Từ vụ nữ CĐV bị trúng pháo sáng: Chuyên gia y tế cảnh báo tác hại cực kỳ nguy hiểm

Thứ Sáu, ngày 13/09/2019 10:15 AM (GMT+7)

Theo Trưởng Khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn, vết thương của bệnh nhân không phải do bỏng, mà do công phá từ sức nổ của pháo.

Liên quan vụ cổ động viên bắn pháo sáng trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội) làm một cổ động viên nữ nhập viện và một cảnh sát bị thương, ngày 13/9, Ths. Nguyễn Nam Giang, Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn cho biết, nạn nhân là chị H.A (34 tuổi), nhập viện cấp cứu lúc 20 giờ 30 ngày 11/9, với tổn thương mặt ngoài đùi trái kích thước 15 x 30 cm.

“Vết thương của bệnh nhân không phải do bỏng, mà do công phá từ sức nổ của pháo”, Ths.Nguyễn Nam Giang thông tin.

Nữ CĐV của CLB Hà Nội bị thương sau khi dính pháo sáng.

Trưởng khoa Bỏng, Bệnh viện Xanh Pôn thông tin, với vết thương do hỏa khí việc điều trị rất khó khăn, nếu bệnh nhân đề kháng kém thì việc điều trị sẽ rất lâu dài. Với bệnh nhân H.A. dự kiến quá trình điều trị mất khoảng 15 ngày. Thời gian tới bệnh nhân tiếp tục được ghép da mỏng tự thân, đồng thời điều trị theo phác đồ.

Theo BS Nam, đối với những trường hợp không may bị tổn thương như nạn nhân H.A, ngay khi xảy ra sự việc cần phải cẩm máu cho bệnh nhân, nếu có tổn thương xương thì phải sơ cứu cố định bằng nẹp cứng sau đó chuyển vào viện.

Về mức độ nguy hiểm khi pháo sáng dính vào cơ thể con người, chuyên gia gia y tế pháo sáng có thể làm cháy quần áo chỉ trong chớp mắt và gây bỏng cho con người.

Khi bị pháo sáng dính vào người, vết bỏng của nạn nhân rất dễ bị nhiễm độc (do pháo sáng có chứa lưu huỳnh) và để lại nhiều di chứng thẩm mỹ về sau do nguy cơ hình thành sẹo xấu, sẹo co kéo, nặng hơn là những tác động lan rộng và sâu tới cơ, xương… ảnh hưởng tới khả năng tái hòa nhập cộng đồng của nạn nhân.

Ngoài ra, khi cháy pháo sáng còn tỏa ra một lượng khói lớn, độc hại, ảnh hưởng tới sức khỏe, nhất là những người có tiền sử bị bệnh hen suyễn, hô hấp hay khó thở, khói pháo sáng có thể khiến bệnh tái phát. Thậm chí, nếu hít khói pháo sáng trong thời gian dài sẽ gây ngộ độc khí, phù nề da, cản trở hô hấp và suy hô hấp nguy hiểm tới tính mạng.

Trước đó, tối 11/9, chị H.A cùng hai đồng nghiệp đến SVĐ Hàng Đẫy xem trận đấu giữa Hà Nội - Nam Định tại vòng 22 V-League.

Không may, chị H.A bị cổ động viên Nam Định đốt pháo sáng từ khán đài B bắn sang khán đài A rơi trúng đùi trái và bị bỏng nặng.

Sự cố diễn ra khi trận đấu đã bước hiệp 2, lúc này đội chủ nhà Hà Nội đang dẫn trước Nam Định với tỷ số 4-1.

Ngay trong đêm 11/9, công an TP.Hà Nội đã yêu cầu lực lượng chức năng có trách nhiệm trong bảo vệ an ninh an toàn trận đấu này phối kết hợp để tìm ra danh tính người bắn quả pháo gây nguy hiểm sức khỏe và tính mạng của cổ động viên H.A.