Hot girl Cà Mau Thuý Vi: “Ngực lớn chưa chắc đẹp nên mình hài lòng với vòng 1 hiện tại”

Thứ Tư, ngày 18/08/2021 19:40 PM (GMT+7)

Thuý Vi cho biết, hiện tại cô đã hài lòng với vòng 1 "vừa xinh" của mình.

Thuý Vi thừa nhận bản thân muốn nâng ngực để trở nên tự tin hơn.

Thuý Vi được nhắc đến là một hot girl công khai phẫu thuật thẩm mỹ, thậm chí là “đập đi xây lại” để có diện mạo hoàn hảo hơn. Cô từng chi tiền để gọt cằm, nâng mũi, cắt mí, hút mỡ và thậm chí là nâng ngực. Riêng chuyện nâng cấp vòng 1 của mình, Thuý Vi cũng gặp không ít trắc trở.

Cụ thể, thiếu tự tin với vòng 1 khiêm tốn của mình cô đã quyết định nâng ngực. Nhưng ban đầu vì thiếu tìm hiểu nên cô đặt túi ngực quá to so với cơ thể khiến cho bản thân trông không còn thanh thoát, mảnh mai. Sau đó, vì bạn trai cũ của cô không thích con gái sửa ngực nên cô đã chi 20 triệu đồng để tháo túi ngực ra. “Trước tôi không biết nên đặt túi ngực size 350cc, nó quá to so với cơ thể và nhìn không được nghệ thuật lắm. Nên tôi quyết định chọn size 295cc để phù hợp với thể hình của mình cũng như phù hợp với định hướng công việc hơn”, Thuý Vi cho biết.

Sau khi nâng ngực rồi tháo ra, cuối cùng Thuý Vi cũng quyết định nâng ngực trở lại nhưng nhỏ xinh hơn.

Nâng ngực để tự tin hơn là mong mỏi chính đáng của nhiều chị em. Tuy nhiên, việc nâng ngực như thế nào để đảm bảo an toàn và kích cỡ như thế nào là phù hợp thì còn rất nhiều việc đáng bàn. Với tâm lý thích vòng 1 lớn nên nhiều chị em chọn nâng ngực “bigsize” mà quên đi rằng, ngực lớn có thể dẫn tới đau cổ, lưng, vết phát ban, sưng phồng, đau khớp và hạn chế vận động.

"Ngực lớn chưa chắc đã đẹp mà quan trọng là phù hợp với vóc dáng cũng như quan niệm thẩm mỹ của mỗi người. Hiện tại Vi đã hài lòng với vòng 1 của mình và không có ý định thay đổi gì nữa", hot girl sinh năm 1998 cho biết.

Vì vòng 1 quá lớn khiến cô mất đi vài dự án nghệ thuật cũng như trông kém thanh thoát.

Theo kinh nghiệm của các bác sỹ thẩm mỹ, một bộ ngực được xem là đẹp là bộ ngực nhìn cân đối, tự nhiên, hài hòa với cơ thể. Bạn có thể tự lựa chọn size túi ngực thông qua số đo vòng 1 chuẩn của phụ nữ so với cơ thể dựa trên sự kết hợp giữa cân nặng và chiều cao. Do đó, số đo vòng 1 chuẩn của phụ nữ đó là: Người có chiều cao dưới 155cm và cân nặng dưới 50kg, thì phù hợp với vòng ngực 76 – 83 cm. Người có chiều cao 160cm và cân nặng 55kg, thì số đo vòng một tương ứng là 83 – 86 cm. Còn chị em có chiều cao trên 170cm và cân nặng khoảng 60kg, thì số đo vòng một cân xứng là 91 – 93 cm.

Nên lựa chọn size ngực phù hợp để trông quyến rũ hơn.

Thứ hai, vẻ đẹp của ngực vừa vặn dễ được “bảo toàn” hơn so với ngực lớn. Bởi chúng ít bị biến dạng do trọng lượng của chính mình và sau khi chủ nhân sinh nở chúng cũng vẫn giữ được nét hấp dẫn.

Hiện tại hot girl sinh năm 1998 đã hoàn toàn tự tin với vòng 1 của mình và không có ý định thay đổi.

