Phát hiện yếu tố lạ quyết định khả năng tình dục

Thứ Tư, ngày 27/05/2020 12:00 PM (GMT+7)

(NLĐO)-Một hormone giới tính mới được tìm thấy, có thể mở đường cho các phương thuốc thế hệ mới điều trị các vấn đề liên quan đến tình dục và sinh sản ở con người.

Một nhóm nghiên cứu quốc tế đã phân tích gene của cá ngựa vằn và phát hiện ra một hormone giới tính hoàn toàn mới mang tên secretoneurin. Cá ngựa vằn là sinh vật có rất nhiều đặc điểm sinh học tương đồng với con người, bao gồm các yếu tố trong bộ gene, thường xuyên được sử dụng trong các thí nghiệm y khoa.

Hormone giới tính mới được xác định có thể là tiền đề cho phương pháp điều trị các bệnh về tình dục và sinh sản ở con người (ảnh chỉ mang tính minh họa)

Hormone này có nguồn gốc từ một protein lớn mang tên secretogranin-2, rất quan trọng đối với hoạt động bình thường của các tế bào não và các tế bào làm nhiệm vụ tiết hormone, điều hòa các chức năng của cơ thể. Serectogranin-2 có thể bị băm nhỏ bởi các enzyme đặc biệt, và các mảnh protein này lại biến thành hormone giới tính secretoneurin, cực kỳ quan trọng đối với chức năng tình dục và sinh sản.

Tiến sĩ Kim Mitchell, một nhà sinh vật học đến từ Đại học Ottawa (Canada), thành viên của nhóm nghiên cứu cho biết đã sử dụng công nghệ chỉnh sửa gene để thay đổi gene mang protein serectogranin-2, từ đó khống chế hoạt động của hormone secretoneurin. Nhóm nghiên cứu nhận thấy khả năng tình dục và sinh sản bị suy giảm nghiêm trọng ở cả cá ngựa vằn đực và cái.

Các bước nghiên cứu sau đó đã xác định secretoneurin và các chức năng của nó tồn tại ở cả các động vật khác, bao gồm con người.

Vì vậy, việc tìm ra hormone giới tính hoàn toàn mới này là tiền đề cho các phương pháp nhằm tăng cường chức năng tình dục và điều trị vô sinh ở con người.

Nghiên cứu này vừa công bố trên tạp chí khoa học Proceedings of the National Academy of Sciences.

Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/phat-hien-yeu-to-la-quyet-dinh-kha-nang-tinh-duc-20200527102501714.h...Nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/phat-hien-yeu-to-la-quyet-dinh-kha-nang-tinh-duc-20200527102501714.htm