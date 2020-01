Sai lầm chết người khi giải rượu ngày Tết hàng nghìn người mắc phải

Thứ Bảy, ngày 25/01/2020 12:00 PM (GMT+7)

Có rất nhiều sai lầm mọi người hay mắc phải khi giải rượu cho người uống rượu say.

Sức khỏe ngày Tết Sự kiện:

BS Nguyễn Trung Nguyên, Giám đốc Trung tâm Chống độc BV Bạch Mai cho biết, ngày nào cũng có bệnh nhân nhập viện ngộ độc rượu do ethanol và methanol (cồn công nghiệp).

“Vào thời điểm trước và sau Tết, ngộ độc rượu cấp tính thường tăng nhiều so với các thời điểm khác trong năm. Nhiều trường hợp vào viện trong tình trạng hôn mê sâu với các biến chứng như: Khó thở, suy hô hấp, hạ đường huyết, tiêu cơ vân, suy thận”, BS Nguyên cảnh báo.

Theo BS Nguyên có rất nhiều sai lầm mọi người hay mắc phải khi giải rượu cho người uống rượu say.

1. Cho người say rượu uống nước chanh

Sai lầm lớn nhất nhiều người mắc phải là khi giải rượu nhiều người mắc phải là cho người say rượu uống nước chanh hoặc các đồ uống chua. Tuy nhiên, nếu người say vẫn còn một lượng rượu trong người thì khi kết hợp với nước uống chua dễ gây nôn thêm, tổn thương dạ dày do có axit.

Do đó, nên cho người say uống các đồ uống có đường, muối như nước đường, mật ong, nước canh…

Sai lầm lớn nhất nhiều người mắc phải là khi giải rượu nhiều người mắc phải là cho người say rượu uống nước chanh hoặc các đồ uống chua.

2. Cố ép gây nôn

Trường hợp uống rượu xong vẫn tỉnh táo, nói chuyện được bình thường có thể gây nôn nhưng trong tình trạng không tỉnh mà cố gây nôn sẽ rất nguy hiểm. Việc cố ép gây nôn dễ sặc, chất nôn nhiều có thể bị tràn vào phổi dễ gây viêm phổi.

3. Cố săn lùng thuốc giải độc rượu

Mọi người không nên cố săn lùng những loại thuốc có tác dụng bổ gan để giải độc rượu.

Không có một loại thuốc giải độc nào chống được say rượu chứng minh có tác dụng hiệu quả rõ ràng.

Các loại thuốc giải rượu chỉ có tác dụng hỗ trợ một phần bù lại một số chất vitamin, muối, đường chứ không thể làm thay đổi hẳn việc đang hôn mê, ức chế thần kinh do ngộ độc rượu khi uống vào tỉnh trở lại là không có.

4. Không nên uống một số loại thuốc giảm đau đầu khi say

Không nên uống thêm vitamin B1, B6, acid folic… để làm giảm đau đầu khi say, bởi sẽ có hại cho gan. Paracetamon, Aspirin và một số loại thuốc giảm đau, hạ sốt khi uống với rượu sẽ kích ứng niêm mạc dạ dày, gây chảy máu đường tiêu hóa.

5. Tự ý dùng thuốc chống nôn

Khi say cũng lưu ý, không uống các loại thuốc chống nôn vì sẽ giữ chất độc lại trong cơ thể, gan không thể lọc chất độc kịp càng tổn hại nghiêm trọng, lâu ngày sẽ xơ gan, ung thư gan.

Để đảm bảo sức khỏe và hạn chế tác dụng phụ của rượu, khi uống rượu, mọi người cần ăn trước lót dạ dày. Người có bệnh về gan mật, huyết áp, tim... cần thận trọng khi uống rượu.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia và Cục Y tế dự phòng, Bộ Y tế, với nam giới, lượng rượu nên uống một ngày không quá 50ml loại rượu 39-40 độ, bia không quá 400ml. Còn nữ giới, lượng chỉ 1/2 của nam giới.

Nguồn: https://baogiaothong.vn/sai-lam-chet-nguoi-khi-giai-ruou-ngay-tet-hang-nghin-nguoi-mac-phai-d448...Nguồn: https://baogiaothong.vn/sai-lam-chet-nguoi-khi-giai-ruou-ngay-tet-hang-nghin-nguoi-mac-phai-d448933.html