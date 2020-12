Australian Open 2021 chính thức bị hoãn vì Covid-19: Khi nào khởi tranh?

Thứ Năm, ngày 17/12/2020 21:23 PM (GMT+7)

(Tin thể thao - tin tennis) Giải Grand Slam mở màn cho mùa giải mới, Australian Open đang chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh của Covid-19 và buộc phải thay đổi kế hoạch tổ chức.

Theo thông báo của Ban tổ chức giải quần vợt Australian Open 2021, giải đấu đã chính thức bị hoãn so với kế hoạch khởi tranh ban đầu là ngày 18/1. Cụ thể, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, Australian Open sẽ bị lùi thời gian khai mạc tới ngày 8/2, tức là muộn hơn 3 tuần so với dự kiến.

Australian Open 2021 sẽ phải dời ngày khai mạc thêm 3 tuần vì Covid-19

Theo ATP Tour, Ban tổ chức giải đấu đã bế tắc trong việc đàm phán với chính quyền địa phương về các biện pháp an toàn nhằm phòng chống sự lây lan của Covid-19. Đây là khoảng thời gian khó khăn với làng quần vợt khi năm 2020 đã chứng kiến sự thiếu vắng của Wimbledon do bị hủy bỏ, trong khi US Open hay Roland Garros phải tổ chức trong điều kiện không có khán giả.

ATP cũng thông báo thêm rằng vòng loại của nội dung đơn nam Australian Open sẽ diễn ra tại Doha từ ngày 10-13/1, trước khi các tay vợt di chuyển đến Melbourne để kiểm tra y tế bắt buộc trong 2 tuần. Một phiên bản rút gọn của giải đồng đội nam ATP Cup, sẽ ra mắt trong năm nay tại các thành phố ở Australia.

Nhiều giải đấu khác của mùa giải 2021 sẽ bị điều chỉnh về lịch thi đấu

Mùa giải ATP sẽ mở màn với các giải đấu ở Delray Beach, Florida và Antalya ở Thổ Nhĩ Kỳ từ ngày 5-13/1, trước khi bắt đầu chuẩn bị cho giải đấu tại Melbourne Park. ATP cho biết Auckland Classic và New York Open sẽ không diễn ra trong năm nay, trong khi Maharashtra Open ở Ấn Độ và Rio Open tại Brazil sẽ được điều chỉnh lại thời gian.

Chủ tịch ATP Andrea Gaudenzi cho biết: "Lịch thi đấu được điều chỉnh lại của mùa giải 2021 thể hiện nỗ lực to lớn từ những nhà tổ chức trong bối cảnh đầy thử thách và khó khăn. Sức khỏe và sự an toàn sẽ tiếp tục là điều tối quan trọng khi chúng ta vượt qua những thách thức phía trước".

Nguồn: http://danviet.vn/australian-open-2021-chinh-thuc-bi-hoan-vi-covid-19-khi-nao-khoi-tranh-502020171221243813.htm