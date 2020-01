Những siêu thực phẩm giúp tăng cường trí não

Thứ Ba, ngày 07/01/2020 01:00 AM (GMT+7)

Những thực phẩm quen thuộc như quả bơ, hạt óc chó, cá hồi... là nguồn cung cấp dinh dưỡng dồi dào cho não, giúp cải thiện trí nhớ, đẩy lùi lão hóa hiệu quả.

Quả óc chó

Quả óc chó chứa đầy các chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe tim mạch và có khả năng chống viêm rất tốt, nó còn là nguồn dinh dưỡng có lợi duy nhất của axit alpha linolenic (ALA). Điều này có nghĩa loại quả này giúp cho máu lưu thông tốt, từ đó cho phép phân phối oxy đến não một cách hiệu quả.

Theo một nghiên cứu được trình bày tại Hội nghị quốc tế về bệnh Alzheimer năm 2010, những con chuột mắc bệnh thường xuyên được cho ăn quả óc chó đã cải thiện trí nhớ, tăng khả năng học tập và điều phối kỹ năng vận động một cách đáng kể.

Dầu Oliu

Dầu ô liu là nguồn cung cấp tuyệt vời của chất béo không bão hòa đơn thể (hay còn được gọi là Omega-3) có tác dụng làm chậm quá trình lão hóa ở não.

Các loại cá béo

Khi mọi người nói về thực phẩm bổ não, cá béo thường đứng đầu danh sách. Cá béo bao gồm: Cá hồi, cá hồi và cá mòi, tất cả đều là nguồn axit béo omega-3 phong phú. Khoảng 60% bộ não của bạn được làm từ chất béo và một nửa số chất béo đó là loại omega-3. Bộ não của bạn sử dụng omega-3 để xây dựng các tế bào não và thần kinh, và những chất béo này rất cần thiết cho việc học tập và ghi nhớ.

Một nghiên cứu cho thấy những người ăn cá thường xuyên có nhiều chất xám hơn trong não. Chất xám chứa hầu hết các tế bào thần kinh kiểm soát việc ra quyết định, trí nhớ và cảm xúc. Nhìn chung, cá béo là một lựa chọn tuyệt vời cho sức khỏe não bộ.

Cà phê

Nếu cà phê là đồ uống ưa thích của bạn mỗi sáng, bạn sẽ rất vui khi biết rằng nó tốt cho não. Hai thành phần chính trong cà phê - caffeine và chất chống oxy hóa - hỗ trợ cho bộ não hoạt động hiệu quả. Chất caffeine trong cà phê có nhiều tác động tích cực đến não, bao gồm:

Tăng sự tỉnh táo: Caffeine giữ cho bộ não của bạn cảnh giác bằng cách chặn adenosine, một chất truyền tin hóa học khiến bạn buồn ngủ.

Cải thiện tâm trạng: Caffeine cũng có thể tăng cường một số chất dẫn truyền thần kinh giúp bạn suy nghĩ tích cực hơn mỗi sáng, chẳng hạn như serotonin.

Uống cà phê trong thời gian dài cũng có liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc các bệnh về thần kinh, chẳng hạn như Parkinson và Alzheimer. Điều này ít nhất có thể là một phần do nồng độ chất chống oxy hóa cao của cà phê.

Củ nghệ

Gia vị màu vàng đậm này là thành phần chính trong bột cà ri và có một số lợi ích cho não. Curcumin, thành phần hoạt chất trong củ nghệ, đã được chứng minh là vượt qua hàng rào máu não, có nghĩa là nó có thể xâm nhập trực tiếp vào não và mang lại lợi ích cho các tế bào ở đó. Đây là một hợp chất chống oxy hóa và chống viêm mạnh có liên quan đến các lợi ích sau đây của não:

Cải thiện trí nhớ: Curcumin có thể giúp cải thiện trí nhớ ở những người mắc bệnh Alzheimer. Nó cũng có thể giúp xóa các mảng amyloid là một dấu hiệu đặc trưng của bệnh này.

Làm giảm trầm cảm: Nó làm tăng serotonin và dopamine, cả hai đều cải thiện tâm trạng.

Giúp các tế bào não mới phát triển: Curcumin tăng cường yếu tố thần kinh có nguồn gốc từ não, một loại hormone tăng trưởng giúp các tế bào não phát triển. Nó có thể giúp trì hoãn sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác.

Hạt bí ngô

Hạt bí ngô chứa chất chống oxy hóa mạnh mẽ bảo vệ cơ thể và não khỏi tổn thương gốc tự do. Đây cũng là nguồn cung cấp tuyệt vời magiê, sắt, kẽm và đồng. Mỗi chất dinh dưỡng này đều quan trọng đối với sức khỏe của não:

Kẽm: Yếu tố này rất quan trọng cho tín hiệu thần kinh. Thiếu kẽm có liên quan đến nhiều tình trạng thần kinh, bao gồm bệnh Alzheimer, trầm cảm và bệnh Parkinson.

Magiê: Magiê rất cần thiết cho việc học và ghi nhớ. Mức magiê thấp có liên quan đến nhiều bệnh thần kinh, bao gồm đau nửa đầu, trầm cảm và động kinh.

Đồng: Bộ não của bạn sử dụng đồng để giúp kiểm soát tín hiệu thần kinh. Và khi mức đồng không còn, sẽ có nguy cơ rối loạn thoái hóa thần kinh cao hơn, chẳng hạn như Alzheimer.

Sắt: Thiếu sắt dẫn đến chức năng não bị suy yếu.

Các loại hạt

Các nghiên cứu gần đây đã chỉ ra rằng ăn các loại hạt có thể cải thiện các dấu hiệu của sức khỏe tim và có một trái tim khỏe mạnh có liên quan đến việc có một bộ não khỏe mạnh. Một số chất dinh dưỡng trong các loại hạt, chẳng hạn như chất béo, chất chống oxy hóa và vitamin E… giúp bảo vệ màng tế bào khỏi tổn thương gốc tự do, giúp làm chậm sự suy giảm tinh thần.

Cam

Bạn có thể nhận được tất cả vitamin C cần thiết trong một ngày bằng cách ăn một quả cam. Vitamin C là yếu tố chính trong việc ngăn ngừa suy giảm tinh thần. Ăn đủ lượng thực phẩm giàu vitamin C giúp chống lại sự suy giảm tinh thần liên quan đến tuổi tác và bệnh Alzheimer. Bạn cũng có thể nhận được lượng vitamin C tuyệt vời từ ớt chuông, ổi, kiwi, cà chua và dâu tây..

Trà xanh

Tương tự như cà phê, caffeine trong trà xanh giúp tăng cường chức năng não. Trên thực tế, caffeine còn giúp cải thiện sự tỉnh táo, hiệu suất bộ nhớ và sự tập trung. Nhưng đặc biệt hơn, trà xanh còn có các thành tuyệt vời để trở thành thức uống hàng đầu tốt cho não: Đó là L-theanine, một loại axit amin có thể vượt qua hàng rào máu não và tăng hoạt động của chất dẫn truyền thần kinh GABA, giúp giảm lo lắng và khiến bạn cảm thấy thư giãn hơn. L-theanine cũng làm tăng tần số sóng alpha trong não, giúp bạn thư giãn mà không khiến bạn cảm thấy mệt mỏi.

Rau bina

Rau bina là loại thực phẩm giàu lutein chống oxy hóa, được cho là có khả năng chống lại sự suy giảm nhận thức. Và một nghiên cứu tại trường Đại học Harvard đã phát hiện ra rằng những phụ nữ ăn nhiều rau sống và các loại rau họ cải có tỷ lệ suy giảm nhận thức thấp hơn những người ít ăn rau một cách rõ rệt.

Sô cô la đen

Sô-cô-la đen giàu chất chống oxy hóa có lợi cho toàn bộ cơ thể bạn. Tuy nhiên hàm lượng caffeine đóng vai trò chính trong việc duy trì sự nhạy bén của tinh thần. Hơn nữa, sô cô la rất giàu flavonoid, một loại chất chống oxy hóa giúp cải thiện lưu thông máu. Vì thế tốt sức khỏe não bộ bằng tác dụng hỗ trợ điều chỉnh cholesterol và hạ huyết áp.

Các loại quả mọng

Các nghiên cứu trên động vật từ lâu đã chỉ ra mối liên hệ giữa quá trình tiêu thụ quả mọng và sức khỏe não bộ. Nhưng một nghiên cứu gần đây được công bố trên tờ Annals of Neurology cho thấy những chế độ ăn uống với nhiều quả mọng như việt quất, dâu tây hay các loại quả tương tự khác được chứng minh có liên hệ với sự làm chậm suy giảm tinh thần, chẳng hạn như khả năng ghi nhớ hay tập trung. Đặc biệt kết quả được ghi nhận có hiệu quả cao với nhóm phụ nữ ở độ tuổi trung niên, theo TIME’s Alice Park.

Quả việt quất cung cấp nhiều lợi ích sức khỏe, bao gồm một số ưu ái đặc biệt dành cho não bộ. Cụ thể loại quả này và các loại quả mọng có màu đậm khác cung cấp anthocyanin, một nhóm các hợp chất thực vật có tác dụng chống viêm và chống oxy hóa. Một số chất chống oxy hóa trong quả việt quất đã được tìm thấy giúp cải thiện giao tiếp giữa các tế bào não.

Quả bơ

Quả bơ chứa chất nhiều béo không bão hòa đơn thể giúp cải thiện sức khỏe mạch máu và lưu lượng máu, chính vì thế chúng là một loại thực phẩm hàng đầu cho não.

Củ cải đường

Củ cải đường là nguồn cung cấp nitrat tự nhiên rất tốt giúp cải thiện lưu lượng máu đến não.

Tỏi

Tỏi có thể giúp ngăn chặn một số dạng ung thư não, theo nghiên cứu được công bố trên tạp chí Cancer, tạp chí y khoa của Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng các hợp chất organo-sulfur trong tỏi hoạt động để tiêu diệt tế bào glioblastoma - một loại tế bào khối u ác tính.

Nước

Thực tế khi một người bị mất nước, mô não của họ sẽ co lại. Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng mất nước có thể ảnh hưởng đến chức năng nhận thức, làm giảm trí nhớ ngắn hạn, ảnh hưởng đến việc tập trung và ra quyết định.

Lúa mì

Mầm lúa mì là một nguồn thực vật giàu choline - một chất dinh dưỡng có liên quan đến sự sản xuất acetylcholine của cơ thể. Acetylcholine là một chất dẫn truyền thần kinh làm tăng trí nhớ. Ngoài ra trứng cũng là một nguồn cung cấp choline dồi dào khác.

