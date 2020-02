WHO "lật tẩy" thêm 3 tin đồn về cách diệt virus corona mới

Thứ Tư, ngày 19/02/2020 12:00 PM (GMT+7)

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tiếp tục cập nhật các nội dung "Myth-busters" - "Phá giải huyền thoại" mới về những lời đồn xung quanh dịch do virus corona chủng mới gây ra.

1. Mấy sấy tay giúp tiêu diệt virus corona?

Câu trả lời của WHO là không. Nếu bạn nghĩ nhiệt và gió từ chiếc máy sấy là đủ mà lười rửa tay, mầm bệnh vẫn có thể lưu lại trên tay bạn.

Các hướng dẫn yêu cầu mọi người rửa tay bằng xà phòng và nước rồi dùng khăn giấy sạch hoặc mấy sấy tay loại thổi ra khí ấm để làm khô đôi bàn tay. Tuy nhiên nên hiểu thứ thực sự giúp bạn loại bỏ virus là xà phòng và nước, máy sấy chỉ giúp bạn có đôi tay khô ráo.

Poster của WHO cảnh báo mấy sấy tay không thể diệt virus corona mới như lời đồn.

2. Chiếu đèn UV khử trùng lên tay và cơ thể sẽ giúp bạn loại bỏ virus corona?

Tuy các khuyến cáo cho thấy bạn nên để nhà cửa thông thoáng, có ánh nắng vì virus này có thể suy yếu dưới nhiệt độ cao, tia UV và nồng độ virus sẽ bị loãng đến mức khó gây bệnh nếu phòng thoáng nhưng việc sử dụng đèn UV là chuyện khác.

Tia UV (tia cực tím) có hại cho da, nhất là khi trực tiếp và có cường độ cao như đèn UV. Vì vậy, nếu bạn cố làm sạch tay hay các bộ phận cơ thể khác bằng đèn này, da bạn sẽ gặp nguy.

3. Xịt cồn/rượu hoặc dung dịch clo vào miệng và cơ thể giúp diệt virus?

WHO khẳng định là không. Không những thế, các chất đó còn gây tổn thương các màng nhầy của cơ thể (như mắt, miệng) và làm hỏng quần áo của bạn.

Cồn hay dung dịch chứa clo hữu ích để khử trùng bề mặt. Dung dịch rửa tay có cồn (nồng độ trên 60) có thể giúp bạn diệt virus. Nhưng nó chỉ có tác dụng khi bạn rửa tay trước khi đưa bàn tay chứa mầm bệnh lên mắt, mũi, miệng. Nếu nó đã vào trong, ví dụ vào miệng, thì việc xịt vào miệng sẽ không còn tác dụng phòng bệnh.

Để phòng Covid-19 do virus corona mới 2019-nCoV gây ra, WHO cũng như các tổ chức y tế khắp thế giới đều khuyến cáo những biện pháp phổ biến và thống nhất: rửa tay (nước và xà phòng, tối thiểu 20 giây hoặc dùng tạm dung dịch rửa tay có cồn nếu không có nước), tránh những không gian kín và đông đúc, giữ môi trường sống thông thoáng (mở các cửa sổ, ưu tiên dùng quạt, nếu dùng máy lạnh thì nhiệt độ tối thiếu 25 độ C).

