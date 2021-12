5 ngôi sao mất tích bí ẩn: Hoảng sợ cầu thủ bị "Người ngoài hành tinh bắt"

Xuyên suốt thời gian tháng 11/2021, người hâm mộ tennis bàng hoàng trước những thông tin mất tích liên quan tới Peng Shuai, nữ tay vợt người Trung Quốc. Sau khi đăng tải thông tin về chuyện từng bị một quan chức ép phải "lên giường", bài đăng của Shuai và những tin tức liên quan tới cô không còn xuất hiện trong một thời gian.

Peng Shuai sau thời gian mất tích đã xuất hiên tuyên bố cô an toàn

Thế giới thể thao đều thở phào nhẹ nhõm sau khi tay vợt Trung Quốc Peng Shuai mới đây xác nhận cô vẫn an toàn và khỏe mạnh. Qua câu chuyện về Shuai, lật lại lịch sử thể thao trước đó cũng có rất nhiều trường hợp VĐV đột ngột mất tích bí ẩn.

Sol Campbell, cựu cầu thủ bóng đá Arsenal từng biến mất trong đường hầm Highbury vào giờ nghỉ giữa hiệp và không xuất hiện 4 ngày sau đó. Cựu hậu vệ người Anh yêu cầu được thay ra sau khi mắc hai sai lầm dẫn đến bàn thua, ở trận Arsenal thua 1-2 trên sân nhà trước West Ham. Sau 4 ngày suy nghĩ một mình, anh đã trở lại.

Cựu ngôi sao bóng đá của Boca Juniors, Guillermo Marino, đã lấy lý do đi làm muộn vì chuyện điên rồ. Khi bị HLV Jorge Sampaoli chất vấn chuyện đi muộn, Marino đã nhìn thẳng vào mắt HLV và nói: "Tôi rời đi và quay lại hai ngày sau đó vì tôi bị người ngoài hành tinh bắt cóc". Tất nhiên chẳng ai tin chuyện này cả, có điều Marino trước đó là một cầu thủ tuân thủ quy định CLB rất nghiêm túc.

Jim Robinson, một trong những đối thủ chuyên nghiệp đầu tiên của huyền thoại Muhammad Ali có khoảng thời gian mất tích. Sau khi bị chính cố võ sĩ Ali hạ knock-out, không ai còn thấy người đàn ông này nữa.

Keith Murdoch, cựu cầu thủ bóng bầu dục New Zealand đã chơi một trận đấu trước khi phải ra tòa. Mãn hạn giam cầm, ông quay lại vào năm 1970, Keith Murdoch là một trong những cầu thủ nổi tiếng nhất trong đội bóng bầu dục All Blacks của New Zealand. Ông được biết đến là người ghi bàn duy nhất trong trận thắng nổi tiếng trước Xứ Wales năm 1972. Murdoch đã biến mất sau khi ông đấm vào mặt một nhân viên bảo vệ khách sạn. Sau đó Keith Murdoch trốn gia đình, sống ẩn giật. 4 năm sau ngày "biến mất", người đàn ông này trở lại và thông báo đã chuyển nghề.

