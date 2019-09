Những dấu hiệu khi vừa ngủ dậy cảnh báo gan có vấn đề nghiêm trọng

Nếu thấy xuất hiện một số dấu hiệu này vào buổi sáng, sau khi vừa ngủ dậy, rất có thể gan của bạn đang có vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, thậm chí là ung thư gan.

Vàng da, vàng mắt

Vàng da hay vàng mắt là dấu hiệu của viêm gan cấp tính – một trong số các nguyên nhân chủ yếu dẫn đến ung thư gan. Hiện tượng này xảy ra khi chức năng gan suy yếu dẫn đến việc gan không thể xoá bỏ các bilirubin (sắc tố màu vàng hình thành từ sự phân huỷ của các tế bào máu đã chết trong gan). Khi có triệu chứng vàng da hay vàng mắt, bạn cần đến ngay các cơ sở y tế để được xác định mức bilirubin trong cơ thể cũng như sớm phát hiện khả năng phát sinh của bệnh.

Đầy chướng bụng, chán ăn

Vì gan có mối quan hệ chặt chẽ với quá trình tiêu hoá nên những triệu chứng về bệnh gan thường được thể hiện thông qua sự thay đổi ở hệ thống tiêu hoá. Việc bạn cảm thấy chán ăn, bụng đầy chướng, ngán đồ dầu mỡ và hay mệt mỏi dẫn đến sút cân liên tục là một trong những dấu hiệu cho thấy chức năng gan đang suy giảm và cũng là biểu hiện quan trọng cảnh báo bệnh ung thư gan.

Nước tiểu màu vàng, tương tự như màu bia

Quan sát màu sắc nước tiểu là một cách quan trọng trong quá trình đánh giá về sự trao đổi chất của cơ thể chúng ta ra sao.

Quá trình bài tiết nước tiểu có thể loại bỏ chất thải và độc tố của quá trình chuyển hóa ở gan của con người.

Sau buổi sáng, mọi người thường sẽ có một lần đi tiêu đầu tiên trong một ngày. Vào thời điểm này, bạn có thể quan sát cẩn thận hơn bằng việc nhìn vào màu sắc nước tiểu.

Nước tiểu của một người khỏe mạnh thường có màu vàng nhạt hoặc không màu. Tuy nhiên khi bạn quan sát màu của nước tiểu là màu vàng, hoặc có thêm sủi bọt như màu bia, thì hãy cẩn thận. Điều này có thể được gây ra bởi các vấn đề về gan.

Ở những người bị tổn thương gan, nước tiểu sẽ có màu vàng chuyển sang màu nâu, tổn thương gan càng nghiêm trọng, nước tiểu có màu vàng càng đậm.

Điều này là do các tế bào gan bị phá hủy, ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa của bilirubin, do đó bilirubin xâm nhập vào máu, và nước tiểu được bài tiết qua nước tiểu, do đó màu nước tiểu bị sẫm hơn.

Đau phần bụng trên bên phải

Mặc dù gan không có dây thần kinh cảm giác gây đau, nhưng nếu gan bị tổn thương thì nó sẽ gây ra cơn đau nửa bên phải cơ thể. Nếu vào buổi sáng, bạn thấy đau ở vùng bụng trên bên phải, bạn hãy cảnh giác. Nếu cơn đau kéo dài, bạn cần đến bệnh viện khám ngay lập tức.

Cảm thấy kiệt sức khi thức dậy

Khi mọi người gặp vấn đề với gan, họ rất dễ bị mệt mỏi, và loại mệt mỏi này không thể giải quyết bằng giấc ngủ.

Sau một đêm ngủ, hầu hết mọi người đều cảm thấy sảng khoái và tràn đầy năng lượng vào buổi sáng. Trong khi đó, nếu chức năng gan không tốt, các tế bào gan sẽ bị tổn thương. Lúc này, cholinesterase sẽ giảm.

Cholinesterase chủ yếu liên quan đến chức năng bình thường của hệ thần kinh. Một khi chất này bị giảm, nó sẽ xuất hiện tình trạng mệt mỏi và uể oải, thiếu năng lượng.

Buồn nôn và nôn

Nếu bạn bị buồn nôn và nôn mửa không rõ nguyên nhân, kiểm tra xem bạn có bất kỳ triệu chứng suy giảm chức năng gan khác không. Nôn và buồn nôn thường được coi là dấu hiệu cảnh báo sớm của bệnh ung thư gan.

Hôi miệng

Nhiều người có vấn đề hôi miệng sau khi thức dậy vào buổi sáng, nhưng sau khi đánh răng thì không còn mùi hôi nữa. Nguyên nhân có thể do đường tiêu hóa hoặc sức khỏe răng miệng kém. Thực tế, nếu chức năng gan bất thường cũng rất dễ gây hôi miệng.

Điều này do chức năng gan bị suy giảm, chất độc trong cơ thể không được chuyển hóa bình thường. Vào thời điểm này, hàm lượng amoniac trong máu tăng lên, khiến bạn gặp vấn đề về hôi miệng .

Táo bón hoặc tiêu chảy

Hiện tượng hệ tiêu hoá “trở chứng” bằng những đợt táo bón hoặc tiêu chảy thường xuyên là một tín hiệu cảnh báo bạn nên đi khám bác sĩ thay vì đinh ninh đây là một triệu chứng thông thường do ăn uống không khoa học. Đây có thể là dấu hiệu cho biết cơ thể bạn đang “cầu cứu” bởi một vài vấn đề khá nghiêm trọng xảy ra ở một bộ phận nào đó, trong đó gan cũng không là ngoại lệ.

Đau vùng vai phải

Những cơn đau buốt không rõ lí do ở vai phải cũng là một dấu hiệu của bệnh ung thư gan. Các dây thần kinh dưới cơ hoành có khả năng bị chèn ép khi tế bào ung thư gan mở rộng. Một số dây thần kinh ở khu vực này kết nối với các dây thần kinh ở vai phải nên khiến cho người bệnh có cảm giác bị đau vai.