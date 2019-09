Thực phẩm vừa tốt cho tim, vừa chống ung thư "siêu đỉnh"

Thứ Sáu, ngày 27/09/2019 08:50 AM (GMT+7)

Không chỉ tốt cho tim, những thực phẩm dưới đây còn cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể và giúp chống lại ung thư cực kỳ hiệu quả.

Dưa hấu

Dưa hấu là một loại trái cây rất phổ biến, nó có chứa rất nhiều chất xơ và chất chống oxy hóa. Bên cạnh đó, dưa hấu còn chứa rất nhiều lycopen, giúp làm giảm nguy cơ mắc tim mạch và ung thư. Loại trái cây này cũng cung cấp citrulline, giúp cải thiện mạch máu và rất tốt cho người bị rối loạn cương dương và tiểu đường.

Sữa chua

Chúng ta đều biết sữa chua có rất nhiều tác dụng tuyệt vời đối với sức khỏe, trong đó có tim mạch. Sữa chua sẽ giúp bạn phòng ngừa bệnh viêm nha chu, do đó sẽ làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim. Trong sữa chua ít chất béo còn có nhiều chất chống oxy hóa mạnh, vitamin, chất xơ và các chất probiotic tốt cho đường tiêu hóa. Vì vậy, không có gì lạ khi nói sữa chua là một trong những loại thực phẩm có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe.

Bơ

Trong thành phần của bơ có chứa thành phần carotenoid - một dạng sắc tố có khả năng chống lại các tác nhân oxy hóa bên ngoài giúp giảm nguy cơ mắc cũng như hỗ trợ điều trị các bệnh về tim mạch hiệu quả. Theo các chuyên gia dinh dưỡng thì mỗi chúng ta nên ăn bơ kèm với cà rốt hoặc cải bó xôi để thúc đầy cơ thể hấp thụ các dưỡng chất.

Dầu olive

Trong thành phần của thực phẩm chữa bệnh tim mạch thứ 2 phải kể đến là dầu olive, loại dầu chứa các loại chất béo bão hòa dạng đơn thể có tác dụng giảm nồng độ LDL và giảm nguy cơ tiến triển của các bệnh lý về tim mạch. Theo cách chuyên gia dinh dưỡng khuyên nhủ nên sử dụng dầu olive thay thế các loại dầu thông thường khi chế biến thực ăn.

Cải bó xôi

Một trong những loại rau rất tốt cho tim mạch đó chính là rau cải bó xôi và các loại rau lá xanh. Trong thành phần dinh dưỡng của rau cải bó xôi có chứa chất xơ, vừa giàu chất chống oxy hóa, vitamin, khoáng chất giúp điều chỉnh huyết áp tốt, cũng như kích hoạt tim hiệu quả khiến bạn giảm được các căn bệnh liên quan tới tim mạch, phòng chống đột quỵ hiệu quả.

Dưa lưới

Dưa lưới là một loại trái cây phổ biến và xuất hiện quanh năm. Dưa lưới có chứa vitamin C, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh động mạch vành. Vitamin C hoạt động như một chất chống oxy hóa, chống lại các tế bào bị tổn thương đồng thời bảo vệ tế bào khỏi các tác hại của gốc tự do. Dưa lưới cũng chứa nhiều vitamin A, B, K, kali, folate, magiê và chất xơ.

Cà chua

Trong các loại rau củ qua thì cà chua là một trong những “ứng cử viên” sáng giá trong danh sách các thực phẩm chữa bệnh tim mạch hiệu quả. Trong thành phần dinh dưỡng của cà chua chứa chất lycopene có trong cà chua có thể ức chế cholesterol ở màng tế bào, giảm nồng độ cholesterol và nồng độ triglyceride trong máu, từ đó phòng tránh, giảm thiểu các bệnh về tim mạch. Bên cạnh đó, trong thành phần cà chua còn chứa chất chống oxy hóa - lycopen trong cà chua có khả năng tiêu diệt các gốc tự do, ức chế đột biến, ngăn cản tiến trình của bệnh ung thư.

Bột yến mạch

Trong thành phần dinh dưỡng của bột yến mạch có chứa rất nhiều omega-3, acid folate, kali, chất xơ có tác dụng giảm bớt nồng độ LDL là một loại cholesterol xấu có hại cho cơ thể) và giúp cho lòng mạch máu được thông thoáng. Bạn nên chọn loại yến mạch nghiền nhỏ hoặc cắt tấm sẽ giàu chất xơ hơn loại yến mạch chế biến sẵn, có thể ăn kèm với chuối cũng vô cùng tốt.

Dâu

Dâu có chứa rất nhiều chất chống oxy hóa, là một lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn trái tim luôn khỏe mạnh. Dâu làm tăng cholesterol tốt (HDL) và giảm cholesterol xấu (LDL), do đó giúp giảm huyết áp. Ngoài ra, loại trái cây này có ít calo và chất béo ở mọi hình thức (tươi, sấy khô,…). Dâu còn chứa nhiều chất dinh dưỡng giúp chuyển hóa chất béo thành năng lượng và thúc đẩy xương phát triển. Theo một chuyên gia, bạn nên ăn dâu hàng ngày vì nó có thể chống lại quá trình oxy hóa và viêm trong cơ thể. Bên cạnh đó, dâu còn có polyphenol làm tăng mức oxit nitric, do đó giúp các mạch máu được mở rộng.

Các loại đậu

Đậu có nhiều chất xơ hòa tan rất tốt cho tim mạch. Chất xơ này giúp giữ lại các cholesterol xấu để ruột không thể hấp thụ được, từ đó cơ thể sẽ khỏe mạnh hơn. Do đó, bạn nên bổ sung đậu (tất cả các loại đậu như đậu trắng, đậu thận, đậu lima, đậu pinto, đậu đen…) vào bữa ăn hàng ngày để cung cấp nhiều chất xơ hòa tan, folate, magiê, canxi, axit béo omega-3 và các loại vitamin B. Đây đều là những chất dinh dưỡng thiết yếu giúp tim khỏe mạnh hơn.

Quả óc chó

Được biết đến với nhiều tác dụng sức khỏe, quả óc chó còn giúp thúc đẩy các hoạt động của tim nhờ có axit béo omega-3 và các chất oxy hóa. Theo các chuyên gia, tiêu thụ khoảng 57g quả óc chó mỗi ngày sẽ giúp cải thiện mạch máu ở những người bị tiểu đường và giúp họ giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Hạnh nhân

Hạnh nhân là một loại thực phẩm tốt cho tim mạch do có chứa vitamin E, chất xơ và protein. Vitamin E giúp ngăn ngừa nhiễm trùng và tăng cường hệ miễn dịch cơ thể. Ở những người bị tiểu đường tuýp 2, chất xơ trong hạnh nhân giúp ổn định lượng đường trong máu. Bạn chỉ cần ăn vài hạt hạnh nhân mỗi ngày sẽ giúp làm giảm cholesterol LDL. Tuy nhiên, nếu đang giảm cân, bạn cần hạn chế ăn hạnh nhân vì nó có chứa nhiều calo. Một chén đầy hạnh nhân có tới 530 calo.