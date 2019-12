Xơ gan do rượu – cửa tử của nhiều người

Thứ Ba, ngày 31/12/2019 19:00 PM (GMT+7)

Theo các bác sĩ, hiện nay xơ gan do rượu là phổ biến nhất sau đó mới đến xơ gan do viêm gan vi rút. Điều đáng báo động biến chứng của xơ gan dẫn đến chảy máu tiêu hóa rất lớn.

Các bác sĩ Bệnh viện ĐK Phú Thọ thực hiện kỹ thuật can thiệp tạo luồng thông cửa chủ trong gan (TIPS).

Bệnh nhân Đặng Xuân H, 56 tuổi, trú tại Thanh Ba, Phú Thọ được người thân đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ trong tình trạng tràn dịch ổ bụng mức độ nhiều, mệt mỏi, da xanh và niêm mạc nhợt, từng bị chảy máu tiêu hóa 3 lần trước đó. Bệnh nhân có tiền sử nghiện rượu, khi bị xơ gan vẫn muốn uống rượu.

Các bác sĩ cho biết đây thực sự là điều nguy hiểm bởi vì khi đã xơ gan bắt buộc phải cai rượu nhưng nhiều bệnh nhân thà chết vẫn cố uống rượu gây ra nhiều biến chứng nhanh hơn. Với trường hợp bệnh nhân H., sau khi làm các xét nghiệm, bệnh nhân được bác sĩ chẩn đoán xơ gan cổ trướng, thiếu máu và cần được điều trị kịp thời. Các bác sỹ đã thực hiện các biện pháp điều trị tích cực như truyền máu, truyền huyết tương, dùng thuốc làm giảm tĩnh mạch cửa, lợi tiểu.

Tình trạng thiếu máu có ổn định, nhưng cổ trướng cải thiện rất ít, gây nhiều phiền toái và giảm chất lượng cuộc sống cho người bệnh, nguy cơ biến chứng và nguy cơ tử vong sớm nếu không có biện pháp điều trị hiệu quả. Sau khi thực hiện hội chẩn liên khoa, các bác sĩ khoa Chẩn đoán hình ảnh quyết định thực hiện kỹ thuật can thiệp tạo luồng thông cửa chủ trong gan (TIPS). Theo bác sĩ Trần Quang Lục – Trưởng Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ đây là một kỹ thuật can thiệp xâm lấn tối thiểu, tạo một luồng thông trực tiếp từ hệ thống tĩnh mạch cửa lên hệ thống tĩnh mạch chủ làm giảm áp lực tĩnh mạch cửa, từ đó giảm các triệu chứng cổ trướng của người bệnh, kỹ thuật TIPS này cũng có tác dụng là dự phòng chảy máu tiêu hóa cho người bệnh.

Bệnh viện đã thực hiện can thiệp với nhiều bệnh nhân nhưng đây là ca đầu can thiệp trên bệnh nhân bị xơ gan cổ trướng. Khi can thiệp kỹ thuật này, bệnh nhân hoàn toàn giải quyết vấn đề xuất huyết cũng như giảm cổ trướng. Bác sĩ Lục cho biết, từ trước tới nay những trường hợp người bệnh bị xơ gan cổ trướng dai dẳng, điều trị thông thường là dùng thuốc và chọc tháo dịch cổ trướng, tuy nhiên, hiệu quả điều trị rất kém nếu ở giai đoạn nặng và gây giảm chất lượng cuộc sống cũng như nguy cơ tử vong sớm. Việc điều trị này mở ra một cơ hội mới.

Với những bệnh nhân xơ gan cổ trướng, theo bác sĩ Lục, đa số người bệnh đều có tiền sử nghiện rượu và khi bị xơ gan họ vẫn không bỏ được rượu dẫn tới tình trạng chảy máu tiêu hóa nhiều lần.

Hàng năm, khoa tiếp nhận vài chục ca bị xơ gan và gây xuất huyết tiêu hóa. Bác sĩ Lục nhấn mạnh, xơ gan là một căn bệnh mãn tính khi bị một căn bệnh nào đó hoặc nhiều căn bệnh liên quan tới gan kéo dài gây tổn thương các tế bào gan và hình thành các mô xơ, sẹo làm suy giảm chức năng gan.

Ngoài ra, những người nghiện bia rượu, thường xuyên lạm dụng thuốc, đặc biệt là những loại thuốc có hại cho gan, những người bị dinh dưỡng rối loạn cũng là có thể bị mắc xơ gan.

Xuất huyết tiêu hóa là biến chứng rất nguy hiểm của xơ gan, thường xuất hiện ở giai đoạn cuối của bệnh. Nguyên nhân là do lực ở tĩnh mạch cửa tăng đột ngột khiến cho các tĩnh mạch ở thực quản và tâm phình vị bị căng giãn quá mức dẫn đến xuất huyết.

Xơ gan gây biến chứng xuất huyết tiêu hóa có những biểu hiện tương đối giống với bệnh xuất huyết ở dạ dày. Điển hình là những biểu hiện như buồn nôn, nôn ra máu, đau thắt vùng thượng vị, đại tiện phân đen, phân có mùi hôi rất khó chịu.

Bệnh nhân, khi phát hiện những triệu chứng này thì rất có thể đã mắc xơ gan gây biến chứng xuất huyết tiêu hóa. Cần phải được cấp cứu, điều trị ngay, nếu không để lâu, nguy cơ tử vong là rất cao.

