek (5 lần vô địch), Elena Rybakina, và Marketa Vondrousova. Ở tuổi 17, cô trở thành tay vợt trẻ nhất lọt vào top 10 thế giới kể từ Nicole Vaidisova năm 2007.

Không chỉ sở hữu cú trái hai tay chắc nịch, lối đánh thông minh, Andreeva còn có tinh thần thép. Cô tự tin đương đầu với những đối thủ sừng sỏ, thể hiện bản lĩnh khó tin ở độ tuổi chưa đủ trưởng thành để mở tài khoản ngân hàng của riêng mình.

Cô gái vàng nước Nga và lời tri ân "độc nhất vô nhị"

Sau khi hoàn tất kỳ tích, Andreeva có phát biểu để đời: "Cuối cùng, tôi muốn cảm ơn... chính bản thân mình! Tôi biết mình đã trải qua những gì và tôi muốn cảm ơn bản thân vì đã luôn tin tưởng vào chính mình".

Chỉ một năm trước, Mirra Andreeva vẫn còn là một cái tên lạ lẫm. Nhưng mọi thứ thay đổi nhanh chóng khi cô tiến sâu tại Roland Garros 2023. Kể từ đó, cô liên tục có những bước tiến vững chắc, từng chút một leo lên bảng xếp hạng WTA.

Andreeva mới chỉ 17 tuổi và còn cả một bầu trời để chinh phục và đây là những cột mốc cô đã làm được:

Lọt top 10 khi chưa tròn 18 tuổi, điều mà chỉ những huyền thoại như Sharapova, Venus và Serena Williams từng làm được.

Xếp hạng Tay vợt Tuổi Ngày vào top 10 1 Jennifer Capriati 14 tuổi, 235 ngày 22/10/1990 2 Tracy Austin 16 tuổi, 138 ngày 7/7/1979 3 Monica Seles 16 tuổi, 179 ngày 12/3/1990 4 Martina Hingis 16 tuổi, 182 ngày 5/5/1997 5 Andrea Jaeger 16 tuổi, 325 ngày 10/3/1981 6 Maria Sharapova 17 tuổi, 75 ngày 5/7/2004 7 Nicole Vaidisova 17 tuổi, 127 ngày 14/8/2006 8 Serena Williams 17 tuổi, 192 ngày 4/4/1999 9 Venus Williams 17 tuổi, 287 ngày 30/3/1998 10 Mirra Andreeva 17 tuổi, 301 ngày 26/2/2025

Danh sách những tay vợt trẻ nhất vào top 10 đơn nữ WTA

Đánh bại 3 nhà vô địch Grand Slam trong cùng một giải.

Thành thạo nghệ thuật kiểm soát cảm xúc, từng nóng nảy trên sân, giờ đây Andreeva áp dụng triết lý "Let it go" (buông bỏ, tập trung vào điều quan trọng).

Andreeva và danh hiệu xứng đáng tại Dubai

"Sharapova mới", hay ngôi sao có lối chơi toàn diện hơn?

So sánh với Maria Sharapova là điều dễ hiểu, khi cả hai đều là những tay vợt Nga tài năng, cùng đạt đỉnh cao khi còn rất trẻ. Nhưng Andreeva không đơn thuần là bản sao của Sharapova.

Nếu Sharapova nổi tiếng với sức mạnh, cú đánh quyết đoán, thì Andreeva mang đến sự linh hoạt, khả năng phòng thủ xuất sắc và tư duy chiến thuật vững vàng. Cô không hề nao núng trước những đối thủ hàng đầu, luôn bình tĩnh và sẵn sàng trả lời bằng những cú đánh chính xác như lập trình sẵn.

Thành công tại Dubai mới chỉ là bước khởi đầu. Andreeva đặt mục tiêu lọt vào top 5 thế giới trong năm 2025. Với đà tiến hiện tại, điều đó hoàn toàn có thể xảy ra, và xa hơn nữa, có lẽ danh hiệu Grand Slam đầu tiên cũng không phải là điều quá xa xủ với tay vợt này.