Xoa bụng theo cách này mỗi ngày mang lại 4 lợi ích sức khỏe không ngờ

Bụng là nơi chứa các cơ quan nội tạng quan trọng của cơ thể, nơi phân bố của gan, túi mật, lá lách và dạ dày, ruột già, ruột non và các cơ quan hệ tiêu hóa khác, xung quanh rốn còn có các kinh mạch thận, đại, xung, cho nên xoa bụng mỗi ngày có tác dụng chăm sóc sức khỏe rất tốt.

1. Chữa táo bón

Đường ruột quanh co, phân bên trong phải di chuyển rất xa mới ra ngoài được, có người nhu động ruột không đủ, phân dễ tích tụ lâu ngày hình thành táo bón. Lúc này, việc dùng tay xoa bụng có thể làm tăng áp lực bụng, kích thích dây thần kinh trực tràng, thúc đẩy quá trình bài tiết phân, giảm táo bón.

Ruột già bắt đầu từ bụng dưới bên phải và kết thúc ở bụng dưới bên trái, cho nên cách xoa bụng đúng phải là lấy rốn làm trung tâm, xoa quanh rốn theo chiều kim đồng hồ.

2. Điều hòa lá lách và dạ dày, giúp kiểm soát lượng đường

Người tỳ vị hư yếu sau bữa ăn dễ bị đầy bụng, trước khi đi ngủ xoa bụng đúng cách có thể đẩy nhanh nhu động ruột, thúc đẩy quá trình tiêu hóa và hấp thu thức ăn, giảm triệu chứng đầy bụng.

Y học cổ truyền Trung Quốc cho rằng đại đa số bệnh tiểu đường loại 2 đều có liên quan đến chế độ ăn uống, đặc biệt là công năng của tỳ vị, nói cách khác, chúng ta cũng có thể điều chỉnh công năng của tỳ vị trong cuộc sống hàng ngày để đạt được mục đích hỗ trợ điều trị trong việc hạ thấp và kiểm soát lượng đường trong máu.

Xoa bụng đúng cách với động tác hai tay chồng lên nhau, lưu ý nếu là nữ thì tay phải ở trong, tay trái ở ngoài, nam thì tay trái ở trong, tay phải ở ngoài, huyệt Lao cung trên lòng bàn tay thẳng hàng với rốn và xoa một vòng tròn về phía ngón tay cái bên ngoài. Có thể xoa bóp khi đứng, ngồi, đi lại, mỗi ngày thực hiện từ 3 đến 6 lần, bệnh nhân tiểu đường có thể tăng số lần lên một cách thích hợp, vừa đi vừa xoa bụng, tác dụng hỗ trợ kiểm soát đường tốt hơn.

3. Xoa dịu gan, cải thiện tâm trạng

Gan trong cơ thể con người chi phối sự vận động của khí, khi khí vận động không thông suốt, tà khí sẽ có xu hướng ở lại vùng gan ở hai bên bụng gây sưng đau hai bên sườn, bứt rứt, mất ngủ, mộng mị, chóng mặt, kinh nguyệt không đều và các triệu chứng khác. Ấn và xoa bụng có lợi cho khí huyết ở kinh gan lưu thông, kích thích các huyệt ở hai bên sườn, có tác dụng làm dịu gan, giảm phiền muộn. Dùng lòng bàn tay xoa bóp theo chiều kim đồng hồ ở hai bên bụng, từ đầu 2 mạng sườn xéo xuống dưới rốn, ấn và xoa khoảng 30 lần.

4. Bổ thận khí, tăng cường miễn dịch

Bụng dưới là nơi xuất phát của rất nhiều kinh mạch quan trọng trong cơ thể con người. Khi thận khí đầy đủ thì cơ thể con người có khả năng chống lại bệnh tật tốt hơn. Y học cổ truyền Trung Quốc tin rằng phương pháp thở “rùa rụt cổ” có thể nuôi dưỡng tinh chất của thận và nâng cao chính khí.

Thực hiện động tác bằng cách để hai tay chồng lên nhau, đặt dưới rốn, đỡ bụng dưới; hơi nghiêng đầu về phía trước, di chuyển hàm về phía trước hít thở sâu. Sau khi cổ đã vào đúng vị trí, bạn cần tạm dừng một lúc và thời gian tạm dừng tùy thuộc vào chính bạn.

Xoa bụng là rất tốt nhưng không nên thực hiện vào những lúc:

- Vừa ăn xong: Sau khi ăn xong, dạ dày ở trạng thái bão hòa, đạt hiệu suất làm việc tương đối cao. Xoa bụng một cách tùy tiện không những không thúc đẩy tiêu hóa và lưu thông máu mà còn gây ra một số kích thích cho dạ dày, gây khó chịu ở bụng, chuột rút thậm chí là ói mửa.

- Phụ nữ đến kỳ kinh nguyệt: Đối với phụ nữ đang trong thời kỳ kinh nguyệt, do yếu tố sinh lý mà khí huyết dễ bị thất thoát, xoa bụng tùy tiện sẽ đẩy nhanh quá trình tuần hoàn máu dẫn đến khí huyết thất thoát nhanh hơn, điều này hiển nhiên không tốt cho việc duy trì và phục hồi kinh nguyệt. Nếu những cơn đau bụng, lạnh bụng ở phụ nữ có kinh nguyệt quá rõ ràng, có thể uống một chút nước nóng hoặc vận động phù hợp để giảm cơn đau.

- Những người vừa thực hiện điều trị, phẫu thuật vùng bụng: Để tránh những rắc rối không cần thiết ảnh hưởng đến quá trình lành vết thương, những bệnh nhân vừa trải qua phẫu thuật vùng bụng tốt nhất không nên tùy tiện xoa bụng. Ngoài ra, những bệnh nhân mắc các bệnh cấp tính ở bụng như khối u, viêm phúc mạc, chảy máu nội tạng trong bụng cũng không nên xoa bụng, kẻo làm nặng thêm tình trạng bệnh.

- Đau bụng rõ ràng: Nếu là đau bụng nhẹ trong thời gian ngắn, thường là do co thắt đường tiêu hóa nhiều hơn, xoa bụng sẽ thấy đỡ hẳn. Nhưng không phải cơn đau dbụng nào cũng có thể giải quyết bằng cách xoa bóp. Ví dụ như đau do loét dạ dày, loét hành tá tràng, tắc ruột, viêm ruột thừa… và các kích thích cơ học như xoa bụng có thể khiến bạn khó chịu hơn.

