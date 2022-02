Cay cú vì thua trận, tay đấm tẩn huấn luyện viên ở phòng thay đồ

Không ai cổ súy cho hành động ngược đãi, thậm chí hành hung của trò với thầy, nhưng trong trường hợp dưới đây, nhiều người đứng về phía võ sĩ tung đòn với HLV.

Topor (trái) tẩn HLV của mình sau trận đấu

Trận đấu Boxing mới đây giữa Max Topor với Maxim Novoselov đã kết thúc nhanh chóng, với chiến thắng bằng knock-out thuộc về Novoselov. Nhưng sự cố sau trận mới là điều gây chú ý.

Khẳng định học trò Topor thi đấu thiếu cố gắng, HLV của tay đấm người Nga hét như "tát nước vào mặt" khi Topor không gượng dậy mà chấp nhận thua knock-out.

Căng thẳng còn kéo dài khi hai thầy trò vào phòng thay đồ, HLV tiếp tục to tiếng, còn Topor nổi nóng cự cãi. Lúc này tay đấm to lớn liền bị HLV đấm 2 phát trúng mặt, không thể chịu đựng thêm Topor lao tới tẩn thầy của mình. Màn "so tài" giữa hai thầy trò chỉ dừng lại khi những người có mặt tại đây lao vào can ngăn.

Trong cuộc phỏng vấn với báo chí Nga, võ sĩ khẳng định HLV đã gây sự trước: "Ông ấy (HLV Albert Karmazyan) đáng nhẽ phải đứng về phía tôi, nhưng điều tôi nhận được hoàn toàn ngược lại. Ông ấy hét vào mặt tôi, rồi đánh tôi, tôi đã kiềm chế bởi tại có vợ và con tôi ở đó. Xô xát đến khi tôi không thể chịu đựng thêm".

Ở chiều ngược lại, HLV Karmazyan thừa nhận cả hai đã mất bình tĩnh khi để xảy ra tình huống khó xử như vậy, nhưng ông cũng khẳng định học trò của mình mới là người mắc lỗi nhiều hơn.

Về phía người xem, họ thông cảm cho Topor và lên án mạnh mẽ hành vi đối xử không đúng mực với học trò của HLV Karmazyan.

