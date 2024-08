5.000 VĐV đua tài ở giải chạy “Sắc màu hoàng hôn” Cát Bà

Ngày 21/8, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) phối hợp cùng UBND thành phố Hải Phòng, Sở Văn hóa – Thể thao Hải Phòng, Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank), Công ty CP Thành An Media công bố chính thức giải Marathon quốc tế VTV LPBank - Sắc màu Hoàng hôn Cát Bà 2024. Đây là sự kiện chạy bộ hứa hẹn hấp dẫn, diễn ra tại quần đảo Cát Bà (Hải Phòng) và được truyền hình trực tiếp trên VTV2 từ 15h30 đến 18h30 ngày 19/10/2024.

Giải đấu được đánh giá là sự kiện thể thao quy mô lớn, hứa hẹn sẽ thu hút hàng ngàn vận động viên chuyên nghiệp và nghiệp dư (các runner) đến từ nhiều nơi trên thế giới đến tham dự. Dự kiến, giải sẽ có khoảng 5.000 VĐV tham gia chinh phục đường chạy, ở các cự ly 5 km, 10 km và 21 km.

Theo Ban tổ chức cho biết, với cung đường ven biển tuyệt đẹp, khung cảnh hoàng hôn lãng mạn vào thời điểm diễn ra sự kiện và bầu không khí sôi động, giải chạy sẽ mang đến cho các vận động viên những trải nghiệm khó quên. Ban tổ chức hy vọng đây sẽ là cơ hội để cộng đồng runners thể hiện tinh thần bảo vệ giá trị di sản thiên nhiên thế giới Cát Bà được UNESCO công nhận, mỗi runner sẽ là một đại sứ, quảng bá hình ảnh của Cát Bà tới bạn bè trong nước và quốc tế.

Thông qua sự kiện, Đài Truyền hình Việt Nam và Ban tổ chức cũng mong muốn xây dựng chuỗi giải chạy quy mô, uy tín và chất lượng hàng năm dành cho cộng đồng những người đam mê và yêu thích chạy bộ tại Việt Nam; khuyến khích cộng đồng tham gia vào các hoạt động thể dục thể thao, nâng cao sức khỏe và chất lượng cuộc sống. Từ đó quảng bá du lịch, văn hóa và thúc đẩy kinh tế của địa phương đăng cai nói riêng và Việt Nam nói chung.

Tại sự kiện, các VĐV sẽ được hoà mình vào thế giới âm nhạc và lễ hội sắc màu với những trạm âm nhạc và trạm màu được sắp xếp trên cung đường chạy; có một sân khấu âm nhạc bùng nổ và lễ hội hào hứng tại vạch đích; có nhiều giải thưởng với tổng giá trị lên đến 500 triệu VNĐ (bằng tiền mặt và hiện vật) để các runner có một “hành trình rực rỡ” thêm trọn vẹn.

Hiện tại, công tác chuẩn bị cho giải đấu đang được Ban tổ chức gấp rút tiến hành để đảm bảo có được trải nghiệm đáng nhớ với các runner và du khách.

Ông Bùi Tuấn Mạnh, Chủ tịch UBND huyện Cát Hải (Hải Phòng) đã cho biết: "Vận động viên di chuyển ra đảo đi đường phà. Chúng tôi sẽ tăng số lượng phà để tăng năng lực vận chuyển. Về lưu trú, Cát Hải có 314 cơ sở lưu trú, gần 8.000 phòng (sức chứa 20.000 người) có thể đáp ứng sức chứa của các runner và người thân

Ban tổ chức cũng đáp ứng yêu cầu về an ninh trật tự, giao thông an toàn (các cung đường chạy được đóng tuyệt đối, không có phương tiện hay người lạ xâm nhập), bảo vệ môi trường (không khói bụi), an toàn vệ sinh thực phẩm, lực lượng y tế cũng sẵn sàng cho các cung đường chạy".

