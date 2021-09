Quả hồng ngâm dễ gây tắc ruột, ai tuyệt đối không ăn?

Thứ Hai, ngày 20/09/2021 15:06 PM (GMT+7)

Hồng ngâm (hồng giòn) là loại quả được rất nhiều người ưa thích. Tuy nhiên, loại quả này rất dễ gây tắc ruột, nhất là ở những người cao tuổi, người có tổn thương đường tiêu hóa.

Mới đây, Khoa Ngoại tổng hợp (Bệnh viện E Trung ương) vừa tiếp nhận một bệnh nhân nam 70 tuổi có tiền sử cắt 2/3 dạ dày với biểu hiện tắc ruột. Được biết, trước khi nhập viện vài ngày bệnh nhân có ăn quả hồng ngâm.

Người bệnh được chỉ định chụp CT ổ bụng và làm các bilan chẩn đoán, các bác sĩ phát hiện có một khối bã thức ăn trong ruột bệnh nhân. Sau 2 ngày theo dõi và điều trị không đỡ, bệnh nhân đã được mổ nội soi để đẩy bã thức ăn xuống đại tràng, từ đại tràng khối bã thức ăn được đưa ra ngoài.

Tại sao ăn hồng ngâm lại gây tắc ruột?

TS. BS. Đặng Quốc Ái (Khoa Ngoại tổng hợp - BV E Trung ương) cho biết, không chỉ ở Việt Nam mà rất nhiều quốc gia đều ghi nhận các trường hợp ăn hồng gây tắc ruột.

Hằng năm đến mùa hồng, tại bệnh viện đều ghi nhận nhiều ca bị tắc ruột do ăn hồng. Có nhiều trường hợp tắc ruột điều trị không đỡ phải mổ để lấy khối bã thức ăn.

TS. BS. Đặng Quốc Ái - Khoa Ngoại tổng hợp, Bệnh viện E Trung ương.

Lý giải việc ăn hồng ngâm dễ bị tắc ruột, TS. Ái cho biết: Trong quả hồng có chất tanin gây vị chát và chất pectin, hai chất này có nhiều ở vỏ hồng. Tanin và pectin là những chất làm săn niêm mạc ruột, ảnh hưởng nhu động ruột.

Nếu ăn quá nhiều, nhất là vào lúc đói, các chất này cùng với hàm lượng chất xơ có trong quả hồng dưới tác dụng của axit dạ dày sẽ vón lại thành từng khối, nếu các khối bã thức ăn này không được đẩy ra ngoài theo đường bài tiết tự nhiên, chúng sẽ gây tắc nghẽn đường tiêu hóa.

Thông thường thực phẩm sẽ được nghiền nhỏ ở dạ dày rồi mới được đưa xuống ruột non, tuy nhiên ở những người đã cắt dạ dày hoặc cắt một phần dạ dày (nơi tiết nhiều axit), không tiêu hóa được xenlulo và các chất khác, miệng nối giữa ruột non và dạ dày lớn do vậy thực phẩm ăn vào rơi luôn xuống ruột, vón cục lại thành từng mảng lớn đi đến đâu gây tắc đến đó.

Không chỉ có quả hồng mà các thực phẩm có nhiều chất xenlulo già như măng, rau già… cũng dễ gây tắc ruột. Những người bình thường ăn các thực phẩm có chứa nhiều chất xenlulo như quả hồng ngâm nếu ăn không đúng cách cũng có nguy cơ bị tắc ruột. Do đó, những người có yếu tố nguy cơ cao như bệnh nhân đã phẫu thuật cắt một phần dạ dày thì càng nguy hiểm hơn.

Ngoài ra TS. Ái còn cho biết thêm, trong quá trình điều trị, bác sĩ cũng đã từng gặp những trường hợp bị tắc ruột do ăn khoai sọ ở những bệnh nhân đã cắt dạ dày hoặc cắt bán phần dạ dày. Đây là loại thực phẩm rất nhớt, nếu không để ý khi ăn có thể vô tình nuốt tuột xuống dễ gây tắc ruột. Do vậy, với những đối tượng này khi ăn phải dằm nhỏ và nhai từng kỹ từng miếng một.

Ăn hồng ngâm dễ gây tắc ruột, do vậy cần thận trọng khi ăn loại quả này.

3 dấu hiệu của tắc ruột dễ nhận biết:

- Đau quặn bụng từng cơn;

- Buồn nôn, nôn mửa;

- Bí trung đại tiện.

Những bệnh nhân bị tắc ruột cần phải cấp cứu ngoại khoa, đa số bệnh nhân bị tắc ruột chỉ khi có các dấu hiệu kể trên vào bệnh viện thăm khám mới phát hiện ra, ít khi nghĩ đến nguyên nhân thực phẩm.

Do vậy, TS. Ái khuyến cáo người có tổn thương đường tiêu hóa, đã cắt một phần hoặc bán phần dạ dày, người cao tuổi, răng yếu, nhai không kỹ, nhu động ruột và tuyến nước bọt giảm thì không ăn hồng hoặc các loại thực phẩm giàu xenlulo già như măng, rau già…

Trẻ nhỏ ăn quả hồng cũng dễ bị táo bón, tắc ruột, nếu không được cấp cứu kịp thời, để lâu có thể gây thủng ruột. Thực phẩm dành cho các đối tượng này phải được nấu chín, ninh nhừ và nhai kỹ. Ngoài ra những người sức khoẻ kém, người có bệnh mạn tính, người bệnh đái tháo đường không nên ăn quả hồng ngâm...

Những người bình thường nếu ăn quả hồng nên thận trọng: không ăn quá nhiều, nhai kỹ và không nên ăn quả hồng lúc đói.

