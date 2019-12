Mê thẩm mỹ, Erik và Đức Phúc như sinh đôi, giống nhau đến lạ lùng

Thứ Ba, ngày 24/12/2019 00:36 AM (GMT+7)

Đức Phúc đã có sự thay đổi ấn tượng về ngoại hình sau khi phẫu thuật thẩm mỹ nhưng liên tục bị nhận xét giống Erik.

Đức Phúc đăng tải hình ảnh mới trên trang cá nhân.

Nam ca sĩ được khen gợi cho thần thái và phong cách thời trang.

Mới đây, trên trang cá nhân, Đức Phúc có chia sẻ một số hình ảnh mới với phong cách chững chạc, trưởng thành. Giọng ca "Hết thương cạn nhớ" diện độc chiếc blazer dáng dài với thiết kế được may thêm vải voan ấn tượng. Đức Phúc nhận được nhiều lời khen của công chúng cho thần thái và diện mạo. Nam ca sĩ Erik bình luận hóm hỉnh: "Trả lại Phúc lúc chưa photoshop đây" khiến nhiều người bật cười. Bên cạnh đó, một số khán giả nhận xét "Càng ngày Đức Phúc càng giống Erik vậy" hay "Giống Erik quá anh ơi",...

Erik và Đức Phúc là cặp anh em thân thiết trong showbiz.

Vẫn có nhiều khán giả nói rằng Erik và Đức Phúc ngày càng giống nhau.

Đây không phải lần đầu tiên, công chúng đưa ra bình luận Erik và Đức Phúc ngày càng giống nhau. Mặc dù có lần Đức Phúc đã lên tiếng, "không giống chút nào dù chỉ là một sợi tóc" thậm chí còn tag cả Erik để thanh minh. Một số người cho rằng do Đức Phúc và Erik cùng phẫu thuật thẩm mỹ nên khó tránh khỏi những khuôn mẫu chung.

Khán giả cho rằng có thể do cùng phẫu thuật thẩm mỹ nên hai nam ca sĩ trông có phần giống nhau.

Gương mặt V line

Cuộc phẫu thuật thẩm mỹ của Đức Phúc được đánh giá là "vịt hóa thiên nga" khi thay đổi hoàn toàn diện mạo của học trò Mỹ Tâm. Dễ thấy nhất là gương mặt của Đức Phúc thon gọn hơn và ngày càng hướng đến đường V line hoàn hảo. Còn đường nét của Erik trước kia không quá thô nhưng công chúng ngày càng thấy mặt anh dài bất thường, thậm chí Erik còn phải nhận một số lời chê bai như "mặt rắn", thẩm mỹ quá đà. Tuy nhiên, cũng có người thanh minh cho Erik có thể có ép cân nên gương mặt của giọng ca "Sau tất cả" hốc hác mới dẫn đến cảm giác nhìn cằm nhọn hoắt.

Đức Phúc đã có sự thay đổi ngoạn mục về diện mạo.

Cằm của Erik dài và V line hơn khi so sánh với ảnh cũ.

Chiếc mũi cao

Theo chia sẻ của ê-kíp bác sĩ phẫu thuật cho Đức Phúc thì sống mũi anh khá thấp, đường mũi ngắn nên họ đã dùng phương pháp nâng mũi S-line để tái cấu trúc đầu mũi. Hai cánh mũi cũng được làm cho gọn lại để mũi cao tự nhiên. Với Erik, dù không phủ nhận việc phẫu thuật thẩm mỹ nhưng anh từ chối chia sẻ đã can thiệp bộ phận nào. Khi so sánh những tấm hình trước kia và hiện tại của nam ca sĩ, nhiều khán giả khẳng định Erik có "dao kéo" phần mũi của mình. Mũi của Erik gọn và cao hơn, thanh thoát, rõ nét thấy rõ so với quá khứ.

Đức Phúc đã chỉnh sửa để sở hữu chiếc mũi cao, thon gọn.

Khán giả nhận ra mũi của Erik thon gọn hơn trước kia.

