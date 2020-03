Thêm 1 thảm họa "mặt rắn" ở Trung Quốc, 13 tuổi phẫu thuật 60 lần suốt 3 năm

Thứ Hai, ngày 02/03/2020 19:41 PM (GMT+7)

Cô gái tên có nickname Weibo là Nana công khai phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi và bị cư dân mạng ví như "mặt rắn".

Mặc dù mới 16 tuổi nhưng Nana đã phẫu thuật thẩm mỹ từ năm 13 tuổi.

Phẫu thuật thẩm mỹ không còn là câu chuyện xa lạ với nhiều người nhờ sự phát triển vượt bậc của y tế cũng như quan niệm ngày một cởi mở hơn của con người. Cư dân mạng Trung Quốc đang xôn xao về câu chuyện can thiệp "dao kéo" của một cô gái có tên tài khoản Weibo là Nana. Theo như thông tin đăng trên trang cá nhân, cô gái này sinh năm 2004 năm nay mới 16 tuổi nhưng đã bắt đầu chỉnh sửa gương mặt từ năm 13 tuổi.

Nana thường xuyên đăng tải những hình ảnh so sánh quá khứ với hiện tại của mình.

Gương mặt hiện tại của Nana sau nhiều lần phẫu thuật thẩm mỹ.

Ngay khi click vào trang Weibo của Nana, người đọc thấy bài ghim đầu trang kể tường tận về quá trình phẫu thuật thẩm mỹ. Cô gái này nói mình đã phẫu thuật thẩm mỹ suốt 3 năm với không dưới 60 ca sửa đổi. Ngoài việc đăng tải hình ảnh so sánh bản thân trước và sau khi "đập mặt xây lại", Nana còn đính kèm thêm những tờ hóa đơn, thông tin chuyển khoản để chứng minh việc phẫu thuật.

Càng ngày mức độ thẩm mỹ của cô càng tăng.

Năm 2017, vào thời điểm Nana bắt đầu phẫu can thiệp "dao kéo" cô thừa nhận mình trông không được xinh đẹp và muốn thay đổi điều đó, dần dần cô yêu việc phẫu thuật thẩm mỹ. Cô cũng muốn làm điều gì đó thật táo bạo, khác biệt để không giống với diện mạo trước kia. Nana cũng không ngần ngại nói rằng do phẫu thuật quá nhiều trong 1 năm nên cô không thể đủ thời gian đến trường do đó đang tạm nghỉ ở nhà.

Nana muốn có diện mạo khác hoàn toàn so với trước kia.

Bài đăng của Nana thu hút gần 40000 lượt thích, gần 1250 lượt chia sẻ và có đến 9600 bình luận. Cư dân mạng Trung Quốc nổ ra cuộc tranh cãi về diện mạo của cô, nhiều người thẳng thắn nói trông thật dị hợm và xấu xí hay cố tình khoe mẽ là mình giàu có. Thậm chí nói rằng đây là một câu chuyện cường điệu quá mức. Nana sẵn sàng đáp lại hàng loạt bình luận tiêu cực đó, không phải ai cũng có dũng khí nằm trên bàn mổ và khẳng định điều mình làm là hoàn toàn đúng đắn.

Nana sẵn sàng đáp lại bình luận tiêu cực của cộng đồng mạng.

Nana có cuộc sống sang chảnh vì gia đình giàu có.

Trào lưu phẫu thuật "mặt rắn" ở Trung Quốc

Những trường hợp "đập mặt xây lại" khiến cư dân mạng ngã ngửa vì quái dị không thiếu ở Trung Quốc. Đặc điểm chung của những người này là gương mặt vlive quá đà, cằm nhọn hoắt, mũi cao và nhọn, mắt 2 mí mở to đến đỉnh điểm, môi chúm chím. Nhưng khác hoàn toàn với diện mạo búp bê trong suy nghĩ, họ bị cộng đồng mạng đàm tiếu và so sánh với "mặt rắn".

Vương Thụy Nhi còn dùng app chỉnh sửa ảnh nên gương mặt trông càng không giống người bình thường.

Người mẫu Vương Thụy Nhi từng khiến nhiều người phát hoảng vì gương mặt kì dị sau khi phẫu thuật thẩm mỹ. Không chỉ can thiệp "dao kéo", cô còn chỉnh sửa hình ảnh qua phần mềm trước khi đăng tải lên mạng xã hội nên nhìn càng đáng sợ hơn với đôi mắt to chiếm nửa mặt, cằm nhọn có thể xuyên thủng tờ giấy.

Hàn Hy Nhã khẳng định mình không phẫu thuật thẩm mỹ dù mang gương mặt bị chê quái dị.

Năm 2016, từng có cô gái tên là Hàn Hy Nhã sinh năm 1999 tự nhận mình lai giữa 8 dòng máu Trung, Ấn, Hàn, Phillipin,... Gương mặt cô nhìn vô cùng vẹo vọ nhưng cô vẫn khẳng định đó không phải là kết quả do thẩm mỹ. Nhìn loạt ảnh cô đăng tải, cư dân mạng Trung Quốc bình luận: "Nhìn phát gớm lên được", "xem ảnh này chắc đêm gặp ác mộng mất",...

"Chàng trai mặt rắn" Lưu Tử Thần sẵn sàng đáp trả bình luận chê diện mạo.

Tất nhiên không thể không kể đến trường hợp của "chàng trai mặt rắn" Lưu Tử Thần. Vốn sinh ra trong một gia đình giàu có nên Lưu Tử Thần không tiếc tiền phẫu thuật thẩm mỹ với mong muốn trở thành người nổi tiếng. Nhưng kết quả gương mặt anh bị biến dạng hơn là trở thành mỹ nam. Khi bị chê bai nhan sắc, Lưu Tử Thần thẳn thắn nói: "Nếu bạn thấy tôi ngoài đời mà còn chê xấu thì mắt bạn có vấn đề rồi đấy".

