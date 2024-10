Alcaraz gây mâu thuẫn khi than vãn về giải ATP, nhưng thi đấu ở Six Kings Slam

Ngôi sao trẻ Carlos Alcaraz gây nhiều tranh cãi khi chỉ trích lịch thi đấu dày đặc của ATP, nhưng lại tham gia vào sự kiện mang tính chất biểu diễn Six Kings Slam với số tiền thưởng khổng lồ.

Trước đó, Alcaraz phàn nàn về việc phải căng mình thi đấu liên tục, không có thời gian nghỉ ngơi, nhưng sự xuất hiện của anh tại sự kiện như Six Kings Slam lại tạo nên sự mâu thuẫn rõ ràng.

Alcaraz không hề công kích lịch thi đấu khi góp mặt dự Six Kings Slam

Phát biểu và hành động trái ngược

Trong buổi họp báo gần đây, Alcaraz thẳng thắn chia sẻ: “Lịch thi đấu hiện tại đang giết chúng tôi. Thật khó để tìm động lực khi có quá nhiều giải đấu liên tục mà không có thời gian nghỉ”.

Anh cũng than phiền về tình trạng mệt mỏi do liên tục di chuyển và thiếu thời gian cho bản thân. Tuy nhiên, chỉ vài ngày sau phát biểu đó, Alcaraz đã có mặt tại sự kiện Six Kings Slam ở Riyadh, giải đấu chỉ mang tính chất biểu diễn nhưng có giải thưởng cực lớn, nơi người vô địch sẽ ẵm trọn 6 triệu USD tiền thưởng.

Mặc dù Alcaraz có thể lựa chọn nghỉ ngơi sau các giải đấu lớn, anh vẫn quyết định tham gia vào sự kiện này, nơi mỗi tay vợt nhận được ít nhất 1,5 triệu USD chỉ vì có mặt. Điều này gây ra sự mâu thuẫn với chính lời phát biểu trước đó của anh về việc cần thời gian nghỉ dưỡng. Giải thưởng khổng lồ dường như lấn át suy nghĩ của tay vợt người Tây Ban Nha.

Lịch trình ATP dày đặc, nhưng quyền từ chối thuộc về tay vợt

Sự kiện Six Kings Slam chỉ là một trong nhiều giải đấu biểu diễn mà Alcaraz đã tham gia trong năm 2024, bao gồm các sự kiện như The Netflix Slam, Laver Cup và Charlotte Invitational.

Điều này khiến cho nhiều người hâm mộ và giới chuyên môn thắc mắc về tính nhất quán trong lời nói và hành động của Alcaraz. Việc tham gia nhiều giải biểu diễn như vậy chắc chắn là gánh nặng cho thể lực và sức khỏe cho nhà đương kim vô địch Wimbledon.

Trong lịch sử quần vợt, nhiều tay vợt phải trả giá cho việc thi đấu quá sức. Những tên tuổi lớn như Guillermo Vilas từng tham gia đến 25 giải một năm, nhưng tennis hiện đại đòi hỏi cần nhiều thể lực hơn khiến việc thi đấu dày đặc trở thành áp lực.

Ngay cả Alcaraz cũng đã thừa nhận: "Chúng tôi không bị ép buộc phải chơi ngoài các giải Grand Slam và Masters 1000. Chúng tôi có quyền chọn lựa giải đấu và nghỉ ngơi". Tuy nhiên, sự lựa chọn của anh lại không phản ánh điều đó.

Quần vợt hiện đại đòi hỏi các tay vợt phải biết cân bằng giữa thi đấu và nghỉ ngơi. Alcaraz chắc chắn nhận được nhiều lời mời thi đấu, nhưng quyền từ chối thuộc về anh. Nếu đã lựa chọn thi đấu, anh cần giữ quan điểm nhất quán hơn, tránh tạo ra sự mâu thuẫn với những phát ngôn của mình.

Ở một góc nhìn khác, Jannik Sinner từng phát biểu rằng các tay vợt đều có quyền từ chối thi đấu, nếu cảm thấy mệt mỏi họ có thể nghỉ ngơi.

Nguồn: [Link nguồn]