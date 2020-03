Dù đã trở thành soái ca sau thẩm mỹ nhưng Đức Phúc vẫn còn khuyết điểm lớn

Thứ Năm, ngày 26/03/2020 10:53 AM (GMT+7)

Đức Phúc vẫn thường lấy tay che miệng vì giọng ca "Hết thương cạn nhớ" có nụ cười hở lợi.

Nụ cười hở lợi của Đức Phúc sau bao năm vẫn không thay đổi.

"Vịt hóa thiên nga" thành công

Đức Phúc hiện đang là cái tên thu hút được nhiều sự chú ý của công chúng với tài năng âm nhạc cùng khối lượng tài sản kếch sù, nhà sang, tiền tỷ, 10 sổ tiết kiệm. Ngoài ra, Đức Phúc cũng là trường hợp "vịt hóa thiên nga" thành công tại showbiz Việt sau khi công khai phẫu thuật thẩm mỹ.

Trước đây, Đức Phúc không có ngoại hình nổi bật.

Từ một chàng trai có gương mặt to, đường nét thiếu hài hòa, Đức Phúc đã tiến hành nâng mũi để có chiếc mũi cao, đồng thời thu hẹp cánh mũi để dáng mũi thon gọn hơn. Đôi môi của Đức Phúc cũng khá dày nên cần tiến hành làm nhỏ môi trên để hài hòa hơn với môi dưới. Tiếp đó, Đức Phúc được độn cằm Vlive để có diện mạo đẹp hơn.

Hiện tại, Đức Phúc đã có ngoại hình chuẩn soái ca được nhiều khen ngợi.

Đức Phúc từng chia sẻ trên trang cá nhân rằng: "Mình không khao khát phẫu thuật thẩm mỹ nhưng mình vẫn luôn có mong muốn mỗi ngày sẽ đẹp để tự tin hơn". Nam ca sĩ cũng từng chịu nhiều tổn thương về tinh thần do không sở hữu ngoại hình ưa nhìn.

Nhưng nụ cười hở lợi thì không thay đổi

Những tưởng đã đẹp không điểm chết nhưng người hâm mộ nhận ra rằng vẫn tồn tại một đặc điểm trên gương mặt của Đức Phúc chưa được hoàn hảo đó là nụ cười hở lợi. Đức Phúc cũng thường có thói quen lấy tay che miệng khi cười. Mặc dù đây là "điểm chết" trên gương mặt, vốn không được xem là đẹp nhưng một số người cũng có suy nghĩ không nên quá khắt khe với ngoại hình của nghệ sĩ.

Đức Phúc thường không cười lớn mà chỉ cười mỉm.

Nam ca sĩ có thói quen lấy tay che miệng khi cười.

Khắc phục cười hở lợi như thế nào?

Có nhiều nguyên nhân gây ra việc cười hở lợi. Có thể do răng quá ngắn không tương xứng với chiều cao giữa răng và lợi bởi vậy khi cười sẽ khiến lợi bị lộ ra. Thứ nữa là do lực co vòng môi lớn nên khi cười môi bị kéo cao hơn bình thường. Hoặc cũng có thể là do bản thân lợi dài, bám thấp,...

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến việc cười hở lợi.

Không phải không có cách khắc phục nụ cười bị xem là kém duyên này. Một trong số đó là phẫu thuật. Tùy thuộc vào nguyên nhân mà bác sĩ sẽ tác động đến môi hay lợi của bạn. Ví dụ như kéo cơ môi hoặc cắt bớt lợi. Ngoài ra, bạn có thể điểu chỉnh bằng cách tiêm hoạt chất để giảm lực cơ môi giúp môi không co quá mạnh khi cười. Bên cạnh đó phương pháp niềng răng cũng sẽ giúp răng cân đối hơn, giảm bớt tình trạng hở lợi.

Tùy thuộc vào nguyên nhân mà sẽ có cách khắc phục khác nhau.

