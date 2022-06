Tại sao phụ nữ luôn bị đau lưng? Đừng chủ quan với 8 nguyên nhân này!

Thứ Bảy, ngày 11/06/2022 08:00 AM (GMT+7) Chia sẻ

Người bị đau lưng thường xuyên có thể bị suy giảm chất lượng cuộc sống ở trường hợp nhẹ, trường hợp nặng có thể không thể đi lại bình thường, điều này mang lại gánh nặng tâm lý lớn cho bản thân và gia đình.

Bệnh đau lưng tương đối phổ biến, ngày càng có nhiều người bị đau lưng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và công việc. Người bị đau lưng thường xuyên có thể bị suy giảm chất lượng cuộc sống ở trường hợp nhẹ, trường hợp nặng có thể không thể đi lại bình thường, điều này mang lại gánh nặng tâm lý lớn cho bản thân và gia đình.

Đặc biệt là phụ nữ không chỉ bận rộn với công việc mà các hoạt động chăm sóc gia đình tại nhà khiến bệnh đau lưng càng nhiều hơn.

Trên thực tế, có rất nhiều nguyên nhân gây ra tình trạng đau thắt lưng ở phụ nữ, đa phần là do cơ vùng thắt lưng bị căng do gắng sức quá mức, hoặc có thể do mắc các bệnh phụ khoa… Do đó, nếu muốn giải quyết vấn đề đau thắt lưng, bạn phải tìm ra nguyên nhân cơ bản của bệnh đau thắt lưng để điều trị kịp thời.

Tình trạng đau lưng thường xuyên của phụ nữ hầu hết đều liên quan đến 6 yếu tố này!

1. Thường xuyên làm việc quá sức

Nếu chị em luôn cảm thấy đau thắt lưng trong sinh hoạt thì cần đi khám xem có liên quan đến tình trạng mệt mỏi thường xuyên hay không. Do một số chị em thường xuyên làm công việc nặng nhọc hoặc làm việc trong thời gian dài, chắc chắn vòng eo sẽ bị kéo căng, một số động tác phải cúi người thường xuyên,… sẽ làm cản trở quá trình lưu thông máu của vùng thắt lưng và cột sống thắt lưng sẽ bị chèn ép lên. mức độ nhất định, dẫn đến đau thắt lưng.

Những người như vậy phải chú ý nghỉ ngơi trong thời bình, ngủ đủ giấc, không làm việc quá sức, đồng thời có thể xoa bóp thắt lưng để giảm đau.

2. Bệnh phụ khoa

Bệnh phụ khoa thường gặp nhất là viêm vùng chậu, bệnh này sẽ kích thích vùng thắt lưng gây đau, các dây thần kinh bị chèn ép gây đau thắt lưng. Hiện tượng đau mỏi thắt lưng ở phụ nữ còn có thể là dấu hiệu của nhiều bệnh lý phụ khoa nguy hiểm như: viêm cổ tử cung, sa tử cung, u xơ tử cung, u nang buồng trứng,…

Các bác sĩ khuyến cáo bệnh lý phụ khoa nếu được phát hiện sớm, khả năng điều trị khỏi hoàn toàn là rất cao. Chị em nên thường xuyên kiểm tra cơ thể để tránh mắc bệnh, một khi đã mắc bệnh phụ khoa thì phải chữa trị kịp thời.

3. Bệnh suy thận

Các cơn đau ở thắt lưng của phụ nữ có thể là biểu hiện của bệnh lý về thận như suy thận, sỏi thận,… Cơn đau có thể nhẹ hoặc quặn thắt, các cơn đau có thể di chuyển ra sau lưng, lan xuống hố chậu và kèm theo các cơn đau ở vùng hông, mông, bàn chân. Các cơn đau thường xuất hiện theo chu kỳ, có thể đau ở bên trái hoặc phải tùy thuộc vào vị trí của vùng tổn thương.

4. Thoát vị đĩa đệm

Đây là một trong những nguyên nhân gây đau lưng nhiều nhất ở phụ nữ nói riêng và những người trẻ nói chung. Bệnh thoát vị đĩa đệm sẽ gây ra các cơn đau nhức vùng lưng, sau đó các cơn đau lan xuống dọc phần mông, đùi, chân gây ra cảm giác đau nhức, mệt mỏi và khó chịu cho người bệnh.

Nguyên nhân gây thoát vị đĩa đệm có thể do bị thoái hóa, rách bao xơ bên ngoài khiến chất nhầy của đĩa đệm bị thoát ra ngoài, chèn vào các dây thần kinh cột sống, gây cảm giác đau nhức, khó chịu. Bệnh thoát vị đĩa đệm nếu không được điều trị sớm có thể gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như bại liệt vĩnh viễn.

5. Tư thế xấu

Nếu chị em luôn cảm thấy đau thắt lưng trong cuộc sống hằng ngày thì cũng có thể do các hoạt động hoặc nằm sai tư thế trong thời gian dài.

Ngày nay, chúng ta có thể thấy những người đi bộ cúi đầu và nghịch điện thoại, ngồi khoanh chân, khom lưng và các tư thế xấu khác, tất cả đều có thể là nguyên nhân gây ra đau thắt lưng. Nếu duy trì một tư thế xấu trong thời gian dài, quá trình lưu thông máu trong cơ thể sẽ bị tắc nghẽn, máu không lưu thông bình thường, khi đó sẽ xuất hiện các cơn đau tại chỗ.

6. Mang thai

Nhiều phụ nữ bị đau thắt lưng khi mang thai, một mặt thai nhi cần được cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng trong quá trình phát triển, nhưng nếu bà bầu không được cung cấp đủ dinh dưỡng khi mang thai sẽ dễ gây ra tình trạng đau thắt lưng. Mặt khác, với quá trình sinh nở, bụng bầu dần to ra, cột sống thắt lưng của mẹ bầu sẽ lỏng lẻo, để giữ thăng bằng cơ thể phải nghiêng về phía trước, theo thời gian, thắt lưng sẽ có cảm giác khó chịu.

Tựu chung lại, có rất nhiều yếu tố gây ra bệnh đau lưng ở phụ nữ, một khi bị đau lưng thì đừng nghĩ chỉ là chuyện nhỏ. Trong cuộc sống hàng ngày chị em nên tăng cường vận động nâng cao khả năng miễn dịch của cơ thể, ăn một chế độ ăn uống hợp lý, tránh ăn một số thức ăn sống, lạnh; chú ý vệ sinh cá nhân để chủ động phòng tránh bệnh đau thắt lưng.

7. Đau lưng khi bị kinh nguyệt

Nhiều phụ nữ khi bị kinh nguyệt thường phải chịu đựng các cơn đau lưng, đau bụng âm ỉ, khó chịu khi đến ngày. Điều này là do khi đến chu kỳ kinh nguyệt, sự thay đổi hormone trong cơ thể cùng sự co thắt của tử cung góp phần khiến cho các cơn đau trơ nên dữ dội. Tình trạng đau này thường xuất hiện ở phụ nữ trẻ tuổi nhiều hơn.

8. Đau do mãn kinh

Bước vào thời kỳ tiền mãn kinh và mãn kinh, nhiều phụ nữ sẽ thấy xuất hiện các cơn đau lưng, điều này chủ yếu do 3 nguyên nhân chính sau đây gây ra: Loãng xương sinh lý, hệ thống dây chằng gân cơ quanh cột sống bị chai cứng và thoái hóa của khối đĩa đệm giữa hai đốt sống.

Như vậy, đau lưng ở phụ nữ do bất kỳ nguyên nhân nào cũng đều ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người bệnh. Chúng sẽ gây ra nhiều hậu quả nguy hiểm nếu như để tình trạng bệnh kéo dài. Vì vậy các chị em nên đi thăm khám sức khỏe định kỳ với bác sĩ, hoặc khi có các dấu hiệu đau lưng nghi ngờ do các bệnh lý nêu trên, bạn nên đi thăm khám sớm tại các địa chỉ y tế uy tín để có phương pháp điều trị kịp thời, ngăn ngừa hậu quả các biến chứng có thể xảy ra.

Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tai-sao-phu-nu-luon-bi-dau-lung-dung-chu-quan-voi-8-nguyen-nha...Nguồn: https://giadinh.suckhoedoisong.vn/tai-sao-phu-nu-luon-bi-dau-lung-dung-chu-quan-voi-8-nguyen-nhan-nay-172220609114240083.htm