Alcaraz từ chối so sánh với Federer, Medvedev gặp rắc rối ở Laver Cup

Alcaraz không muốn so sánh với Federer

Carlos Alcaraz vừa cùng tuyển châu Âu giành chiến thắng kịch tính 13-11 trước đội thế giới tại Laver Cup 2024. Phong độ xuất sắc của "Carlitos" khiến nhiều đồng đội ví anh với huyền thoại Roger Federer, đặc biệt thời điểm Federer của năm 2005. Tuy nhiên, Alcaraz khiêm tốn từ chối so sánh này và nhấn mạnh rằng mình còn cách xa đẳng cấp của Federer.

Alcaraz (phải) khiêm tốn không muốn được so sánh là "Fed 05"

Sau khi đánh bại Taylor Fritz để giúp đội châu Âu lội ngược dòng giành chiến thắng, Alcaraz được hỏi về biệt danh "Fed 05" mà đồng đội dành cho anh.

Anh chia sẻ trong buổi phỏng vấn sau trận: "Tôi còn quá xa so với đẳng cấp đó. Hy vọng một ngày nào đó tôi sẽ đạt được, nhưng điều này gần như là không thể. Họ phải đổi biệt danh của tôi vì 'Fed 05' sẽ mãi mãi thuộc về Roger Federer". Đây là lời tôn vinh chân thành mà Alcaraz dành cho huyền thoại quần vợt Thụy Sĩ.

Ngoài việc từ chối so sánh, Alcaraz còn bày tỏ niềm vui khi giúp đội châu Âu phục hận sau hai năm liên tiếp thất bại tại giải đấu này.

"Chúng tôi đến đây với mục tiêu giành chiến thắng tại Laver Cup. Cuối cùng, chúng tôi đã đạt được điều đó. Cả đội đã thi đấu tuyệt vời", Alcaraz cho biết.

Anh đặc biệt ca ngợi Alexander Zverev, người đã giúp duy trì hy vọng cho đội châu Âu sau trận thắng quan trọng trước Frances Tiafoe, tạo cơ hội để Alcaraz hoàn tất chiến thắng trong trận đấu cuối cùng.

Dimitrov và vụ đập vợt gây tranh cãi

Bên cạnh sự tỏa sáng của Alcaraz, giải đấu cũng không thiếu những tình huống gây tranh cãi, nổi bật nhất vụ đập vợt của Medvedev. Trong trận đấu căng thẳng với Ben Shelton, Medvedev đã mất kiểm soát sau khi thua điểm quan trọng và ném vợt lên khán đài.

Medvedev không thể thắng, lại suýt khiến tình hình trở nên phức tạp ở Laver Cup

Rất may, không ai bị thương, nhưng anh vẫn bị cảnh cáo vì vi phạm quy tắc. Sau trận đấu, tay vợt Nga lên tiếng xin lỗi: "Tôi không cố ý ném vợt theo cách đó. Tôi may mắn không làm ai bị thương, và đó là lý do tôi không bị truất quyền thi đấu".

Dù Medvedev có một giải đấu không thành công khi thua cả hai trận đơn trước Frances Tiafoe và Ben Shelton, nhưng nhờ sự xuất sắc của Alcaraz và Zverev, đội châu Âu vẫn lội ngược dòng ngoạn mục để giành chiến thắng.

