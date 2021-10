Cầu thủ số hưởng: Nhận lương triệu đô đến 73 tuổi nhờ kẻ ngồi tù 150 năm

Bobby Bonilla có lẽ là một trong những cầu thủ may mắn nhất thế giới, dù đã giải nghệ chơi bóng chày ở giải nhà nghề Mỹ (MLS) từ năm 2001, song mỗi năm người đàn ông 58 tuổi này vẫn nhận được số tiền cực lớn. Hàng năm vào ngày 1/7, cựu cầu thủ Bonilla nhận khoảng hơn 1,1 triệu USD (gần 25 tỷ đồng) từ New York Mets nhờ vào điều khoản hợp đồng đặc biệt nhất thế giới.

Bobby Bonilla nhận mỗi năm 1,1 triệu USD cho tới năm 73 tuổi

Người đàn ông 58 tuổi đều đặn nhận hơn 1 triệu USD vào ngày 1/7 hàng năm cho tới tận năm 2036. Sở dĩ CLB Mets phải trả một khoản tiền vô lý cho Bonilla hàng năm vì họ từng nợ cựu cầu thủ này 5,9 triệu USD.

Mets đã ký hợp đồng với Bonilla hợp đồng 5 năm trị giá 29 triệu USD vào tháng 12 năm 1991, khiến ông trở thành cầu thủ được trả lương cao nhất của MLS từ năm 1992-1994, trước khi đội bóng đổi ông với Baltimore năm 1995.

Bonilla đã đến Florida vào năm 1997 và sau đó chuyển đến Los Angeles Dodgers, CLB đã trả lại ông về với Mets sau năm 1998. Tiếp tục chơi thất vọng năm 1999, Bonilla bị Mets "tống cổ", nhưng họ vẫn còn nợ ông 5,9 triệu USD. Bonilla và quản lý đồng ý cho CLB Mets nợ tới năm 2011 và hàng năm phải trả 8% lãi suất.

Nợ đáo hạn vào năm 2011, CLB Mets vẫn không thể trả đủ cho Bonilla và kể từ đó "lãi mẹ đẻ lãi con", đội bóng kia sẽ đều đặn phải trả cho Bobby Bonilla mỗi năm 1,1 triệu USD cho tới 2036, thời điểm ông 73 tuổi.

Như vậy kể từ thời điểm không thi đấu (2001) tới năm 2036, Bonilla sẽ nhận đủ gần 40 triệu USD mà chẳng phải làm bất cứ điều gì.

Bernie Madoff người đàn ông đang lĩnh án tù 150 năm là người gián tiếp giúp Bonilla có bản hợp đồng nhận lương hấp dẫn

Theo The Sun (Anh), Bernie Madoff là cái tên đã giúp Bonilla có được bản hợp đồng "trên trời rơi xuống". Do Fred Wilpon, chủ sở hữu phần lớn giá trị của CLB Mets thời điểm đó đã mang 500 triệu USD đi đầu tư vào dự án lừa đảo do Madoff đứng đầu nên dễ dàng gật đầu với bản hợp đồng "trả dần" một cách vô lý của Bonilla.

Sau khi bị phát hiện lừa đảo, Madoff bị truy tố và phải nhận án tù lên tới 150 năm, còn số tiền mà Fred Wilpon đầu tư vào dự án cũng "mất trắng". Sau đó, Bonilla dĩ nhiên là người được hưởng lợi nhất, mỗi năm cầu thủ này đều đặn nhận 1,1 triệu USD vào tài khoản.

