Những lợi ích bất ngờ của việc ăn rau xanh mỗi ngày

Thứ Tư, ngày 25/08/2021 15:00 PM (GMT+7)

Ăn nhiều rau xanh không chỉ cung cấp vitamin và khoáng chất cho cơ thể, mà còn giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim, điều hòa huyết áp, giảm cholesterol,...

Ăn nhiều rau xanh như rau bina (cải bó xôi), xà lách, bông cải xanh, cải thìa, cải xoăn, rau diếp, cần tây, bắp cải,... rất tốt cho sức khỏe. Chúng là nguồn dinh dưỡng mạnh mẽ, không chỉ chứa nhiều vitamin và khoáng chất như vitamin A, C, K và nhiều loại vitamin B như axit folic mà còn giàu chất xơ.

Những người ăn nhiều rau xanh cũng giảm nguy cơ mắc các bệnh như táo bón, béo phì, bệnh tim, tăng huyết áp, tiểu đường,...

Làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Cho dù bạn có tiền sử gia đình mắc bệnh tim hay chỉ muốn giảm nguy cơ mắc bệnh, thì rau xanh là một cách tuyệt vời để giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Các chất dinh dưỡng có trong các loại rau xanh vô cùng phong phú, trong đó có các chất chống oxy hóa giúp tăng cường sức khoẻ của tim. Ảnh: NHẬT LINH

Theo một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dịch tễ học Châu Âu, chỉ ăn một chén rau xanh giàu nitrat mỗi ngày có thể làm giảm đáng kể nguy cơ mắc bệnh tim trong số 50.000 người được quan sát trong thời gian nghiên cứu 23 năm.

Có thể làm giảm huyết áp

Khoảng 45% người Mỹ bị tăng huyết áp, có thể làm tăng nguy cơ mắc các bệnh, từ đau tim đến đột quỵ, nhưng tăng cường ăn rau xanh có thể sẽ hữu ích.

Trong cùng một nghiên cứu của Tạp chí Dịch tễ học Châu Âu, các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những đối tượng nghiên cứu tiêu thụ nhiều rau xanh giàu nitrat nhất cũng có huyết áp tâm thu thấp hơn đáng kể so với những người ăn ít loại rau này.

Giúp giảm cholesterol

Nếu cholesterol của bạn cao hơn mức mong muốn, thì việc ưu tiên ăn rau xanh có thể giúp ích cho bạn.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Biomedical and Environmental Science, trong một nhóm gồm 32 người đàn ông bị cholesterol cao, uống 150ml nước ép cải xoăn trong khoảng thời gian 12 tuần đã giúp giảm đáng kể mức cholesterol LDL của họ.

Làm chậm tốc độ suy giảm nhận thức

Bạn muốn giữ cho bộ não nhạy bén khi bạn già đi, hãy thử biến rau xanh trở thành một phần lớn hơn trong chế độ ăn uống của bạn và bắt đầu từ bây giờ.

Theo một nghiên cứu được công bố trên Neurology, trong số 960 người tham gia dự án Memory and Aging được nghiên cứu trong trung bình 4,7 năm, những người tiêu thụ khoảng một khẩu phần rau xanh mỗi ngày có tỷ lệ suy giảm nhận thức thấp hơn.

Giảm nguy cơ ung thư phổi

Khoảng 235.760 trường hợp ung thư phổi mới sẽ được chẩn đoán ở Mỹ và 131.880 người có khả năng tử vong vì căn bệnh này ở Mỹ trong năm nay. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy, một chế độ ăn nhiều rau xanh có thể có tác dụng bảo vệ chống lại căn bệnh quái ác này.

Một nghiên cứu được công bố trên tạp chí Nutrition and Cancer cho thấy rằng, khi quan sát 371 người bị ung thư phổi và 496 người không bị ung thư phổi tại bệnh viện Tây Ban Nha kết quả cho thấy những người thường xuyên ăn rau xanh ít có khả năng mắc bệnh hơn, theo Eat This, Not That.

