Quý ông đừng vội hiểu sai về xuất tinh sớm nếu chưa biết những điều này

Thứ Sáu, ngày 03/12/2021 16:00 PM (GMT+7)

Xuất tinh sớm chiếm tỉ lệ khá cao, nhất là ở giới trẻ, đứng đầu trong nhóm bệnh lý rối loạn tình dục ở nam giới.

Xuất tinh sớm là sự mất kiểm soát và duy trì sự xuất tinh. Xảy ra chỉ với một kích thích tình dục rất nhỏ, trước, trong hoặc sau khi đưa được dương vật vào được âm đạo người phụ nữ trong một khoảng thời gian rất ngắn, chưa đạt được thỏa mãn về tình dục.

Ths.Bs Nguyễn Văn Đức - Khoa Phẫu thuật Tiết Niệu – Nam Học, Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.

Xuất tinh sớm là một rối loạn hay gặp nhất không chỉ làm lo âu, ức chế, mất tự tin đối với bản thân người đàn ông mà còn gây ảnh hưởng đến người bạn đời của họ và cả mối quan hệ vợ chồng.

Xuất tinh sớm chiếm tỉ lệ khá cao, nhất là ở giới trẻ, đứng đầu trong nhóm bệnh lý rối loạn tình dục ở nam giới. Một vài cuộc khảo sát cho tỉ lệ là 29% dân số, là một trong những nguyên nhân gây đổ vỡ hạnh phúc lứa đôi.

Rối loạn xuất tinh ở nam giới

Thời gian giao hợp của mỗi người phụ thuộc vào khả năng duy trì sự cương cứng của dương vật, khả năng kiềm chế sự xuất tinh. Tuy nhiên, hai khả năng này phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố khác nhau như thể chất (có ham muốn tình dục, đáp ứng của hệ thần kinh, tăng lưu lượng máu đến dương vật). Hoặc là yếu tố tâm lý (căng thẳng lo lắng về cuộc sống, mối quan hệ với bạn tình, lo lắng về bệnh lây truyền qua đường tình dục hoặc mang thai, mức độ an toàn, thoải mái của môi trường quan hệ).

Mỗi người là một cá thế riêng biệt về thể chất và tâm lý, do vậy không có một tiêu chuẩn chung nào về thời gian giao hợp. Ở tuổi hoạt động tình dục, trung bình cứ 10 nam giới thì có 2-3 người bị xuất tinh sớm, còn những rối loạn khác thì hầu như ai cũng gặp trong đời sống tình dục.

Hầu như tất cả nam giới đều bị rối loạn xuất tinh. Tuy nhiên chỉ thoảng qua hay tồn tại thời gian lâu và trở thành một vấn đề trong cuộc sống. Nếu những rối loạn xuất hiện thường xuyên là một vấn đề không bình thường.

Rối loạn xuất tinh là một bệnh lý khá phổ biến ở nam giới bao gồm xuất tinh sớm, xuất tinh muộn hoặc không xuất tinh, xuất tinh ngược dòng, xuất tinh đau và ra máu. Xuất tinh sớm gặp chủ yếu ở giới trẻ, trong độ tuổi hoạt động tình dục mạnh. Xuất tinh muộn, không xuất tinh và không đạt cực khoái thường xảy ra ở cả người trẻ lẫn người lớn tuổi.

Các dạng xuất tinh sớm

Mặc dù còn nhiều tranh luận nhưng các nhà chuyên môn cũng chia xuất tinh sớm ra làm các dạng, bao gồm:

Xuất tinh sớm nguyên phát: là bệnh thật sự, nghĩa là lúc nào người đàn ông cũng mắc phải tình trạng này, mặc dù đã kết hôn từ lâu và có cuộc sống gia đình ổn định.

Xuất tinh sớm thứ phát: là trước đó không bị xuất tinh sớm, nhưng mắc phải sau một thời gian sinh hoạt tình dục bình thường.

Giả xuất tinh sớm: những người này thật ra là bị rối loạn cương dương, nhưng cứ tưởng rằng mình bị xuất tinh sớm, bởi có nhiều trường hợp do dương vật cương kém trong lúc giao hợp dẫn đến dễ bị xuất tinh sớm, bắt buộc phải chữa chứng rối loạn cương.

Xuất tinh sớm do yếu tố tâm lý: thực ra, những người này thời gian giao hợp của họ không phải là ngắn, nhưng do tâm lý (do xem phim, hay do người phụ nữ đòi hỏi nhiều quá hoặc khỏe quá, có những hành vi tình dục quá mãnh liệt) làm nam giới bị kích thích quá mức và phóng tinh nên họ cảm thấy như vậy là sớm quá.

Một số ít trường hợp xuất tinh sớm xảy ra ở người trước đây xuất tinh bình thường. Những trường hợp này thường là do người bệnh bị viêm nhiễm đường tiết niệu – sinh dục hoặc bị rối loạn cương dương dẫn đến hiện tượng xuất tinh sớm, khi điều trị hết viêm nhiễm hoặc hết rối loạn cương dương thì xuất tinh trở lại bình thường.

