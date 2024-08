Vào viện cấp cứu vì cháy nắng, nam sinh 20 tuổi nhận tin sốc từ bác sĩ

Chàng trai Charlie Vincent bay đến bang New Hampshire (Mỹ) vào tháng 6 để làm việc tại một trại hè dạy trẻ em cách chèo thuyền. Ngay trong những ngày đầu tiên, Vincent đã bị cháy nắng dẫn đến bỏng cấp độ 2 ở chân.

Khi Vincent được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện gần đó, các bác sĩ phát hiện anh nhiễm trùng phổi nghiêm trọng, phải vào phòng phẫu thuật để cắt bỏ mô tổn thương.

Nhưng khi đang nằm trên bàn mổ, Vincent đột quỵ nhẹ, tim ngừng đập trong 25 phút. Nguyên nhân là chàng trai 20 tuổi bị tim to mà không hề hay biết. Khi đó, cơ tim giãn hoặc dày lên, sức chứa máu tại các buồng tim giảm đi. Tình trạng này cản trở chức năng bơm máu của tim.

Chị gái Emily của Vincent kể: “Thật sự là một phép màu khi em tôi vẫn còn sống. Bệnh viện đã chăm sóc Vincent rất tốt”.

Vincent đã hồi phục nhưng còn phải đối diện với nhiều nguy cơ. Ảnh: PA

Theo Daily Mail, các bác sĩ tin rằng Vincent có thể đã mắc phải một tình trạng gây ra tim to từ khi mới chào đời. Họ không biết Vincent đã mắc bệnh viêm phổi như thế nào nhưng bệnh tim to đã trở nên tồi tệ hơn do đường hô hấp bị nhiễm trùng, gây ra cơn đau tim và đột quỵ giữa ca phẫu thuật.

Sau khi hồi phục, Vincent được chuyển đến Trung tâm Y tế Tufts ở Boston (bang Massachusetts). Lúc này tình trạng phì đại tim của anh ngày càng nguy hiểm hơn. “Vincent luôn là một cậu bé khỏe mạnh, chưa bao giờ biểu hiện bất kỳ vấn đề nào về tim trước đây, vì vậy chúng tôi rất sốc khi con suy yếu nhanh như vậy”, mẹ của Vincent nói.

Chàng trai đã thoát chết mà không bị tổn thương não nhưng các bác sĩ cho biết anh có thể cần ghép tim và thận nếu các cơ quan đó không phục hồi sau chấn thương.

Mẹ của Vincent nhớ lại: “Chúng tôi được thông báo con mình đang trong tình trạng nguy kịch và không có người thân bên cạnh lúc cấp cứu chắc hẳn khiến con tôi rất sợ hãi. Con là chỗ dựa của tôi, tôi không thể hình dung cuộc sống không có Vincent. Thật kỳ diệu khi con đã hồi phục nhanh như vậy”.

Tim to - vấn đề ảnh hưởng đến khoảng 18 triệu người Mỹ - xảy ra khi tim gặp vấn đề trong việc bơm máu hiệu quả. Vì lý do này, người bệnh có nguy cơ suy tim hoặc đột quỵ cao hơn so với người bình thường.

Người bị bệnh tim to có thể không có bất kỳ triệu chứng nào cho đến khi tình trạng của họ trở nên nghiêm trọng hơn. Biểu hiện bao gồm khó thở, đau ngực, hồi hộp, chóng mặt và thậm chí ngất xỉu. Nếu được chăm sóc tốt và thay đổi lối sống, những người có tim to có thể sống một cuộc sống khỏe mạnh.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]