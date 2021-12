Thực hư việc uống nước ép cần tây có tác dụng giảm cân

Thứ Sáu, ngày 31/12/2021 11:00 AM (GMT+7)

Không chỉ là một loại rau gia vị quen thuộc trong mỗi căn bếp, cần tây còn được sử dụng làm nước ép. Loại nước uống không mấy đắt đỏ nhưng lại mang tới nhiều lợi ích tuyệt vời đối với sức khỏe.

1. Thành phần dinh dưỡng của nước ép cần tây

Nước ép cần tây là một nguồn cung cấp nhiều chất dinh dưỡng, bao gồm chất xơ, kali, kẽm và vitamin A, B, C và K. Một cốc nước ép cần tây 240ml có khả năng cung cấp:

NỘI DUNG:1. Thành phần dinh dưỡng của nước ép cần tây2. Nước ép cần tây có hỗ trợ giảm cân?3. Một số tác dụng của cần tây đối với sức khỏe 4. Uống nước ép cần tây đúng cách Xem thêm video đang được quan tâm:Calo: 42,5Chất đạm: 2gCarb: 9,5gChất xơ: 4gĐường: 5gCanxi: 8% giá trị hàng ngày (DV)Magiê: 7% DVPhốt pho: 5% DVKali: 14% DVNatri: 9% DVVitamin A: 7% DVVitamin C: 16% DVVitamin K: 74% DV

Nước ép cần tây còn cung cấp một lượng nhỏ vi chất dinh dưỡng như đồng, kẽm, folate, biotin và là nguồn vitamin B dồi dào. Đây cũng là loại thực phẩm giàu chất chống ôxy hóa flavonoid, có thể giúp giảm viêm và stress ôxy hóa trong cơ thể.

2. Nước ép cần tây có hỗ trợ giảm cân?

Nước ép cần tây là một thức uống tuyệt vời để kết hợp vào chế độ giảm cân của bạn. Sử dụng nước ép cần tây sẽ không làm giảm cân đột ngột, nhưng góp phần vào mục tiêu cuối cùng vì đây là thực phẩm chứa ít calo và đường.

Theo đó, nước ép cần tây có hàm lượng calo thấp, ít hơn hai lần so với các thức uống khác như nước cam và cà rốt. Hơn nữa, lượng calo này đến từ các chất dinh dưỡng và khoáng chất tốt cho cơ thể.

Ngoài ra, cũng chỉ có 5g đường tự nhiên trong mỗi cốc nước ép cần tây. Thay thế nước ngọt và nước tăng lực bằng cần tây, bạn có thể cắt giảm tới 500 calo từ chế độ ăn uống của mình.

Nhiều người cho rằng, một chế độ ăn kiêng nước trái cây có thể giúp giảm cân, nhưng các chuyên gia dinh dưỡng khuyên không nên làm như vậy. Vì sau khi quay trở lại chế độ ăn uống bình thường, bạn có thể thực sự tăng cân hơn.

Hầu hết mọi người chọn thêm nhiều đường hoặc kết hợp cùng một số nước hoa quả khác để cải thiện hương vị của nước ép cần tây. Nhưng điều này cũng làm tăng lượng calo và không giúp loại bỏ chất xơ. Trong khi đó, chất xơ làm tăng năng lượng nạp vào và giúp tạo cảm giác no lâu hơn.

Cũng có thể cho thêm một số gia vị như quế, bạc hà… vào nước ép cần tây. Các loại gia vị này giúp tăng cường trao đổi chất và đẩy nhanh quá trình giảm cân.

3. Một số tác dụng của cần tây đối với sức khỏe

3.1 Cần tây có tác dụng chống viêm tự nhiên

Nước ép cần tây chứa polyacetylene có tác dụng ức chế viêm, làm giảm đau khớp mạn tính, bệnh gút và viêm khớp dạng thấp. Bên cạnh đó, hợp chất polyacetylene cũng có tác dụng làm giảm nhẹ các rối loạn hô hấp như viêm phế quản, hen suyễn. Nó không chỉ làm dịu cơ thể mà còn được cho là làm dịu thần kinh, với đặc tính làm dịu và thư giãn.

3.2 Hỗ trợ giảm huyết áp

Nhiều nghiên cứu cho thấy cần tây giúp giảm huyết áp bằng cách hoạt động như một chất giãn cơ trơn, cải thiện lưu lượng canxi và kali trong tế bào, cho phép các mạch máu giãn nở và co lại dễ dàng hơn.

BS. Hoàng Xuân ĐạiTrong cần tây có chứa chất hóa học tự nhiên apigenin giúp ngừa chứng huyết áp cao và giúp giãn nở mạch. Nhiều công trình nghiên cứu đã chứng minh rau cần có tác dụng hạ huyết áp rõ rệt, thời gian duy trì tùy theo liều lượng nhiều hay ít và trên từng đối tượng.

3.3 Hỗ trợ chức năng gan

Nước ép cần tây cải thiện chức năng gan bằng cách tăng sản xuất các enzym. Các nghiên cứu cho thấy cần tây giúp giảm chất béo tích tụ trong gan. Các chất dinh dưỡng trong cần tây bảo vệ gan và giúp gan sản xuất các enzym giúp thải chất béo và độc tố ra ngoài.

3.4 Cải thiện tiêu hóa

Là thực phẩm chứa nhiều chất xơ, nước ép cần tây hỗ trợ cải thiện tiêu hóa bằng cách tăng cường lưu thông trong ruột, giúp quá trình tiêu hóa diễn ra tự nhiên, nhẹ nhàng. Uống nước ép cần tây tốt cho cho chứng táo bón, đầy hơi và lợi tiểu.

3.5 Hỗ trợ điều trị chứng mất ngủ

Sử dụng nước ép cần tây có thể hỗ trợ điều trị rối loạn giấc ngủ hay mất ngủ khá hiệu quả. Vì trong nước ép cần tây có chứa magie, có tác dụng làm dịu thần kinh, từ đó giúp cơ thể thư giãn và dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn.

3.6 Làm đẹp da

Nước ép cần tây cung cấp nước và chất dinh dưỡng cho làn da do có chứa hàm lượng lớn hydrat cùng các vitamin thiết yếu như vitamin A, B, C, K. Các dưỡng chất còn giúp tăng sinh lượng collagen đồng thời ngăn chặn việc thúc đầy quá trình lão hóa sớm. Đẩy lùi nếp nhăn và nhanh chóng khôi phục những tổn thương trên da gây ra do mụn.

4. Uống nước ép cần tây đúng cách

4.1 Uống vào buổi sáng

Buổi sáng trước khi ăn là thời điểm tốt nhất để uống nước ép cần tây. Nếu bị lỡ hoặc quên, nên uống nước ép cần tây sau khi ăn sáng 1 - 2 giờ. Vì cần tây chỉ phát huy tác dụng tốt nhất khi bụng rỗng, không bị no.

4.2 Uống bao nhiêu là đủ?

Dù có nhiều lợi ích đối với sức khỏe, tuy nhiên không nên uống quá nhiều và thường xuyên nước ép cần tây. Một người bình thường tốt nhất là nên uống 2 ly nước ép cần tây (khoảng 500ml) mỗi ngày. Những người mắc các bệnh mạn tính nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

4.3 Ép cần tây với nguyên liệu khác

Một số người thêm collagen hoặc than hoạt tính vào nước ép cần tây để làm tăng hiệu quả thải độc và cải thiện làn da. Việc làm này không có lợi mà ngược lại còn làm giảm hiệu quả của nước ép cần tây. Tuy nhiên, có thể kết hợp cần tây với một số loại quả tự nhiên giúp cải thiện hương vị và không gây ảnh hưởng đến sức khỏe.

Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/thuc-hu-chuyen-uong-nuoc-ep-can-tay-co-tac-dung-giam-can-1692112282237...Nguồn: https://suckhoedoisong.vn/thuc-hu-chuyen-uong-nuoc-ep-can-tay-co-tac-dung-giam-can-169211228223722808.htm